Проехав на автомобиле 296 GTS по этим потрясающим дорогам, ему не терпится поделиться своими впечатлениями. «День просто идеальный», — говорит он. «Светит солнце, а голубое небо почти сливается с краской автомобиля. Дороги здесь идеально подходят для того, чтобы насладиться ездой на 296 GTS». Чтобы усилить зрелище, в этот день компанию Алессио составляет спортивная версия 296 GTS с опцией Assetto Fiorano, ориентированной на трек; вместе они показали настоящее шоу на сардинских дорогах.

Название автомобиля 296 GTS, произведённое от объема двигателя (2,9 литра), количества цилиндров (шесть) и инициалов Gran Turismo Spider, вызывает волнение. Это магическое заклинание из чисел и букв несет в себе не только наследие спайдера Ferrari, но и нечто совершенно новое, поскольку это первый в истории шестицилиндровый дорожный спайдер, носящий эмблему «Гарцующего жеребца».