С одной стороны переливающееся синее море, с другой - туманные горы. Между ними вьётся длинная, извилистая ленточка из размашистых виражей и узких крутых поворотов. Новый Ferrari 296 GTS, самая последняя модель спайдера с открытой крышей от «Гарцующего жеребца» и сородич 296 GTB, готов поглотить эти дороги. Блистательные сардинские декорации, безусловно, являются самыми идеальными для того, чтобы продемонстрировать, что такое 296 GTS: максимальное удовольствие от вождения с добавлением острых ощущений от езды под открытым небом. Пик удовольствия? Трудно представить себе более заманчивую перспективу.
Убирающаяся жесткая крыша (RHT) Ferrari 296 GTS раскладывается всего за 14 секунд: складной верх делится на две секции, которые аккуратно складываются заподлицо над передней частью двигателя
Счастливый пилот с руками на руле и нетерпеливым взглядом - 26-летний официальный гонщик Ferrari Алессио Ровера. Вместе с Франсуа Перродо и Никласом Нильсеном он выиграл гонку 24 часа Ле-Мана в классе LMGTE Am и титул пилотов FIA Endurance Trophy в 2021 году. В этом году он соревнуется в гонках IMSA и WEC с прототипом LMP2, управляемым командой AF Corse.
Загляните за кулисы съемок 296 GTS на Сардинии
Проехав на автомобиле 296 GTS по этим потрясающим дорогам, ему не терпится поделиться своими впечатлениями. «День просто идеальный», — говорит он. «Светит солнце, а голубое небо почти сливается с краской автомобиля. Дороги здесь идеально подходят для того, чтобы насладиться ездой на 296 GTS». Чтобы усилить зрелище, в этот день компанию Алессио составляет спортивная версия 296 GTS с опцией Assetto Fiorano, ориентированной на трек; вместе они показали настоящее шоу на сардинских дорогах.
Название автомобиля 296 GTS, произведённое от объема двигателя (2,9 литра), количества цилиндров (шесть) и инициалов Gran Turismo Spider, вызывает волнение. Это магическое заклинание из чисел и букв несет в себе не только наследие спайдера Ferrari, но и нечто совершенно новое, поскольку это первый в истории шестицилиндровый дорожный спайдер, носящий эмблему «Гарцующего жеребца».
Извилистые океанские дороги оказались идеальным полигоном для испытаний как 296 GTS, так и 296 GTS Assetto Fiorano
Конечно, что придает модели 296 GTS её уникальный характер, так это убирающийся жесткий верх (RHT). Он может быть раскрыт одним нажатием кнопки всего за 14 секунд на скорости до 45 км / ч. Складной верх разделяется на две секции, аккуратно складываясь заподлицо над передней частью двигателя.
Основные компоненты, которые делают феноменальный 296 GTB таким захватывающим автомобилем для вождения, сохранены в новой модели 296 GTS. Они, конечно, включают в себя эпохальный двигатель V6. Широкий 120-градусный угол развала 'v' между рядами цилиндров позволяет установить внутри ‘v’ два турбокомпрессора, что дает преимущества с точки зрения конструктивного расположения, низкого центра тяжести и снижения веса.
Мало того, это также помогает развить экстремальный уровень мощности. Действительно, это абсолютный мировой рекорд по удельной мощности в серийном автомобиле - 221 л.с. на литр. В сочетании с подключаемым электродвигателем сзади общая выходная мощность составляет 830 кВ, что позволяет подняться автомобилю 296 GTS на самую вершину сегмента заднеприводных спайдеров. Его максимальная скорость более 330 км / ч и время разгона 0-100 км / ч в 2,9 секунды не изменились по сравнению с 296 GTB.
Официальный гонщик Ferrari Алессио Ровера проезжает по Понте Веккьо в сардинском городе Боза, который восходит к 9 веку до нашей эры
Пронзительный звук V6 явно произвел большое впечатление на Алессио: «Вы слышите только те звуки, которые хотите слышать, а у спайдера они более интенсивны. На высоких оборотах двигатель звучит потрясающе, а когда вы отпускаете педаль акселератора, он звучит как попкорн — действительно круто! Но всё-таки он не такой громкий, как гоночный автомобиль; это идеальный компромисс для дороги».
Алессио чувствует гоночную ДНК в автомобиле 296 GTS. «Я привык ездить на гоночных автомобилях 488 GTE и 488 GT3 Evo, которые имеют более длинную колесную базу. Короткая колесная база 296 GTS делает его невероятно проворным на поворотах с очень быстрой сменой направления. Он ведёт себя превосходно и особенно быстро проходит крутые повороты. Даже на ухабистых дорогах, а на Сардинии их много, вы можете отрегулировать амортизаторы в соответствии с вашими потребностями. Тормоза тоже потрясающие; технология - невероятная. Ощущение близко к спортивному автомобилю, это настоящий гоночный автомобиль на дороге».