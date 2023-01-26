Дебют болида 296 GT3

Жизнь состоит из ожиданий, и некоторые из них приобретают особый оттенок. Через 281 день после первого запуска двигателя для пробного заезда на трассе Фьорано болид 296 GT3 готов к своему дебюту. Этот дебют носит особый характер, потому что знаменует собой начало новой эры для производителя «Гарцующих жеребцов» в мире соревнований на выносливость.
Местом действия является культовая и уникальная международная гоночная трасса Daytona International Speedway, а гонка — легендарные «24 часа Дайтоны». Вызов внутри вызова, потому что дебют автомобиля, созданного всего несколько месяцев назад, в однодневной гонке на выносливость — это не совсем обычное дело. Конечно, это не пугает техников и пилотов из Маранелло.
Посмотрите на 296 GT3 во время тестовой сессии перед гонкой «24 часа Дайтоны»
«Нелегко дебютировать в такой гонке, как «24 часа Дайтоны», на новой машине, — заверяет чемпион мира Алессандро Пьер Гуиди, один из самых активных гонщиков, тестирующих машину, — но я думаю, что вместе с командой мы проделали хорошую работу в плане развития и мы настроены оптимистично, хоть это и не значит, что наш путь лёгкий. Мы должны рассмотреть ещё много аспектов, которые в гонке отличаются от того, что было протестировано во время испытаний, например, замена пилотов».
Среди самых активных, не только во время сессий разработки, но и во время тестовой сессии Roar Before the 24, которая предшествует долгожданному первому раунду серии IMSA, является Давиде Ригон. Венецианец, действующий чемпион Кубка IMSA Endurance Cup, положительно отзывается о новом автомобиле.
Вместе с 296 GTB и на гоночной трассе. Спустя 281 день после первого испытания на трассе Фьорано 296 GT3 выезжает на трассу Дайтона, чтобы отметить новую эру для Ferrari в мире гонок на выносливость
«Машина ведет себя в Дайтоне хорошо и даёт хорошие ощущения с первых кругов, даже если нам ещё нужно оптимизировать настройку и постепенно найти её пределы. Мы проверяем её качества на скоростных участках, а также на смешанных, где болид 296 GT3 хорошо себя показывает. Но работа еще не закончена, то есть фактически она только начинается».
«Мы узнаем машину на этой трассе, которая, кстати, является одной из моих любимых, — вторит его партнер Даниэль Серра, действующий чемпион, который также принимал активное участие в проекте в предыдущие месяцы. — Я проехал тысячи километров на 296 GT3 и считаю, что им легко и очень приятно управлять, даже если мы должны проверить его конкурентоспособность в гонке, потому что результат является элементом, подтверждающим качество проделанной работы».
Жизнь состоит из надежд и мечтаний. Для экипажа и гонщиков дебютная гонка станет временем, когда все то, что было так тщательно протестировано еще в Маранелло на трассе Фьорано, нужно будет воплотить в реальность
Насыщенная, напряженная программа, проводившаяся на тщательно отобранных трассах, чтобы испытать различные аспекты 296 GT3, в которой участвовали все официальные гонщики Competizioni GT. Но, какими бы разнообразными ни были выбранные типы трасс, у них нет возможности воссоздать пресловутый вираж Дайтоны, единственный в автомобильной панораме с его углом наклона полотна в 31 градус.
«В Дайтоне нужны мощность и скорость на виражах и на прямых, — объясняет Алессио Ровера на первом этапе особенно напряженного года с 296 GT3, — в то время как на овальной трассе нам нужна маневренная машина».
«По сравнению с болидом 488 GT3 Evo 2020, 296 GT3 меньше, и это может дать нам преимущество на этом участке. Возвышения этой трассы, несомненно, очень специфичны из-за целого ряда факторов, которые подвергают испытанию эффективность автомобиля. Пока рано говорить, сможем ли мы пройти это испытание и пройдём ли мы его с честью. Путь сюда был долгим и трудным: почти год был потрачен на накопление километров, чтобы проверить надежность, аэродинамическую эффективность и динамику автомобиля. Мы гордимся проделанной работой и надеемся, что результат будет пропорционален приложенным усилиям команды».
Солнце садится на международной гоночной трассе Daytona International Speedway, когда 296 GT3 завершает свою тестовую сессию на легендарной трассе
Джеймс Каладо — один из шестнадцати гонщиков, которые выведут на гонку четыре болида, подавших заявку на участие в соревновании, попеременно с Серрой, Ригоном и Пьером Гуиди за рулем автомобиля команды Risi Competizione. Для чемпиона мира, находящегося в шаге от триумфа 2018 года, новый Ferrari предлагает новые возможности для борьбы за победу.
«Приятно быть в Дайтоне с болидом 296 GT3. Это очень хорошая машина, но нужно быть реалистом, потому что нам придется узнавать ее постепенно в течение уик-энда. Мы не знаем, каков общий уровень надежности автомобиля по сравнению с нашими соперниками или как он поведет себя в гонке, но мы знаем, что у него отличный потенциал, и поэтому мы, пилоты, должны постараться выжать из него максимум».
В прошлом трасса во Флориде доставила Ferrari много радостей, среди которых исторический финиш на параде 1967 года, но в данном случае она призвана придать особый смысл долгожданному 296 GT3.