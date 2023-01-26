Дебют болида 296 GT3

Жизнь состоит из ожиданий, и некоторые из них приобретают особый оттенок. Через 281 день после первого запуска двигателя для пробного заезда на трассе Фьорано болид 296 GT3 готов к своему дебюту. Этот дебют носит особый характер, потому что знаменует собой начало новой эры для производителя «Гарцующих жеребцов» в мире соревнований на выносливость.

Местом действия является культовая и уникальная международная гоночная трасса Daytona International Speedway, а гонка — легендарные «24 часа Дайтоны». Вызов внутри вызова, потому что дебют автомобиля, созданного всего несколько месяцев назад, в однодневной гонке на выносливость — это не совсем обычное дело. Конечно, это не пугает техников и пилотов из Маранелло.

