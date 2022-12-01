Жажда жизни Анри Орейера доходила до того, что он мчался по жизни, постоянно повышая уровень адреналина в захватывающей, но опасной игре. Во Франции его называли "безумцем скоростного спуска" с тех пор, как в возрасте всего 23 лет весь мир восхищался его спусками на склонах в Санкт-Морице на зимних Олимпийских играх 1948 года, где он стал первым французским олимпийским чемпионом.
В партнерстве с ним был эклектичный Джо Шлессер, французский бизнесмен, переехавший на Мадагаскар, который был без ума от гонок. Анри принял участие в гонке "Тур де Франс" 1962 года протяженностью 6000 км, где они заняли второе место на своем прекрасном Ferrari 250 GTO с шасси под номером 3851 GT, которое Шлессер получил буквально за несколько дней до этого из Маранелло.
Технические специалисты отдела Classiche усердно работали над каждой деталью автомобиля, обращаясь к оригинальным фотографиям и документам 1960-х годов
Их победоносная серебристая берлинетта была украшена французским триколором вдоль кузова. Но, к сожалению, всего две недели спустя на очередной гонке Орейер потерял управление и врезался в угол дома. GTO согнулся пополам и стал ловушкой для бедного французского гонщика, который погиб на месте. Шлессер отвёз поврежденную машину обратно в Маранелло, где ее отремонтировали и покрасили в красную ливрею, после чего продали.
Получателем семнадцатого экземпляра из тридцати шести когда-либо построенных 250 GTO стал некто Паоло Коломбо, гонщик-джентльмен, увлечённый подъёмами на холмы, который участвовал на нём в гонках в цветах клуба Scuderia Trentina, прежде чем подарить 3851 GT своему компаньону по приключениям, Эрнесто Приноту из Уртиджея в Южном Тироле.
Через год он уступил настойчивым предложениям молодого Фабрицио Виолати из семьи римских предпринимателей, который испытывал безграничную страсть к Ferrari, и продал ему GTO.
Автомобиль прожил долгую и увлекательную жизнь, переходя от одного энтузиаста Ferrari к другому; он участвовал в гонках, его разбивали, ремонтировали и лелеяли
Виолати держал покупку в секрете от своих родителей, держал автомобиль в гараже вдали от дома, и ездил на нем только ночью. Римский любитель и пилот долго хранил 250 GTO, всегда с оригинальным номерным знаком MO 80586. Когда Виолати скончался, его коллекция «Maranello Rosso» была разделена, а GTO выставлена на аукцион. В 2014 году его должен был купить нынешний владелец, проживающий в Лондоне, - бразильский предприниматель Карлос Монтеверде. В 2018 году Монтеверде поручил Ferrari Classiche выполнить его тщательную реставрацию.
Коллекционер попросил экспертов из Маранелло привести автомобиль в то состояние, в котором он был доставлен Джо Шлессеру многие годы назад: светло-серый металлический кузов, двойная выхлопная труба сзади, переделанный носовой обтекатель. Для получения этой последней детали техническим специалистам пришлось обратиться к документации того времени, включая фотографии. Поскольку автомобили изготавливались вручную, каждый GTO несколько отличался от других: отчасти из-за запросов заказчика, но в основном из-за того, что сборщики панелей изготавливали кузов, забивая алюминиевые листы в шаблон поверх деревянных форм. В случае с 3851 GT, фары были не такими, как у других GTO, а от Cibié, французской марки, которая спонсировала Анри Орейера.
Двигатель 250 GTO подвергся капитальному ремонту, чтобы вернуть ему былую славу: 3-литровый V12, предназначенный для соревнований, теперь мурлычет, как в первый день выезда из Маранелло
Дополнительные компоненты были прямоугольными, но имели более прочную окантовку (Marchal «исчезли» из конструкции кузова) и намек на что-то вроде козырька сверху. Учитывая простой, почти спартанский характер этой иконы среди всех Ferrari GT, сиденья сохранили свою оригинальную синюю ткань. На механическом уровне для классического 3-литрового V12, отвечающего требованиям конкуренции (которому Виолати ранее придал дополнительную мощность) достаточно было провести основательный капитальный ремонт. Шасси, подвеска, ось, трансмиссия и тормозная система также подверглись тщательному ремонту.
Великолепный результат представляет собой славное возвращение в прошлое и отдаёт дань уважения сенсационному дебюту автомобиля, который, возможно, не был удачным для первых пилотов, но был спасён любовью тех, кто со страстью раскрывал его потенциал 45 лет подряд. В ожидании блестящего и пока еще не написанного будущего.