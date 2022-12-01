Жажда жизни Анри Орейера доходила до того, что он мчался по жизни, постоянно повышая уровень адреналина в захватывающей, но опасной игре. Во Франции его называли "безумцем скоростного спуска" с тех пор, как в возрасте всего 23 лет весь мир восхищался его спусками на склонах в Санкт-Морице на зимних Олимпийских играх 1948 года, где он стал первым французским олимпийским чемпионом.

В партнерстве с ним был эклектичный Джо Шлессер, французский бизнесмен, переехавший на Мадагаскар, который был без ума от гонок. Анри принял участие в гонке "Тур де Франс" 1962 года протяженностью 6000 км, где они заняли второе место на своем прекрасном Ferrari 250 GTO с шасси под номером 3851 GT, которое Шлессер получил буквально за несколько дней до этого из Маранелло.