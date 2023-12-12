Ежегодник Ferrari 2023 Года

Это был замечательный год для Ferrari, и чувство оптимизма, амбиций и успеха отражается на каждой из 244 страниц Ежегодника 2023 года. Генеральный директор Джон Элканн в своем вступительном слове отмечает, что этот год неизбежно запомнится как год триумфа гиперкара 499P на столетнем юбилее гонки «24 часа Ле-Мана», хотя, конечно, поводов было гораздо больше, чем эта победа.
В самом начале мы встречаемся с сотрудниками Ferrari в исторических помещениях компании, а также в новых строящихся зданиях, сопровождая эти встречи интервью с руководителем компании Бенедетто Винья, который рассказывает о традициях и инновациях.
Раздел, посвященный спортивным автомобилям, представляет новинки этого года - Roma Spider и SF90 XX в двух версиях: купе и спайдер. Кроме того, мы рассмотрим уникальный автомобиль Ferrari KC23, созданный подразделением специальных проектов Ferrari, а также элегантный и стильный Ferrari SP-8.
От Калифорнии до Окленда, через юго-запад Швеции, мы встречаемся с поклонниками Ferrari со всего мира и заглядываем в их гаражи, чтобы познакомиться с их невероятными коллекциями настоящих произведений искусства на колесах: от стильного Ferrari 575 Superamerica до престижного Ferrari Dino GT.
Естественно, есть место для модной коллекции весна-лето 2024 и для мероприятий, в которых участвовали клиенты, от Кавалькады до пробега F40 Legacy Tour, от гала-показа Ferrari в Нью-Йорке до Чемпионата мира в Муджелло.
Наконец, в разделе, посвященном гонкам, мы заново переживаем сезоны Формулы-1 и Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA, наивысшей точкой которых стала победа в Ле-Мане с Алессандро Пьеро Гуиди, Джеймсом Каладо и Антонио Джовинацци.
Эта громкая победа также положила начало незабываемому успеху Ferrari в киберспорте: киберспортивная команда Скудерия Феррари завоевала три титула за сезон.
Как мы уже сказали, это был замечательный год для Ferrari.