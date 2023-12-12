Ежегодник Ferrari 2023 Года

Это был замечательный год для Ferrari, и чувство оптимизма, амбиций и успеха отражается на каждой из 244 страниц Ежегодника 2023 года. Генеральный директор Джон Элканн в своем вступительном слове отмечает, что этот год неизбежно запомнится как год триумфа гиперкара 499P на столетнем юбилее гонки «24 часа Ле-Мана», хотя, конечно, поводов было гораздо больше, чем эта победа.

В самом начале мы встречаемся с сотрудниками Ferrari в исторических помещениях компании, а также в новых строящихся зданиях, сопровождая эти встречи интервью с руководителем компании Бенедетто Винья, который рассказывает о традициях и инновациях.