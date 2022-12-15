История веб-ежегодника Ferrari 2022 года

Поскольку 2022 год знаменует собой совершенно особенный год для Ferrari, а именно 75-летие компании, не менее особенным является и Ежегодник, выпускаемый в конце года. Впервые с тех пор, как Энцо Феррари опубликовал в 1949 году свой самый первый Ежегодник, посвященный гонкам сезона и автомобилям, произведенным в Маранелло, в 2022 году будет опубликовано не менее четырех версий Ежегодника.
Ежегодник в честь 75-летия выпущен не с одной обложкой, а с четырьмя на выбор, которые несомненно понравятся коллекционерам. Каждая обложка представляет собой отдельный аспект духа «Гарцующего жеребца». Например, на одной обложке представлен Purosangue, последний GT Ferrari и его первая в истории четырехдверная серийная модель, которая в Ежегоднике запечатлена на великолепных норвежских дорогах.
Наслаждайтесь яркими моментами удивительного года, посвященного 75-летию Ferrari, в Ежегоднике 2022 года
На второй обложке изображен гонщик болида F1-75 Формулы-1 Ferrari 2022 года, занявший второе место как в Кубке конструкторов, так и в чемпионате пилотов, Шарль Леклер, который завершил сезон на самом высоком уровне. В рамках ещё одной гоночной революции на третьей обложке Ежегодника показан новый 499P, гиперкар Ferrari Le Mans, который дебютирует на чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA 2023 года.
Четвертая и последняя обложка демонстрирует новую коллекцию Ferrari весна-лето 2023 - впечатляющий модный ассортимент, представленный на Неделе моды в Милане.
Естественно, все четыре темы обложек полностью представлены на страницах Ежегодника 2022 года. Председатель правления Джон Элканн делает краткий обзор основных вех 75-летней истории Ferrari в этом юбилейном году.
Подводя итоги, мы приводим полное описание нового гоночного автомобиля 296 GT3 и отмечаем успехи 488 GTE в FIA WEC . Заглядывая в будущее, можно увидеть все звезды вселенной Ferrari, от молодых пилотов Академии пилотов Ferrari до претендентов на киберспортивный чемпионат и сотрудников, которые посещали школы Global MBA и Scuola dei Mestieri.
2022 год был годом удивительных мероприятий, от различных кавалькад, включая первую в истории Cavalcade Icona, состоящую исключительно из моделей Monza SP1 / SP2, до грандиозной вечеринки, которая стала кульминацией сезона Challenge и Attività Sportive GT: финал чемпионата мира в Имоле. Кроме того, 296 GTS на дорогах Фриули-Венеция-Джулии, в также целое множество других историй. Действительно, этот Ежегодник запомнится надолго.