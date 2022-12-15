История веб-ежегодника Ferrari 2022 года

Поскольку 2022 год знаменует собой совершенно особенный год для Ferrari, а именно 75-летие компании, не менее особенным является и Ежегодник, выпускаемый в конце года. Впервые с тех пор, как Энцо Феррари опубликовал в 1949 году свой самый первый Ежегодник, посвященный гонкам сезона и автомобилям, произведенным в Маранелло, в 2022 году будет опубликовано не менее четырех версий Ежегодника.





Ежегодник в честь 75-летия выпущен не с одной обложкой, а с четырьмя на выбор, которые несомненно понравятся коллекционерам. Каждая обложка представляет собой отдельный аспект духа «Гарцующего жеребца». Например, на одной обложке представлен Purosangue, последний GT Ferrari и его первая в истории четырехдверная серийная модель, которая в Ежегоднике запечатлена на великолепных норвежских дорогах.





