Важно отметить, что наборы LEGO - это не диакастовые модели. Их целью никогда не было создание мелкомасштабной точной копии Ferrari Daytona SP3. Вместо этого команда LEGO стремится обеспечить аутентичный и захватывающий опыт, используя элементы LEGO Technic для создания работоспособного автомобиля. В процессе сборки вы начинаете понимать, как работает коробка передач, как соединяется подвеска, как вращаются поршни и даже как работает рулевое управление.

Старшему разработчику LEGO Technic Уве Вабре было поручено разработать дизайн, конструкцию и функциональные возможности автомобиля. Этот процесс начался во время пандемии по видеосвязи с Маранелло и закончился тем, что он сел за готовый руль реально существующего Ferrari Daytona SP3.