Lego Technic Ferrari Daytona SP3 - это последняя глава в области сотрудничества Ferrari и LEGO, которое началось еще в 1998 году. Интересно, что, несмотря на ассортимент, охватывающий все, от игрушек LEGO DUPLO до замысловатой серии LEGO Racers (в которую вошли модели 1:10 Ferrari 599 и Enzo), только в прошлом 2021 году появился набор Ferrari с логотипом LEGO Technic на коробке - Ferrari 488 GTE AF Corse #51.
Посмотрите историю LEGO Technic Ferrari Daytona SP3
Команда LEGO Technic мечтала повторить успех Ferrari 488 GTE с еще одной моделью «Гарцующего жеребца», но это ставило перед ней уникальную конструкторскую задачу: реальная версия все еще находилась на стадии разработки, что фактически означало отсутствие автомобиля, на основе которого можно было бы создать модель. В итоге? Сотрудничество и партнерство между командами дизайнеров в режиме реального времени позволило максимально приблизить конечный результат к реальности.
Глава конструкторского отдела Ferrari Флавио Манцони исследует рабочие компоненты творения LEGO Technic
Важно отметить, что наборы LEGO - это не диакастовые модели. Их целью никогда не было создание мелкомасштабной точной копии Ferrari Daytona SP3. Вместо этого команда LEGO стремится обеспечить аутентичный и захватывающий опыт, используя элементы LEGO Technic для создания работоспособного автомобиля. В процессе сборки вы начинаете понимать, как работает коробка передач, как соединяется подвеска, как вращаются поршни и даже как работает рулевое управление.
Старшему разработчику LEGO Technic Уве Вабре было поручено разработать дизайн, конструкцию и функциональные возможности автомобиля. Этот процесс начался во время пандемии по видеосвязи с Маранелло и закончился тем, что он сел за готовый руль реально существующего Ferrari Daytona SP3.
Идеальное партнерство: дизайнеры LEGO Technic Уве Вабра и Орельен Руфьянж во время видеоконференции с командой дизайнеров Ferrari; Уве снова в своей мастерской
Уве знаком с моделями LEGO и с Ferrari не понаслышке: он 25 лет проработал в LEGO Group, создав 738 деталей Ferrari F1, 1 360 деталей Enzo Ferrari и 1 327 деталей Ferrari 599 GTB Fiorano.
В рамках партнерства он получил прямой доступ к разработчикам интерьера и экстерьера Centro Stile, а также к главному разработчику Флавио Манцони. Также Уве посетил штаб-квартиру в Маранелло, что позволило ему погрузиться в мир Ferrari и применить полученные знания непосредственно при сборке автомобиля.
Настоящий V12 Ferrari Daytona SP3 рядом со своим аналогом LEGO Technic
Эти знания представляли порой трудности, которые необходимо было преодолевать. Например, команда LEGO Technic никогда не делала автомобиль с двустворчатыми дверями, но готовая модель имеет не только полностью работающие двери, но и скрытую кнопку для их активации. Другими словами, как и в реальности, автомобиль представляет собой сочетание формы и функциональности. Это не просто красивая форма для показа, но и тактильная демонстрация того, что такое настоящая автомобильная инженерия.
Поскольку модель предполагает много часов увлекательной сборки, и для Ferrari, и для команды LEGO Technic было важно, чтобы распаковка автомобиля была не менее увлекательной, чем его сборка. Таким образом, дизайн элементов упаковки отдает дань уважения настоящему Ferrari Daytona SP3. Наряду с пошаговой сборочной инструкцией, необходимой для сборки модели, автомобиль также поставляется с двумя фотоальбомами, которые содержат эксклюзивные интервью и фотографии с места событий, обеспечивая действительно захватывающий опыт от начала и до конца.