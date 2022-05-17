Дизайн модели Ferrari Roma настолько неподвластен времени, что невозможно взглянуть на «Гарцующего жеребца», чтобы не перенестись в Рим 1950-х и 60-х годов с его характерным беззаботным и непринуждённым стилем жизни.
И вместе с тем именно этот Ferrari, ставший результатом уникального сотрудничества программы Tailor Made с основателями компании COOL HUNTING Эваном Оренстеном и Джошем Рубином, осваивает образ жизни, принятый почти в 10 000 км к востоку от Рима - в Японии.
Новый, не имеющий аналогов автомобиль Ferrari Roma сочетает в себе культуру дизайна Италии и Японии
COOL HUNTING — независимое издание, целью которого является выявление новейших пересечений дизайна, культуры и технологий. В качестве таковых, основатели Эван и Джош изначально обратились с идеей сотрудничества Tailor Made, рассчитанного выяснить, насколько индивидуальная программа персонализации Ferrari может расширить границы.
Однако только тогда, когда они встретились с главным дизайнером Ferrari Флавио Манцони в выставочном зале Ferrari Tailor Made в Нью-Йорке, их масштабные амбиции были реализованы в полном объёме. Совершив несколько исследовательских поездок в Японию, пара решила использовать традиционные ремесленные методы этой страны и внедрить японскую концепцию и уникальные материалы в дизайн автомобиля Ferrari Roma Tailor Made.
Традиционные японские краски цвета индиго вдохновили цветовую гамму модели Ferrari Roma
Для Манцони и его команды идея была предельно ясной. От скульптуры до архитектуры и даже оперы существуют четкие параллели между итальянской и японской культурой, которые своими корнями уходят в глубь веков. Поэтому новый Ferrari Tailor Made Roma представляет вашему вниманию уникальные материалы, разработанные по традиционной японской технологии с использованием привычных инноваций Ferrari для их модификации, в соответствии с требованиями по долговечности и функциональности, которые предъявляются к современному высокопроизводительному автомобилю.
Традиционные японские краски цвета индиго вдохновили цветовую гамму модели Ferrari Roma, в частности, наружную ярко-синюю краску, специально разработанную для этого автомобиля, получившую название металлизированный индиго. Цвет индиго занимает видное место в японской культуре, а традиционный краситель производится естественным путём. Компания COOL HUNTING посетила Тояму, одну из пяти оставшихся ферм индиго в Токусиме, традиционном японском регионе выращивания индиго. Этот яркий цвет идеально подчёркивает чистоту формы автомобиля Ferrari Roma; кажется, что свет струится по его кузову, подчёркивая его линии с помощью бликов и теней.
Инновационные решения, вдохновленные медными коробочками для чая, тканями сакиори и традиционным мастерством, можно увидеть во всем интерьере Ferrari Roma
Для того, чтобы связать в одно изящное целое экстерьер и интерьер автомобиля, используется одна и та же цветовая палитра. Оттенок индиго присутствует также и в ткани сакиори, используемой для обшивки сидений и для ковриков.
Техника ткачества сакиори является одним из старейших в мире примеров вторичного использования. Изношенные кимоно были распороты, их ткань разрезана на полоски и заново переплетена с новыми волокнами, создавая материал, который был одновременно тёплым, удобным и прочным.
Было найдено инновационное решение, позволяющее сделать сакиори жизнеспособным материалом. Были использованы два старинных кимоно, изначально сшитых на острове Амами Осима на южном архипелаге Японии. Одно цвета индиго, которому около 75 лет, и другое возрастом около 45 лет. Вместо традиционного плетения кимоно из хлопка или шёлка, материал был соткан из высокопрочного нейлона, обеспечивая долговечность, необходимую для использования внутри автомобиля.
Концепция Tailor Made Ferrari Roma появилась после погружения в традиционные японские ремесла и ремесленные методы
Медное покрытие, украшающее кулису рычага переключения передач автомобиля Ferrari Roma, и медный цвет, очерчивающий контур двойной кабины и колесных дисков, являются результатом поездки COOL HUNTING на семейное предприятие Kaikado, расположенное в Киото, известное своими культовыми медными коробочками для чая.
Уникальный герб на фирменной табличке автомобиля на центральном подлокотнике и на дверных лонжеронах представляет собой изготовленный на заказ «камон», используемый в Японии для обозначения семейного происхождения и статуса. Разработанный Kyogen, он представляет собой колесо от повозки, запряжённой волами (популярный транспорт аристократов эпохи Хэйан, 794-1185) в сочетании с восьмью поршнями двигателя Ferrari Roma V8, образующих спицы. Тема чисел продолжается в восьми гребнях волн, окружающих колесо, считающихся символом удачи, силы и стойкости.
Утончённый, продуманный до мельчайшей детали Ferrari Roma гармонично сочетает в себе итальянскую и японскую культуру дизайна. Это прекрасный пример неограниченного количества комбинаций и возможностей, доступных благодаря программе Ferrari Tailor Made.
Ferrari Roma, сделанный по заказу специально для компании COOL HUNTING, будет выставлен в выставочном зале Ferrari Tailor Made во время NYC X DESIGN, Недели дизайна в Нью-Йорке (заканчивается 20 мая).