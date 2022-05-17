Дизайн модели Ferrari Roma настолько неподвластен времени, что невозможно взглянуть на «Гарцующего жеребца», чтобы не перенестись в Рим 1950-х и 60-х годов с его характерным беззаботным и непринуждённым стилем жизни.

И вместе с тем именно этот Ferrari, ставший результатом уникального сотрудничества программы Tailor Made с основателями компании COOL HUNTING Эваном Оренстеном и Джошем Рубином, осваивает образ жизни, принятый почти в 10 000 км к востоку от Рима - в Японии.