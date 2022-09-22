Побывав на исключительном музыкальном мероприятии, вы вполне можете заявить, что исполнители «сорвали крышу». Что ж, благодаря убирающемуся жесткому верху (RHT) нового Ferrari 296 GTS, это буквально так и есть.
Поскольку в основе автомобилей Ferrari 296 GTB и 296 GTS заложен принцип «удовольствия от вождения», звук, естественно, занимает центральное место. С того момента, как вы нажимаете кнопку запуска и начинаете испытывать экстаз от максимальных оборотов двигателя, вы переноситесь в новое измерение звукового удовольствия.
Специалисты Ferrari NVH & Sound Projects тщательно рассчитывают время сгорания в гибридном двигателе V6, чтобы создать «темп» звука
Конечно, за каждым великолепным выступлением стоят отличные исполнители. И точно так же, как разные части оркестра вместе создают свой шедевр, за композицией «музыки» Ferrari стоит невероятно талантливая команда.
«Дирижером» музыки 296 GTB и GTS является руководитель проекта Мирко Статини, который объясняет, что такой опыт - это результат всей команды, работающей вместе: «Этот спектакль является результатом четырехлетней напряженной работы; определённого анализа; сравнения данных моделирования и испытаний; убеждения в достижении целей даже в тех случаях, когда предположения были опровергнуты».
«Все начинается с архитектуры двигателя», — объясняет Антонио Палермо, отвечающий за проекты NVH & Sound Projects в Ferrari. «Мы называем наш V6 «пикколо V12» или «маленький V12». При угле развала «V» в 90 градусов звук сгорания будет звучать как «двойной удар» — бум-бум, бум-бум, бум-бум. Наши двигатели V6 и V12 звучат скорее как метроном — пум-пум-пум-пум-пум-пум, в результате того, что они имеют одинаковый темп, а V6 работает как ряд цилиндров V12».
Команде Ferrari пришлось усердно работать над тем, чтобы сохранить чистое качество звука двигателя 296GTB на 296 GTS с убранной крышей и воздушным потоком внутри салона
А что насчет того, как звук передается в салон? Это работа запатентованной резонаторной системы Ferrari с калильными трубками. «Двигатели без наддува имеют очень характерный звук, и мы хотели сохранить высокие ноты V12 в V6 с двойным турбонаддувом», — говорит Палермо. «Мы сделали это, создав совершенно новую версию системы калильных трубок, которая забирает звук как можно ближе к камерам сгорания и передает его в салон. Это как стетоскоп, позволяющий вам ощутить биение сердца двигателя».
Старший инженер по разработке транспортных средств Андреа Гелфи добавляет: «Отделка должна была быть специально разработана с учетом звука. Например, чтобы избежать концентрации звука в одном месте, мы использовали мембраны, диффузоры и другие методы для распространения звука по всему салону.
Палермо продолжает: «Звук выхлопа можно сравнить со звуком трубы. Напротив, звук впуска имеет более резкие тона, на которые дроссельная заслонка влияет более линейно, как с точки зрения громкости, так и с точки зрения качества. Важно слышать все эти инструменты, и решающее значение имеет достижение идеального баланса между ними».
Ошеломляющий звук 296 GTS призван имитировать высокие тона двигателя V12, поэтому гибрид V6 получил прозвище «маленький V12»
Еще одна проблема, связанная с RHT, заключается в том, что при убранной крыше у вас есть прямая связь с внешним выхлопом, и вы лучше слышите звук снаружи, даже несмотря на то, что команда усердно работала над тем, чтобы сохранить чистое качество звука на прежнем уровне.
Поддержание отличного звука при открытой крыше сопряжено со своими характерными проблемами. Низкочастотный бафтинг и «белый шум» завихрений изобретательно устраняются с помощью обширного компьютерного моделирования и постоянного диалога с отделом аэродинамики.
«Физика только может завести вас так далеко», — говорит Гелфи. «И вот тут в игру вступают наши чувства, наше понимание. Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из отдела тест-драйва, возглавляемого Раффаэле де Симоне. Он может прийти к нам и сказать: «Ребята, вы налили слишком много масла в салат». Так что, возможно, мы поиграем со звуком на входе, откалибровав его на миллиметровом или даже субмиллиметровом уровне, чтобы точно настроить этот правильный баланс, бесконечно обсуждая тонкие нюансы».
Это детальная работа, которую команды департаментов NVH & Sound, Vehicle Development и Powertrain выполнили для каждого «Гарцующего жеребца» с самоотверженностью и упорством. В заключение Палермо говорит: «Работа водителей-испытателей Кристиано и Андреа вместе с нашим отделом NVH была похожа на симфонический концерт! В этом сила нашей команды».