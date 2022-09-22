Еще одна проблема, связанная с RHT, заключается в том, что при убранной крыше у вас есть прямая связь с внешним выхлопом, и вы лучше слышите звук снаружи, даже несмотря на то, что команда усердно работала над тем, чтобы сохранить чистое качество звука на прежнем уровне.



Поддержание отличного звука при открытой крыше сопряжено со своими характерными проблемами. Низкочастотный бафтинг и «белый шум» завихрений изобретательно устраняются с помощью обширного компьютерного моделирования и постоянного диалога с отделом аэродинамики.

«Физика только может завести вас так далеко», — говорит Гелфи. «И вот тут в игру вступают наши чувства, наше понимание. Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из отдела тест-драйва, возглавляемого Раффаэле де Симоне. Он может прийти к нам и сказать: «Ребята, вы налили слишком много масла в салат». Так что, возможно, мы поиграем со звуком на входе, откалибровав его на миллиметровом или даже субмиллиметровом уровне, чтобы точно настроить этот правильный баланс, бесконечно обсуждая тонкие нюансы».

Это детальная работа, которую команды департаментов NVH & Sound, Vehicle Development и Powertrain выполнили для каждого «Гарцующего жеребца» с самоотверженностью и упорством. В заключение Палермо говорит: «Работа водителей-испытателей Кристиано и Андреа вместе с нашим отделом NVH была похожа на симфонический концерт! В этом сила нашей команды».