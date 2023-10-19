Усыпанная звездами Скудерия

Ни одна гонка Формулы-1 не имеет более яркой истории, чем Гран-при США. За 115 лет соревнований гонки проводились на десяти различных трассах.
Точно так же, ни один конструктор не добился большего успеха в Америке, чем компания Ferrari. 22 октября команды Формулы-1 отправятся на американскую трассу в Остине, штат Техас, на Гран-при США. Таким образом, Карлос Сайнс и Шарль Леклер надеются довести этот показатель до 11 побед.
Некоторые из самых запоминающихся побед Ferrari были одержаны в Соединенных Штатах. Ники Лауда завершил свой первый чемпионат мира в составе Скудерии, одержав победу на Гран-при США 1975 года в Уоткинс-Глене в пригороде Нью-Йорка. Он лидировал от начала до конца, что стало для него пятой победой в сезоне и первым триумфом Ferrari на Гран-при США.
Вторая победа Скудерии в США пришлась на 1978 год, когда доминировал аргентинец Карлос Рейтеманн, а его товарищ по команде Жиль Вильнев большую часть гонки занимал второе место. Вильнев был одним из любимых гонщиков Энцо Феррари. Его победа в Америке на следующий год была одной из лучших побед в его жизни. Это был заключительный этап чемпионата 1979 года, и гонка снова проходила в Уоткинс-Глене. На квалификационной сессии в очень дождливую пятницу маленький канадец, признанный «человеком дождя», на девять секунд опередил второго по скорости гонщика Шектера. Он выиграл гонку, частично проходившую на мокрой дороге, с преимуществом в 49 секунд.
Шектер выиграл титул 1979 года, Вильнев занял второе место, а Ferrari выиграла чемпионат конструкторов. Это была последняя победа в чемпионате для Ferrari с плоским 12-цилиндровым двигателем и для болида 312T, самого доминирующего автомобиля Формулы-1 во второй половине 70-х годов.
Однако самым удачным периодом участия Ferrari в Формуле-1 в Америке стало первое десятилетие нового тысячелетия. Гран-при США исчез из календаря Формулы-1 после гонки 1991 года из-за низкой посещаемости (американцы, похоже, больше интересовались отечественными овальными гонками Indycar и серийными автомобилями).
Гран-при США был возрожден в 2000 году организаторами самой известной американской гонки — «Индианаполис-500». Трасса Гран-при использовала внутреннюю дорогу и знаменитый овал длиной в милю. С 2000 по 2007 год здесь будет проходить Гран-при США. Ferrari выиграла шесть из этих гонок (каждый год, кроме 2001 и 2007 годов), финишируя с результатом 1-2 в пяти сезонах.
Первый Гран-при США состоялся в 1908 году. Это было почти за 40 лет до появления Ferrari. И всё-таки, на трассе длиной 40 км (25 миль) в Саванне, штат Джорджия, победит итальянский автомобиль Fiat.
С 1914 по 1916 год гонка проходила в Санта-Монике (на севере мегаполиса Лос-Анджелеса): линия старта-финиша находилась на берегу Тихого океана. Риверсайд в Калифорнии принимал Гран-при США (для спортивных автомобилей, а не для автомобилей Формулы-1) в 1958 году. Отличились два американских гонщика, оба на Ferrari. За Ferrari в Формуле-1 в 1959 году выступали Дэн Герни и Фил Хилл. Позже Хилл в составе Скудерии выиграл титул чемпиона мира 1961 года.
Гран-при США присоединился к чемпионату мира Формулы-1 в 1959 году, когда там проходил финальный этап. В 1961 году гонка была перенесена в Уоткинс-Глен, где будет проводиться следующие 20 лет.
Помимо официального Гран-при США, в 1976-83 годах в Лонг-Бич, штат Калифорния, проходил Гран-при США-Запад. Там команда Ferrari также была самой успешной и стала трехкратным победителем.
Таким образом, Скудерии Феррари есть на кого равняться, отправляясь в Остин в штате Техас (принимающий Гран-при США с 2012 года). Это предвещает успех. В прошлом году Сайнс стартовал с поул-позиции, а Леклер уверенно занял третье место.