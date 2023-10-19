Усыпанная звездами Скудерия

Некоторые из самых запоминающихся побед Ferrari были одержаны в Соединенных Штатах. Ники Лауда завершил свой первый чемпионат мира в составе Скудерии, одержав победу на Гран-при США 1975 года в Уоткинс-Глене в пригороде Нью-Йорка. Он лидировал от начала до конца, что стало для него пятой победой в сезоне и первым триумфом Ferrari на Гран-при США.

Вторая победа Скудерии в США пришлась на 1978 год, когда доминировал аргентинец Карлос Рейтеманн, а его товарищ по команде Жиль Вильнев большую часть гонки занимал второе место. Вильнев был одним из любимых гонщиков Энцо Феррари. Его победа в Америке на следующий год была одной из лучших побед в его жизни. Это был заключительный этап чемпионата 1979 года, и гонка снова проходила в Уоткинс-Глене. На квалификационной сессии в очень дождливую пятницу маленький канадец, признанный «человеком дождя», на девять секунд опередил второго по скорости гонщика Шектера. Он выиграл гонку, частично проходившую на мокрой дороге, с преимуществом в 49 секунд.

Шектер выиграл титул 1979 года, Вильнев занял второе место, а Ferrari выиграла чемпионат конструкторов. Это была последняя победа в чемпионате для Ferrari с плоским 12-цилиндровым двигателем и для болида 312T, самого доминирующего автомобиля Формулы-1 во второй половине 70-х годов.