Знак одобрения

Текст: Кевин Бакли / Фото: Джулиано Корен



Марко Перуцци называет это моментом «развижной двери». Шел 2012 год. Его карьера шла в гору, и он почувствовал, что пришло время осуществить свою мечту о владении роскошным спортивным автомобилем.

Он решил купить Ferrari California. Но 18-месячный лист ожидания показался ему вечностью. «Признаюсь, в то время я был нетерпеливым 28-летним парнем», — смеется он.