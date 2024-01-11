Знак одобрения

Марко Перуцци называет это моментом «развижной двери». Шел 2012 год. Его карьера шла в гору, и он почувствовал, что пришло время осуществить свою мечту о владении роскошным спортивным автомобилем.
Он решил купить Ferrari California. Но 18-месячный лист ожидания показался ему вечностью. «Признаюсь, в то время я был нетерпеливым 28-летним парнем», — смеется он.
Затем один друг сказал мне, что Ferrari California продаётся в Sa.Mo.Car в Риме. «Я поехал в дилерский центр. Машина была полуновая. Но для меня это означало, что её уже «использовали». Я сомневался. Однако, дилер был опытным. Он видел, что я был сдержан, и рассказал мне подробно о программе сертификатов утверждения».
Технические специалисты программы изучают происхождение и историю каждой модели в рамках всестороннего анализа всех аспектов автомобиля. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что все соответствует оригинальным спецификациям модели, что любые новые элементы являются утверждёнными деталями, и что все работы были выполнены в утверждённом Ferrari установленном порядке.
«Когда он рассказал мне обо всех проверках, которые они проводят, я набрался смелости и преодолел предубеждение, которое у меня было по отношению к подержанным моделям. Доволен ли он? «Конечно, — с энтузиазмом говорит Марко. — Тот момент стал переломным для меня. Та Ferrari California стала моей ежедневной машиной – я проехал на ней 45 000 км!»
Он принял марку и никогда не пожалел об этом. Сегодня он владеет впечатляющим автопарком, который включает в себя автомобили Ferrari 458 Speciale, Ferrari 488 Pista Spider, Ferrari 488 Pista Coupé, Ferrari 488 Challenge, Ferrari Portofino, 812 GTS, 812 Competizione, а также SF90 Spider.
В самом деле «момент раздвижных дверей».
«В дилерском центре Sa.Mo.Car оказалась Ferrari California, которую я искал, именно в тот момент, когда я ее искал». Сертификат одобрения сделал это возможным. «Это была судьба», — улыбается Марко. Несмотря на то, что все эти впечатляющие автомобили Ferrari были куплены совершенно новыми, он не задумываясь говорит, что без колебаний снова возьмёт подержанный автомобиль, если это будет необходимо.
«Дело не в цене. Возможность избежать длительного ожидания является абсолютно веской причиной для выбора подержанного автомобиля. А дилерская сеть Ferrari предоставляет автомобили как новые». Он считает это отличным способом сначала познакомиться с маркой и теперь советует своим друзьям: «Сделайте выбор в пользу душевного спокойствия, обеспечиваемого сертификатом одобрения. Знак Ferrari является гарантией».
Последние два года Марко участвует в гонках Challenge Series. С 2025 года он будет участвовать в гонках на новом 296 Challenge. Несмотря на то, что изначально его привлекала «легенда Ferrari», его постоянное отождествление с брендом во многом обязано его собственной карьере. «Учитывая, что я сам начинал на итальянском производстве, итальянское происхождение Ferrari и репутация компании как мастера своего дела всегда были важны для меня.
Ferrari олицетворяет итальянскую гордость, которой восхищаются во всем мире. Это не просто автомобиль. Это «oggetto bello» – красивый предмет».
И в этом месяце в личной истории Ferrari Марко наступил еще один «момент раздвижных дверей», когда он стал первым владельцем в Риме, получившим великолепный Purosangue в привлекательной ливрее Grigio Titanio с уникальными распашными задними дверями.