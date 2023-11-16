Спринтерский город

«Мне 65 лет, поэтому просить меня проехать на Ferrari по Лас-Вегас-Стрипу в два часа ночи — это просто безумие, — смеется Чивер. — Но сесть в этот Ferrari было так здорово. Я был похож на подростка, жмущего на газ».

Причиной того, что гонщик, родившийся в Америке и выросший в Италии, сел в автомобиль 296 GTS в этом знаменитом городе Невады, стал проезд небольшого отрезка гоночной трассы Формулы-1, которая снова используется для Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 Heineken Silver 2023 года, который состоится 18 ноября.

В последний раз автомобили Формулы-1 ревели в «Городе греха» в 1982 году, и Чивер едва не выиграл эту гонку на своём Ligier-Matra, заняв третье место из-за повреждения детали подвески. Он помнит ту гонку, которая в буквальном смысле была жаркой. Невероятно, но соревнование проводилось днем, когда температура в пустыне часто достигает 100 градусов по Фаренгейту. В ноябрьской гонке гонщики увидят Лас-Вегас во всем великолепии искусственного света, поскольку стартовый флаг опустится в десять часов вечера по местному времени.