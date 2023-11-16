Спринтерский город

Недавно, летней ночью в Лас-Вегасе, на освещенном тысячами неоновых огней Стрипе, легендарный гонщик Эдди Чивер сел в Ferrari 296 GTS и окунулся в прошлое.
«Мне 65 лет, поэтому просить меня проехать на Ferrari по Лас-Вегас-Стрипу в два часа ночи — это просто безумие, — смеется Чивер. — Но сесть в этот Ferrari было так здорово. Я был похож на подростка, жмущего на газ».
Причиной того, что гонщик, родившийся в Америке и выросший в Италии, сел в автомобиль 296 GTS в этом знаменитом городе Невады, стал проезд небольшого отрезка гоночной трассы Формулы-1, которая снова используется для Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 Heineken Silver 2023 года, который состоится 18 ноября.
В последний раз автомобили Формулы-1 ревели в «Городе греха» в 1982 году, и Чивер едва не выиграл эту гонку на своём Ligier-Matra, заняв третье место из-за повреждения детали подвески. Он помнит ту гонку, которая в буквальном смысле была жаркой. Невероятно, но соревнование проводилось днем, когда температура в пустыне часто достигает 100 градусов по Фаренгейту. В ноябрьской гонке гонщики увидят Лас-Вегас во всем великолепии искусственного света, поскольку стартовый флаг опустится в десять часов вечера по местному времени.
В настоящее время Чивер является советником по международному развитию и стратегическому консалтингу NASCAR и IMSA. Он отработал десять лет в Формуле-1 с такими командами, как Tyrrell, Alfa Romeo и Renault. Хотя он не участвовал в гонках за Ferrari во время своего пребывания в автоспорте, он был ближе всех к тому, чтобы присоединиться к «Гарцующему жеребцу» по личному приглашению самого командора Энцо Феррари.
Однажды в 1977 году Чивер, которому едва исполнилось 18 лет и который только что показал впечатляющие результаты в картинге, а затем в Формуле-2, услышал звонок своего домашнего телефона. Это был Феррари, и вскоре он уже сидел перед самим Энцо.
Все было почти готово. Чиверу было предложено участвовать в гонках и испытаниях исключительно за Ferrari в сезоне 1978 года, но его гоночная программа еще не была определена. «Это было больше, чем я мог мечтать», — тихо говорит он.
Однако судьба жестоко вмешалась. Чиверу пришлось всё-таки завершить шестичасовую гонку в Италии за BMW. Когда он ехал по прямой на скорости 140 миль в час и плавно поворачивал направо, его подвеска отказала. В результате аварии машина разбилась, и Чивер получил пять переломов левой руки.
«Я провел неделю в больнице и там прочитал, что Ferrari подписала контракт с моим другом Жилем Вильнёвом», — вспоминает Чивер. Страсть к гонкам в Формуле-1 побудила Чивера немедленно попросить команду Ferrari освободить его от контракта.
«Из всех решений, которые человек принимает в жизни, это, пожалуй, самое моё большое сожаление, — говорит он. — Я сделал это, потому что спешил и не хотел сходить с волны, на которой находился. Так я прошел путь от лучшей машины Формулы-1 до худшей».
Мысли Чивера неизбежно возвращаются к автомобилю 296 GTS, на котором он некоторое время скользил по возрожденной трассе Формулы-1 в Лас-Вегасе. Наверное, пришло время автомобилю 296 GTS присоединиться к семейству Чивера?
Он смеется. «Может быть, может быть, — говорит он, добавив, что он расспрашивал экспертов серии IMSA о новом Ferrari, и в нём загорелось любопытство. — Есть что-то в этих машинах».
Чивер, конечно, американский гонщик, но, похоже, в его крови течет красный цвет Ferrari.