Найдите Разницу

В Маранелло стремление к совершенству касается не только настоящего и будущего; но и прошлого тоже. В подразделении Ferrari Classiche, занимающемся восстановлением более зрелых автомобилей «Гарцующего жеребца», чтобы вернуть былой красоте ее первоначальное великолепие, мастера используют сочетание старых и новых технологий и процессов. Теперь в их арсенале появился новый инструмент: цифровой анализ конструкции кузова.
«Это технология, которая идеально подходит для решения конкретных задач: мы проводим цифровую проверку поверхности старинного автомобиля Ferrari, когда он поступает в наш отдел, чтобы затем сравнить его с историческими документами и убедиться, что реставрация вернет ему первоначальный вид», - объясняет Андреа Модена, глава подразделения Ferrari Classiche.
В наши дни мы считаем само собой разумеющимся, что все автомобили определенного модельного ряда имеют одинаковый кузов. Но так было не всегда: если вернуться к истокам Ferrari, то следует отметить, что каждый автомобиль создавался специализированными кузовщиками, поэтому фактически не было двух абсолютно одинаковых автомобилей Ferrari. В Маранелло производились двигатели, которые были действительно одинаковыми для каждой модели, а также ходовая часть, которые затем доставлялись в одну из самых известных кузовных мастерских, например, такую, как Scaglietti, Farina, Vignale, Zagato и Carrozzeria Touring, где производилась «battuta a mano», что в переводе с итальянского означает «сборка кузова вручную». Это был очень ремесленный процесс: несмотря на то, что каждый автомобиль конкретной модели по сути был похож на своих собратьев, идеального повторения не было.
Этот процесс ручной сборки продолжался примерно до начала 1970-х годов, делая каждый автомобиль уникальным. Отдел Модена также занимается автомобилями, которые изначально были изготовлены с использованием этих самых ручных методов; это была эпоха, далекая от совершенства массового производства, которое возможно сегодня. Кузовостроители прошлых лет, подобно портным, «пришивали» платье к механическим компонентам автомобиля», - добавляет Модена. В большинстве своем автомобили, которые попадают в отдел Ferrari Classiche, прожили насыщенную жизнь: предыдущие владельцы пользовались ими, а не оставляли припаркованными в гараже. Многие из них участвовали в гонках, некоторые разбивались, некоторые были переделаны или восстановлены. В результате, когда клиент приезжает в Маранелло с проектом реставрации, кузов автомобиля часто оказывается не совсем таким, каким он был, когда впервые выехал из ворот «Гарцующего жеребца» на улице Abetone Inferiore. Представляем вам цифровое решение для анализа состояния кузова.
Используя передовое компьютерное программное обеспечение, команда Ferrari Design совместно с подразделением Ferrari Classiche создаёт полное трехмерное изображение всего автомобиля и его кузова в его нынешнем состоянии. Неровности, царапины, вмятины - ни одна деталь не упущена. Затем мастера подразделения Classiche обращаются к архиву Маранелло, где можно найти изображения автомобиля именно в том виде, в котором он покинул завод, с его оригинальным кузовом. Наложение фрагментов 3D-изображения автомобиля на архивные снимки оригинальной модели позволяет техническим специалистам увидеть, какие изменения были произведены за прошедшие годы с учётом механических ограничений.
Этот процесс имеет большое значение для реставрации: у многих старых автомобилей Ferrari с годами были «подправлены» недостатки, при этом ремонтники руководствовались скорее собственными представлениями о том, что должно быть правильно, чем тем, какой на самом деле была первоначальная форма кузова автомобиля. Новый процесс, разработанный компанией Ferrari, позволит значительно снизить этот «субъективный» аспект, что важно также и для стоимости самого автомобиля. «Речь идет о том, чтобы предоставить хранителям этих автомобилей услугу, которую может предложить только компания Ferrari, ведь владельцы автомобилей Classiche являются именно хранителями», - заключает Модена. Благодаря этой новой технологии нынешние хранители классики из Маранелло смогут лучше сохранить и передавать ценность своих уникальных экземпляров будущим поколениям.