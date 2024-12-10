Найдите Разницу

«Это технология, которая идеально подходит для решения конкретных задач: мы проводим цифровую проверку поверхности старинного автомобиля Ferrari, когда он поступает в наш отдел, чтобы затем сравнить его с историческими документами и убедиться, что реставрация вернет ему первоначальный вид», - объясняет Андреа Модена, глава подразделения Ferrari Classiche.

В наши дни мы считаем само собой разумеющимся, что все автомобили определенного модельного ряда имеют одинаковый кузов. Но так было не всегда: если вернуться к истокам Ferrari, то следует отметить, что каждый автомобиль создавался специализированными кузовщиками, поэтому фактически не было двух абсолютно одинаковых автомобилей Ferrari. В Маранелло производились двигатели, которые были действительно одинаковыми для каждой модели, а также ходовая часть, которые затем доставлялись в одну из самых известных кузовных мастерских, например, такую, как Scaglietti, Farina, Vignale, Zagato и Carrozzeria Touring, где производилась «battuta a mano», что в переводе с итальянского означает «сборка кузова вручную». Это был очень ремесленный процесс: несмотря на то, что каждый автомобиль конкретной модели по сути был похож на своих собратьев, идеального повторения не было.