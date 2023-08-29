Скорость звука

Любой, кто когда-либо проезжал на Ferrari через туннель или находился на трассе в пределах слышимости красного болида Формулы-1, знает, что «Гарцующий жеребец» отождествляется с великолепным звуком не меньше, чем со скоростью. И, конечно же, Ferrari была источником вдохновения для авторов текстов и песен на протяжении поколений, от Daytona Криса Ри до «Белой Феррари» Фрэнка Оушена, включая трек Black Devil Car в исполнении Jamiroquai (вдохновленный металлическим чёрным Enzo Джея Кея) и многочисленные отсылки к рэпу, которых не сосчитать. Как механическая, так и оркестровая, музыка является частью романтики. Качество звука имеет первостепенное значение, независимо от того, выходит ли он из выхлопной трубы или из динамиков.
Все это делает союз Ferrari и мирового лидера в области звуковых технологий Bang & Olufsen таким долгожданным партнерством. Компания Bang & Olufsen, основанная в Струэре (Дания) в 1925 году, и с тех пор находящаяся в авангарде звуковых инноваций, выпускает новую коллекцию современных наушников, вкладышей, портативных и домашних колонок.
Домашняя колонка Beosound 2, полноразмерные наушники Beoplay H95, беспроводные наушники Beoplay EX и портативная колонка Beosound Explore окрашены в безошибочно узнаваемый ярко-красный цвет Ferrari. Анодированный алюминий, переосмысливая фирменный оттенок Ferrari, отполирован до блеска, усиливая насыщенность красного цвета. Коллекция также содержит эмблемы «Гарцующего жеребца», привычный угольно-черный оттенок автомобильной компании и мягкую кожу. Каждое изделие обеспечивает максимальную производительность в области акустики, мощности, шумоподавления и эффективности работы батареи.
Коллекция Ferrari — это отход от традиционного подхода компании Bang & Olufsen. Кристоффер Поулсен, старший вице-президент компании B&O по развитию бизнеса и стратегическому партнерству, объясняет: «Наши классические колонки должны органично вписываться в интерьер жилых помещений и в то же время выделяться своим красивым дизайном. Эта коллекция отличается от других. Это предметы декора. Как и суперкары, их везде видно и слышно».
«Опираясь на фирменный красный цвет Ferrari, мы исследовали и рассмотрели ряд различных оттенков из цветовой палитры, доступной для автомобилей Ferrari, — говорит Поульсен. — Наконец-то мы выбрали современный, зрелый красный цвет с глубокими вишневыми оттенками. В сочетании с неподвластным времени черным, нанесенным на алюминий методом двойного анодирования, этот цвет идеально объединяет два наших бренда в уникально смелом выражении. Рев красных невозможно оставить без внимания. А глубина черного притягивает вас, раскрывая пласты мастерства».
Компания Bang & Olufsen впервые применила дизайн с использованием алюминия почти 70 лет назад. В 1955 году, когда было принято отраслевое соглашение, позволяющее использовать в аудиопродукции тяжелые металлы, такие как кадмий, хром и никель, инженеры B&O были заинтригованы возможностями материала, который использовался в автомобильной и авиационной промышленности; материал был прочным, гибким, гладким и устойчивым к коррозии. К этому времени Ferrari уже работала с «маэстро алюминия» Серджио Скальетти, одевая свои дорожные и гоночные автомобили в великолепные легкие кузова.
Сегодня гладкие зеркальные алюминиевые поверхности являются неотъемлемой частью дизайна B&O. Это мастерство сохраняется и в коллекции Ferrari, преимущественно в Beosound 2. На первый взгляд цельный алюминиевый корпус динамика может показаться чисто эстетическим решением, но на самом деле это нечто гораздо большее.
Жесткость материала и бесшовная поверхность этого цельного куска алюминия исключают искажения звука. На протяжении всей капсульной коллекции прослеживается пересечение функциональности и красоты, сходное с проектированием суперкара.
И Ferrari, и Bang & Olufsen долгое время были новаторами в своей области, и оба бренда являются культовыми. Как говорит генеральный директор Bang & Olufsen Кристиан Теэр: «Сочетание лучших в своем классе характеристик, изящной эстетики и скрупулёзного мастерства объединило B&O и Ferrari для создания коллекции. Этому способствует непревзойденное наследие обоих брендов, что делает это сотрудничество незабываемым».
Коллекция Ferrari будет доступна на сайте www.bang-olufsen.com, в некоторых магазинах Bang & Olufsen и Ferrari, а также на сайте www.store.ferrari.com.