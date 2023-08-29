Скорость звука

Любой, кто когда-либо проезжал на Ferrari через туннель или находился на трассе в пределах слышимости красного болида Формулы-1, знает, что «Гарцующий жеребец» отождествляется с великолепным звуком не меньше, чем со скоростью. И, конечно же, Ferrari была источником вдохновения для авторов текстов и песен на протяжении поколений, от Daytona Криса Ри до «Белой Феррари» Фрэнка Оушена, включая трек Black Devil Car в исполнении Jamiroquai (вдохновленный металлическим чёрным Enzo Джея Кея) и многочисленные отсылки к рэпу, которых не сосчитать. Как механическая, так и оркестровая, музыка является частью романтики. Качество звука имеет первостепенное значение, независимо от того, выходит ли он из выхлопной трубы или из динамиков.

Все это делает союз Ferrari и мирового лидера в области звуковых технологий Bang & Olufsen таким долгожданным партнерством. Компания Bang & Olufsen, основанная в Струэре (Дания) в 1925 году, и с тех пор находящаяся в авангарде звуковых инноваций, выпускает новую коллекцию современных наушников, вкладышей, портативных и домашних колонок.