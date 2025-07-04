Основные цвета и их история

Синий всегда был особым цветом в Маранелло, способным выражать самые разнообразные настроения: от утонченного и задумчивого до яркого и живого. Синий цвет имеет уникальный резонанс в гоночной истории Ferrari. Именно это отмечалось на Гран-при Майами в мае 2024 года, где болиды Ferrari Формулы-1 были окрашены в ливреи, возрождающие два цвета из прошлого Ferrari: Azzurro La Plata и Azzurro Dino.



Цвет Azzurro Dino исторически использовался легендарными пилотами Ferrari, такими как Клей Регаццони, на их гоночных комбинезонах, а пять десятилетий назад был фирменным цветом для модели Ferrari Dino 246. Этот яркий синий цвет придаёт особую выразительность уникальному Ferrari 296 GTS, подготовленному для мероприятий, связанных с Гран-при Майами в 2024 году, а также для презентации автомобилей Ferrari 12Cilindri и 12Cilindri Spider.

Что касается эффектного светло-голубого оттенка Azzurro La Plata, его глубокие исторические корни уходят к аргентинским гоночным командам 1950-х годов (Ла-Плата — крупный город в Аргентине). Этот цвет предпочитал двукратный чемпион мира по Формуле-1 Альберто Аскари, считавший, что этот оттенок приносит ему удачу. Ники Лауда также носил гоночный костюм этого цвета в свой первый год работы в Ferrari, который перекликался с цветом комбинезонов механиков на заводе в Маранелло.

Мы также можем упомянуть оттенок Blu Swaters, глубокий синий металлик, названный в честь Жака Сватерса, бельгийского основателя первого в мире дилерского центра Ferrari и гоночной команды Ecurie Francorchamps. Или Blu Pozzi, теплый темно-синий цвет, названный в честь французского импортера Ferrari и гонщика Шарля Поцци.