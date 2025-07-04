Автомобили
Основные цвета и их история
Создавать новые цвета — это удовольствие, но в компании Ferrari оригинальность никогда не означает создание в отрыве от реальности. За каждым цветом всегда стоит веское обоснование, прочно укоренившееся в наследии марки. Ferrari всегда гордилась тем, что может использовать глубокие традиции, культуру и индивидуальность, которые действительно определяют, что значит носить эмблему «Гарцующего жеребца». У каждого цвета есть своя история, которую он может рассказать.
Конечно, разнообразие оттенков, созданных Ferrari за её 78-летнюю историю, огромно. И мы говорим не только о разновидностях красного цвета, который традиционно используется по умолчанию для новых автомобилей из Маранелло. Во всей цветовой гамме можно найти увлекательные истории. Здесь мы рассмотрим четыре основные цветовые палитры: синий, зелёный, белый и серый/чёрный.
Синий всегда был особым цветом в Маранелло, способным выражать самые разнообразные настроения: от утонченного и задумчивого до яркого и живого. Синий цвет имеет уникальный резонанс в гоночной истории Ferrari. Именно это отмечалось на Гран-при Майами в мае 2024 года, где болиды Ferrari Формулы-1 были окрашены в ливреи, возрождающие два цвета из прошлого Ferrari: Azzurro La Plata и Azzurro Dino.
Цвет Azzurro Dino исторически использовался легендарными пилотами Ferrari, такими как Клей Регаццони, на их гоночных комбинезонах, а пять десятилетий назад был фирменным цветом для модели Ferrari Dino 246. Этот яркий синий цвет придаёт особую выразительность уникальному Ferrari 296 GTS, подготовленному для мероприятий, связанных с Гран-при Майами в 2024 году, а также для презентации автомобилей Ferrari 12Cilindri и 12Cilindri Spider.
Что касается эффектного светло-голубого оттенка Azzurro La Plata, его глубокие исторические корни уходят к аргентинским гоночным командам 1950-х годов (Ла-Плата — крупный город в Аргентине). Этот цвет предпочитал двукратный чемпион мира по Формуле-1 Альберто Аскари, считавший, что этот оттенок приносит ему удачу. Ники Лауда также носил гоночный костюм этого цвета в свой первый год работы в Ferrari, который перекликался с цветом комбинезонов механиков на заводе в Маранелло.
Мы также можем упомянуть оттенок Blu Swaters, глубокий синий металлик, названный в честь Жака Сватерса, бельгийского основателя первого в мире дилерского центра Ferrari и гоночной команды Ecurie Francorchamps. Или Blu Pozzi, теплый темно-синий цвет, названный в честь французского импортера Ferrari и гонщика Шарля Поцци.
Зеленый цвет также имеет глубокое историческое значение для Ferrari. Возьмем, к примеру, Verde Zeltweg, один из самых темных металлических зеленых оттенков в линейке, который прославляет историю автоспорта в Маранелло, получив свое название от австрийской трассы Цельтвег.
Еще один «гоночный» зеленый оттенок — Green Jewel, смелый яркий цвет, вдохновленный моделью Ferrari 365 P2. Этот цвет предпочитал британский гонщик Дэвид Пайпер, который выиграл гонки «9 часов Кьялами» в 1965 и 1966 годах на автомобиле 365 P2, окрашенном в этот эффектный оттенок.
Если зелёный цвет представляет собой одну треть итальянского триколора, то белый является его естественным дополнением. Оттенок Bianco Italia отдает особую дань традициям и элегантности итальянского дизайна, благодаря четырехслойному металлическому покрытию необычайной глубины и блеска. Еще одним белым оттенком, имеющим национальное значение, является Bianco Cervino, названный в честь характерной горной вершины на границе со Швейцарией. Его глубокое матовое покрытие напоминает заснеженные горы и действительно подчеркивает драматические линии уникального 296 GTB, выбранного для этого цвета.
Bianco Mille Miglia — еще один белый цвет, специально разработанный в рамках «Программы персонализации». Он черпает вдохновение из модели 340 MM Vignale 1953 года, которая участвовала в гонках в сине-белом цвете (гоночные цвета США). Его современный металлический эффект усилен трехслойным покрытием.
В последнее время все большую популярность приобретают оттенки серого и черного, которые идеально сочетаются с технической точностью и спортивной элегантностью современного дизайна Ferrari. Отличный пример - Grigio Competizione, темно-серый металлик, который переливается при попадании света. Это был идеальный выбор в качестве стартового цвета для Ferrari 812 Competizione и он потрясающе смотрится на спайдере SF90.
Nero Galaxy — это четырехслойный черный цвет, вдохновленный небесным сводом. Металлические частицы, вкрапленные в краску, создают впечатляющий трехмерный эффект, создавая поразительный контраст между темнотой и светом. Как и все другие описанные оттенки, он действительно подчеркивает линии и детали текущей линейки моделей Ferrari, от 296 GTB до Purosangue.