Одиссея по Юго-Восточной Азии

Потом приключение повело автоколонну на север, через знаменитый Пинангский мост в Джорджтаун. Здесь, проезжая на своих автомобилях по улицам, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, клиенты Ferrari наслаждались слиянием наследия и современности этого богатого культурными традициями города.

Затем тур продолжился в третьей стране гранд-тура - Таиланде. После остановки на обед в Кедахе колонна направилась в Хатьяй, оживленный город в «Стране тысячи улыбок», известный своим культурным разнообразием и местным очарованием. После этого, вдоль живописного побережья Таиланда, Ferrari направились к красивому пляжу Кханом, а затем продолжили путь в парк Раджабхакти в Хуа Хине, где возвышающиеся статуи почитаемых королей Таиланда добавили величественный штрих к происходящему.