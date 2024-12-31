Одиссея по Юго-Восточной Азии

В ноябре 2024 года колонна «Гарцующих жеребцов» пронеслась по Сингапуру, Малайзии и Таиланду на фоне захватывающих дух пейзажей и ярких городских видов. Путешествие началось в Сингапуре и продолжилось в Малайзии, где водители автомобилей Ferrari насладились обедом в знаменитом ресторане The Veil в Джохоре. Затем они отправились в столицу Малайзии Куала-Лумпур с великолепными башнями-близнецами Петронас, которые стали потрясающим фоном для собравшихся Ferrari.
Потом приключение повело автоколонну на север, через знаменитый Пинангский мост в Джорджтаун. Здесь, проезжая на своих автомобилях по улицам, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, клиенты Ferrari наслаждались слиянием наследия и современности этого богатого культурными традициями города.
Затем тур продолжился в третьей стране гранд-тура - Таиланде. После остановки на обед в Кедахе колонна направилась в Хатьяй, оживленный город в «Стране тысячи улыбок», известный своим культурным разнообразием и местным очарованием. После этого, вдоль живописного побережья Таиланда, Ferrari направились к красивому пляжу Кханом, а затем продолжили путь в парк Раджабхакти в Хуа Хине, где возвышающиеся статуи почитаемых королей Таиланда добавили величественный штрих к происходящему.
Грандиозный финал состоялся в Бангкоке, в автосалоне Cavallino Motors, где и завершилось это необычное путешествие. Гранд-тур стал не просто опытом вождения, но и настоящим торжеством приверженности Ferrari к совершенству и роскоши. Клиенты наслаждались изысканными блюдами в знаменитых заведениях и останавливались в самых эксклюзивных отелях региона. Кульминацией мероприятия стала выставка Universo Ferrari Bangkok - иммерсивная экспозиция, демонстрирующая инновации и наследие Ferrari. Клиенты получили эксклюзивную возможность ознакомиться с интерактивными экспонатами, полюбоваться редкими моделями и посетить гала-ужин, посвящённый богатому наследию Ferrari.
Идеальное завершение великолепного путешествия.