Мягкая сила

Посмотрите, как Ferrari Roma Spider с двигателем V8 мощностью 620 л.с. и восьмиступенчатой коробкой передач выходит на дорогу
И если этот спайдер кажется одновременно и новым, и каким-то знакомым, то это не должно вызывать удивления. Примечательно, что прошло 55 лет с тех пор, как в 1968 году Ferrari в последний раз выпустила передне-среднемоторный спайдер с мягкой тканевой крышей Ferrari 365 GTS4, давно известный поклонникам, как «спайдер Daytona». Теперь Roma Spider переосмысливает этот культовый формат в совершенно новой форме: передне-среднее расположение двигателя V8 и открывающийся верх.
Концепция «новый, но знакомый» в равной степени применима и к дизайну Roma Spider, в котором очень точно сохранены идеальные пропорции и получившие широкое одобрение объемы купе Roma. Своей элегантностью он, несомненно, напоминает культовые спайдеры Ferrari прошлого, например, модели 250 GT California и 365 GTS4 «Daytona», в то же время выражая эстетику, решительно ориентированную на будущее.
Автомобиль имеет широкие возможности настройки: владельцы могут выбрать один из пяти различных цветов открывающегося верха из двух разных тканей с контрастной строчкой, выполненной в тон салона Ferrari Roma
Идеальную красоту и пропорции, унаследованные новым спайдером от модели Roma, можно легко оценить и с закрытым и с открытым верхом. Одной из новых особенностей является то, что внешний вид спайдера можно адаптировать к вашим пожеланиям благодаря обширным возможностям настройки. Например, вы можете выбрать один из пяти различных цветов открывающегося верха с контрастным сшиванием верха, выполненным в тон салона. Кроме того, съемная панель крыши может быть выполнена из двух разных тканей, включая новый технический материал, разработанный специально для Ferrari, который имитирует внешний вид углеродного волокна.
Задняя крышка багажника сама по себе является важным элементом дизайна, объясняет Фабьо Массари, руководитель отдела дизайна интерьера автомобилей GT: «Мы усердно работали над интеграцией задних сидений, подголовников и крышки багажника. Наша концепция заключалась в том, чтобы отказаться от стеклянного ветрозащитного экрана и вместо этого разработать ветровой щиток, который в закрытом состоянии полностью интегрирован в заднее сиденье — совершенно новое аэродинамическое решение».
Массари объясняет: «Общая цель дизайна — создать единую четкую линию, независимо от того, открыта съемная панель крыши или закрыта. В результате получается идеальный баланс купе и спайдера».
Полностью алюминиевое шасси и легкие компоненты обеспечивают автомобилю лучшее в своем классе соотношение мощности и веса, а убирающаяся крыша позволяет водителю наслаждаться великолепным звуком двигателя V8
Открывание съемной панели крыши происходит немного быстрее, чем убирающегося жесткого верха, используемого на последних кабриолетах. Кроме того, механизм открывания можно использовать на скорости до 60 км/ч, что значительно быстрее, чем в случае с убирающимся жестким верхом. Процедура сама по себе проста: нажмите одну кнопку, и верх исчезнет в задней части кузова.
Звукоизоляция и тепловые характеристики не уступают убирающемуся жесткому верху. Вы можете ехать на высокой скорости с теми же ощущениями, что и в купе Roma. Были внесены лишь очень незначительные изменения, чтобы в полной мере оценить великолепный звук двигателя V8 при опущенной крыше.
Мягкий верх автомобиля Roma Spider можно поднять или опустить всего за 13,5 секунды на скорости до 60 км/ч
Нет никаких компромиссов, когда дело доходит до динамики автомобиля. Спайдер Roma создан для любителей вождения. Благодаря полностью алюминиевому шасси и легким компонентам он имеет лучшее соотношение веса и мощности в своем классе. Двигатель V8 мощностью 620 л.с. и восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением обеспечивают превосходную производительность (разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды соответствует купе Roma), а также комфорт и эффективность. Неповторимые ощущения от вождения в любых ситуациях гарантируют система контроля бокового скольжения 6.0, Ferrari Dynamic Enhancer, пятиступенчатая регулировка поворотного переключателя Manettino и стандартные углеродно-керамические тормоза.
Никогда еще описание «сладкой жизни» не было более подходящим, и никогда еще идея двух душ-близнецов в одном Ferrari не была более полной. Спайдер Roma идеально подходит для прогулок на открытом воздухе к морю или в горы. Настолько расслабляющий или захватывающий, насколько вы пожелаете: идеальный симбиоз утонченной элегантности и динамизма.