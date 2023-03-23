Мягкая сила

И если этот спайдер кажется одновременно и новым, и каким-то знакомым, то это не должно вызывать удивления. Примечательно, что прошло 55 лет с тех пор, как в 1968 году Ferrari в последний раз выпустила передне-среднемоторный спайдер с мягкой тканевой крышей Ferrari 365 GTS4, давно известный поклонникам, как «спайдер Daytona». Теперь Roma Spider переосмысливает этот культовый формат в совершенно новой форме: передне-среднее расположение двигателя V8 и открывающийся верх.

Концепция «новый, но знакомый» в равной степени применима и к дизайну Roma Spider, в котором очень точно сохранены идеальные пропорции и получившие широкое одобрение объемы купе Roma. Своей элегантностью он, несомненно, напоминает культовые спайдеры Ferrari прошлого, например, модели 250 GT California и 365 GTS4 «Daytona», в то же время выражая эстетику, решительно ориентированную на будущее.