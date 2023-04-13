Снежные забавы

При первом публичном появлении звезды, которая отказывается быть похожей на всех остальных, ничто нельзя оставлять на волю случая. Именно поэтому Purosangue решил испытать себя на прочность в присутствии журналистов и под пристальным взглядом публики в Мадонна-ди-Кампильо, в великолепных горах Трентино на севере Италии.

Идиллическое место в изысканной горной местности позволяет продемонстрировать его уникальную красоту и в то же время подтвердить его многогранную индивидуальность в условиях сложных заснеженных дорог. Такими же выдающимися были и два испытателя из журнала The Official Ferrari Magazine: Андреа Бертолини, в послужном списке которого 10 международных титулов GT и 33 года работы в качестве заводского пилота Ferrari, и Лилу Ваду, которая, став в 21 год первой официальной женщиной-пилотом Ferrari Competizioni GT, готовится к дебюту за рулем 296 GT3 в Себринге.