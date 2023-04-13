Снежные забавы

При первом публичном появлении звезды, которая отказывается быть похожей на всех остальных, ничто нельзя оставлять на волю случая. Именно поэтому Purosangue решил испытать себя на прочность в присутствии журналистов и под пристальным взглядом публики в Мадонна-ди-Кампильо, в великолепных горах Трентино на севере Италии.
Идиллическое место в изысканной горной местности позволяет продемонстрировать его уникальную красоту и в то же время подтвердить его многогранную индивидуальность в условиях сложных заснеженных дорог. Такими же выдающимися были и два испытателя из журнала The Official Ferrari Magazine: Андреа Бертолини, в послужном списке которого 10 международных титулов GT и 33 года работы в качестве заводского пилота Ferrari, и Лилу Ваду, которая, став в 21 год первой официальной женщиной-пилотом Ferrari Competizioni GT, готовится к дебюту за рулем 296 GT3 в Себринге.
Посмотрите, как два профессиональных гонщика GT прогоняют Purosangue по извилистым заснеженным дорогам высоко в итальянских Альпах
Первый контакт происходит на парковке отеля. На фоне множества сверкающих универсалов 4X4 и внедорожников суперкар Purosangue сразу же выделяется от стандартных моделей современных роскошных четырехдверных спортивных автомобилей. Лилу и Андреа бродят вокруг него, указывая на детали и обмениваясь улыбками. «Дизайн фантастический. Purosangue выглядит компактным с кажущимися простыми линиями, которые отличают его от любого другого автомобиля. Но это, несомненно, Ferrari», - таково первое впечатление Лилу.
Пришло время сесть за руль Purosangue и покинуть центр Мадонна-ди-Кампильо с его шале и сдержанным утонченным гламуром, и отправиться в горы, купающиеся в золотом свете, отражаемым Доломитовыми Альпами, где находится более 160 километров лыжных трасс.
С каким бы настроением человек ни садился за руль, рев 12 цилиндров на поворотах, ведущих к горному домику Патаскосс, не оставляет сомнений в ДНК Purosangue.
Пилоты Ferrari GT Андреа и Лилу единодушно похвалили Purosangue и его характеристики в Альпах, назвав его «моделью, которая оставит свой след в истории»
«Количество технического наполнения Purosangue впечатляет, - говорит Андреа. - Сегодня я был по-настоящему удивлен легкостью управления автомобилем на изгибах, на подъемах, и в любой ситуации, требующей сцепления с дорогой. Это сразу же успокаивает и управление автомобилем доставляет неимоверное удовольствие как новичкам, так и более опытным пилотам».
Конечный испытательный полигон находится за домиком Патаскосс, на дороге 5 Laghi - маршрута, обычно предназначенного для снегоходов и снегокатов. Обледенелый грунт, очень извилистая трасса. Лилу не может сдержать свой гоночный дух и вдавливает педаль в металл. Однако датчики движения 6D, торможение ABS-Evo, надёжная полноприводная трансмиссия и рулевое управление заднего моста 4RM-S Evo контролируют ситуацию. С дороги на краю леса взору открывается захватывающее дух зрелище. С большой природной террасы открывается вид на золотые Брентийские Доломиты с одной стороны и гранитные вершины горного массива Адамелло с другой.
Система активной подвески на борту Purosangue является первой в мире и позволяет автомобилю с легкостью перемещаться по извилистым альпийским дорогам
Кругом, насколько хватает глаз, простирается природный парк Адамелло-Брента с его характерными пастбищами, лесными озерами и ледниками. На этой большой площадке Андреа тоже проявляет свой гоночный дух, демонстрируя серию дрифтов, как будто он за рулем гоночного автомобиля GT.
Последнее испытание состоит в том, чтобы добраться до горной хижины на белой равнине Кампо-Карло-Маньо с захватывающим видом на заснеженные вершины для перерыва на обед. Полуденное солнце растопило верхний слой снега и на поворотах образовались ямы, где размягчился снег, но ничто, кажется, не мешает Purosangue, который изящно взбирается вверх, не давая пассажирам даже вздрогнуть.
Потрясающий стиль Purosangue стал хитом среди лыжников на итальянских склонах, и многие выстроились в очередь, чтобы сделать селфи с новым «Гарцующим жеребцом»
На вершине дорога заканчивается прямо у склонов. Purosangue притягивает внимание лыжников как магнит. Поступают бесчисленные просьбы сделать селфи с Ferrari. Один из клиентов Ferrari получает возможность взглянуть на него поближе; он заказал себе машину, увидев её только на фотографии. «В жизни она еще более великолепна, чем я себе представлял. Я в восторге!» - восклицает он.
Андреа не сомневается в этом: «Purosangue - это выражение эмоций, которые Ferrari может подарить во время вождения. Это настоящий суперкар, но в то же время он удобен для ежедневного использования в любых погодных условиях и при любом сцеплении с дорогой. Я считаю, что именно этот автомобиль оставит след в истории Ferrari».