Снежные ангелы

Роскошный альпийский курорт Санкт-Мориц обычно является домом для лыжников, сноубордистов, любителей апре-ски и изысканной кухни, но в конце февраля здесь прошел фестиваль скорости, на который прибыли классические Ferrari, чтобы принять участие в Международном Конкурсе элегантности.
Проходящий на фоне заснеженных гор, праздник скоростного вождения «The Ice» объединил выставку старинных «Гарцующих жеребцов» с незабываемым курсом вождения Ferrari Corso Pilota Classiche, где несколько счастливчиков могут испытать уникальное удовольствие от вождения классического Ferrari на знаменитом замерзшем озере.
Посмотрите, как водители получают уникальное удовольствие от вождения классических Ferrari на знаменитом замерзшем озере в Санкт-Морице на курсе вождения Corso Pilota Classiche
В течение выходных болельщики наслаждались захватывающим зрелищем Международного конкурса элегантности, где было представлено несколько популярных моделей прошлых лет, многие из которых были произведены подразделением Ferrari Classiche.
Полный спектр классических моделей Ferrari 70-х, 80-х и 90-х годов был доступен для водителей на трассе
Однако настоящим событием уик-энда стала возможность для клиентов Ferrari, записавшихся на курс Corso Pilota Classiche, проехать по льду и снегу на своем винтажном «Гарцующем жеребце» или на классической модели, специально подобранной для этого испытания.
На протяжении двух дней, пропитанных духом товарищества и преодолением поворотов, профессиональные инструкторы показывали участникам курса, как управлять Ferrari на озере, в том числе моделями 308 GTB, 550 Maranello, 3.2 Mondial 1980-х годов и культовой 365 GTB4 «Daytona».
При управлении автомобилем на снегу и льду на скорости требуются передовые методы вождения, и профессионалы всегда готовы дать важные советы тем, кто за рулем
Мероприятие также включало проживание в прекрасном отеле «St Moritz» и возможность поужинать в роскошной обстановке с другими владельцами «Гарцующих жеребцов».
Автомобили 70-х и 80-х годов, оснащённые безнаддувными двигателями и 5-ступенчатыми механическими коробками передач с изогнутой опорой, обеспечивают захватывающий аналоговый опыт для тех, кто осваивает несколько необычные методы вождения на льду, такие как контрруление.
Классический 308 GTB красного цвета и 365 GTB4 Daytona синего цвета гордо красуются перед Casa Ferrari I.C.E village