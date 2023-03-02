Снежные ангелы

Роскошный альпийский курорт Санкт-Мориц обычно является домом для лыжников, сноубордистов, любителей апре-ски и изысканной кухни, но в конце февраля здесь прошел фестиваль скорости, на который прибыли классические Ferrari, чтобы принять участие в Международном Конкурсе элегантности.

Проходящий на фоне заснеженных гор, праздник скоростного вождения «The Ice» объединил выставку старинных «Гарцующих жеребцов» с незабываемым курсом вождения Ferrari Corso Pilota Classiche, где несколько счастливчиков могут испытать уникальное удовольствие от вождения классического Ferrari на знаменитом замерзшем озере.