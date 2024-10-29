Храм для Ferrari

Иероглиф 和 (wa) лучше всего выражает дух японского народа. Помимо значения «мягкий» и «неконфронтационный», он также означает «гармонизировать» или «согласовывать». 倭 (Ва) также было старым названием Японии, которое использовалось китайскими династиями.

Вещи и понятия, которые были тщательно отобраны и скомбинированы, меняются в соответствии со временем и сохраняются, если это необходимо. В результате этого процесса некоторые вещи, которые были созданы и достигли своего апогея, передаются по сей день, как своего рода «чистая родословная». Можно сказать, что японская история и традиции, культура и цивилизация являются результатом этого процесса.

Этим летом для журналистов был организован медиа-тур, в рамках которого они смогли заново открыть для себя историю, культуру и современность Японии, совершив грандиозное путешествие по стране на трёх Ferrari Purosangue. Путешествие продолжалось четыре дня, в течение которых было преодолено около 1000 км. Оно началось в Киото, древней столице, история которой насчитывает 1300 лет, и продолжилось через Канадзаву, Сиракаваго, Мацумото, Пять озер Фудзи, Хаконе, Йокогаму до самого Токио.