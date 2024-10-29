Храм для Ferrari

Ещё с доисторических времен многие люди добирались до Японии, пересекая моря и острова. И не только из Китая. Они прибывали с гораздо более далеких западных стран, таких как Месопотамия и Египет. Поскольку за пределами Японии находился лишь бескрайний Тихий океан, прибывшие на остров люди решали, что следует сохранить, а от чего отказаться, тщательно отбирая необходимое и живя в соответствии с этим.
Иероглиф 和 (wa) лучше всего выражает дух японского народа. Помимо значения «мягкий» и «неконфронтационный», он также означает «гармонизировать» или «согласовывать». 倭 (Ва) также было старым названием Японии, которое использовалось китайскими династиями.
Вещи и понятия, которые были тщательно отобраны и скомбинированы, меняются в соответствии со временем и сохраняются, если это необходимо. В результате этого процесса некоторые вещи, которые были созданы и достигли своего апогея, передаются по сей день, как своего рода «чистая родословная». Можно сказать, что японская история и традиции, культура и цивилизация являются результатом этого процесса.
Этим летом для журналистов был организован медиа-тур, в рамках которого они смогли заново открыть для себя историю, культуру и современность Японии, совершив грандиозное путешествие по стране на трёх Ferrari Purosangue. Путешествие продолжалось четыре дня, в течение которых было преодолено около 1000 км. Оно началось в Киото, древней столице, история которой насчитывает 1300 лет, и продолжилось через Канадзаву, Сиракаваго, Мацумото, Пять озер Фудзи, Хаконе, Йокогаму до самого Токио.
В первый день в пункте отправления Киото участники тура посетили компанию по производству чайных банок, которая работает уже 150 лет, и познакомились с процессом создания продукции с учетом пожеланий пользователей. Они могут отремонтировать чайные банки, которые продавались более 100 лет назад, но также производят новые изделия, например, банки для кофейных зерен.
В Канадзаве участники тура посетили особняк и сад с более чем 150-летней историей, которые в настоящее время используются как рёкан (традиционная японская гостиница), где подают еду. Здесь посетители узнали о том, как нужно рационально и изобретательно сохранять историческое наследие, не только поддерживая его в первозданном виде, но и сохраняя его живым и актуальным.
День 2: Сиракаваго, деревня, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была переполнена туристами со всего мира, и из нее открывались виды на пейзажи сатояма, которые считаются типично японскими.
Направляясь к замку Мацумото, национальному достоянию с более чем четырехвековой историей, участники тура прибыли в Тобира-Онсен в национальном парке Яцугатаке. Это одно из многочисленных мест по всей стране, которые связаны с легендой «Ама-но Ивато», повествующей о происхождении Японии.
День 3: с панорамного маршрута «Линия Венеры» трое водителей смогли увидеть вдали великолепные пейзажи горы Фудзи, самой священной горы Японии. Маршрут, по которому они ехали весь день, приближался к этой божественной географической достопримечательности, хранящей легенды о бессмертии. В святилище Сува Тайша, расположенном в окружении другой божественной горы, горы Мория, водители совершили молитву о безопасности на дороге. Не только для журналистов-участников, но и для своих автомобилей.
Преодолев крутой горный перевал в бассейне реки Кофу, группа достигла озера Кавагути. На склоне Яманаси горы Фудзи, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится квинтет озер, известных как «Пять озер Фудзи». С любого из этих озер открывается величественный вид на изящную гору Фудзи.
Хаконе - один из главных японских курортов с горячими источниками, тесно связан с вулканической активностью горы Фудзи. Вокруг Асиноко, огромного кальдерного озера горы Хаконэ, раскинулись города с горячими источниками, которые являются популярным местом для отдыха.
День 4: выехав рано утром из отеля, участники экскурсии направились по панорамному маршруту «Горизонт Ашиноко» к горе Дайкан, откуда открывался прекрасный вид как на гору Фудзи, так и на озеро Ашиноко. Автомагистраль Хаконе, спускающаяся с горной вершины до города Одавара, предлагает одни из лучших условий для вождения по извилистым дорогам в Японии, и журналисты с удовольствием оценили высокие характеристики автомобиля Purosangue.
Проехав вдоль побережья Сёнан, участники тура направились к парковочной зоне Дайкоку, которая стала новым центром японской автомобильной культуры. Оттуда по скоростному шоссе Metropolitan Expressway они добрались до столицы Токио. Журналисты наслаждались поездкой, рассматривая Акихабару, Токийский вокзал и Императорский дворец, где современный городской пейзаж резко контрастировал с природно-историческими ландшафтами, по которым они путешествовали все эти дни на своих Ferrari Purosangue.