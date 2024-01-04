Разрушение стеклянных потолков

Еще в 2020 году компания объединила усилия с Комиссией FIA «Женщины в автоспорте» и запустило четырехлетнюю программу под названием «Девушки FIA на трассе — восходящие звезды». В частности, Академия пилотов Ferrari взяла на себя задачу выявить новое поколение талантливых женщин в автоспорте, используя долгосрочное партнёрство с командой Деборы Майер «Железные дамы», в рамках которого Академия пилотов Ferrari поддерживает гонщиц, помогая им в Формуле-4. Тот факт, что победители первого и третьего сезонов, Майя Веуг и Аурелия Нобелс, продолжают выступать за Академию пилотов Ferrari, свидетельствует об успехе этой инициативы.
Четвертый и последний год программы стал самым масштабным за всю историю: 116 молодых девушек из 47 разных стран подали заявки на участие. Восемь спортсменок старшего возраста (14-16 лет) и восемь юниорок (12-14 лет) прошли обучение в оценочном тренировочном центре, по результатам которого четыре гонщицы из каждой категории вышли в финал, который проходил в Маранелло и Фьорано. После тренировок на болидах Формулы-4 и различных тестов на умственную и физическую работоспособность датчанка Альба Хуруп Ларсен победила в старшей категории, а Ванеса Силкунайте из Литвы одержала победу в юниорском зачете.
Дебора Майер, президент Комиссии FIA «Женщины в автоспорте», говорит: «Необычайный проект «Девушки на трассе — восходящие звезды» не только разрушил стеклянные потолки, но и воплотил мечты молодых амбициозных женщин-гонщиц по всему миру. Благодаря этой новаторской программе Комиссия FIA «Женщины в автоспорте» предоставила талантливым молодым женщинам-гонщицам возможность продемонстрировать свое мастерство и решимость на спортивной арене, где всё ещё доминируют мужчины.
«При поддержке наших давних партнеров, Академии пилотов Ferrari и команды «Железные дамы», мы сыграли важную роль в появлении нового поколения звезд автоспорта, некоторые из которых уже стали образцами для подражания, вдохновляя других реализовывать свои устремления и никогда не сдаваться».
Марко Матасса, глава Академии пилотов Ferrari, не сомневается в важности проекта. «Мы очень гордимся тем, чего достигли за четыре года работы с Комиссией FIA «Женщины в автоспорте» в рамках программы «Девушки на трассе — восходящие звезды», — отмечает он. — Мы внесли свой вклад в повышение доступности автоспорта и обеспечили возможности для развития трем девушкам, две из которых до сих пор учатся в Академии пилотов Ferrari».
«Мы поздравляем Альбу с победой и вместе с командой «Железные дамы» предоставим ей возможность показать, на что она способна на болиде Формулы-4. Мы также поздравляем Ванесу, чья целеустремленность в картинге позволила одержать верх в ожесточенных соревнованиях. В обоих случаях мы будем внимательно следить за их прогрессом, оценивая, появится ли в будущем возможность снова работать вместе».
Несмотря на то, что эта конкретная инициатива уже завершилась, сейчас в автоспорте всего мира участвует больше женщин, чем когда-либо. Главным призом по-прежнему остается место в современной Формуле-1, что представляет собой значительную сложность, учитывая колоссальные физические требования, предъявляемые Формулой-1 к своим участникам. Но когда это произойдет (а это, безусловно, произойдет), Ferrari сыграет решающую роль в этом деле.