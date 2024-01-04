Разрушение стеклянных потолков

Еще в 2020 году компания объединила усилия с Комиссией FIA «Женщины в автоспорте» и запустило четырехлетнюю программу под названием «Девушки FIA на трассе — восходящие звезды». В частности, Академия пилотов Ferrari взяла на себя задачу выявить новое поколение талантливых женщин в автоспорте, используя долгосрочное партнёрство с командой Деборы Майер «Железные дамы», в рамках которого Академия пилотов Ferrari поддерживает гонщиц, помогая им в Формуле-4. Тот факт, что победители первого и третьего сезонов, Майя Веуг и Аурелия Нобелс, продолжают выступать за Академию пилотов Ferrari, свидетельствует об успехе этой инициативы.

Четвертый и последний год программы стал самым масштабным за всю историю: 116 молодых девушек из 47 разных стран подали заявки на участие. Восемь спортсменок старшего возраста (14-16 лет) и восемь юниорок (12-14 лет) прошли обучение в оценочном тренировочном центре, по результатам которого четыре гонщицы из каждой категории вышли в финал, который проходил в Маранелло и Фьорано. После тренировок на болидах Формулы-4 и различных тестов на умственную и физическую работоспособность датчанка Альба Хуруп Ларсен победила в старшей категории, а Ванеса Силкунайте из Литвы одержала победу в юниорском зачете.