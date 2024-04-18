Оттенки вдохновения

Традиционно интерьеры Ferrari: сиденья, дверные карманы, центральный тоннель, верхняя часть приборной панели - обтянуты кожей. Салоны более поздних моделей отделаны алькантарой. Сочетающая в себе приятные ощущения, эстетику и технические качества, Alcantara® обладает легкостью, воздухопроницаемостью и высоким сцеплением с поверхностью, что идеально подходит для динамичного вождения. Опция Alcantara® является важной частью процесса персонализации, предоставляя больше возможностей при выборе автомобиля, который будет соответствовать индивидуальным вкусам клиента, а также его планируемому использованию.

В рамках стремления Ferrari к инновациям и расширению возможностей персонализации, после запуска модели Roma команда подразделения Allestimenti Speciali в течение двух лет работала в тесном взаимодействии с центром дизайна Ferrari над созданием новой палитры, изначально включающей 12 новых оттенков кожи, а затем 12 новых расцветок Alcantara®. Они стали доступными для всех моделей после расширения каталога Allestimenti Speciali Ferrari в прошлом году. А после дебюта в Purosangue теперь для всех моделей Ferrari доступна новейшая экологичная Alcantara® и палитра немеркнущих оттенков, вдохновленных пейзажами самых знаковых итальянских мест, таких как Амальфитанское побережье, озеро Комо, итальянские Альпы и лазурные моря Сардинии.