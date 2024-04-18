Оттенки вдохновения

Хотя покупка нового Ferrari - это очень приятный процесс, она может сопровождаться некоторыми напряженными моментами. На первом месте, конечно, стоит выбор подходящей модели. Затем необходимо принять решение относительно выбора цвета экстерьера, после чего следует, возможно, самая приятная часть всей процедуры покупки: выбор цвета и материалов для салона.
Традиционно интерьеры Ferrari: сиденья, дверные карманы, центральный тоннель, верхняя часть приборной панели - обтянуты кожей. Салоны более поздних моделей отделаны алькантарой. Сочетающая в себе приятные ощущения, эстетику и технические качества, Alcantara® обладает легкостью, воздухопроницаемостью и высоким сцеплением с поверхностью, что идеально подходит для динамичного вождения. Опция Alcantara® является важной частью процесса персонализации, предоставляя больше возможностей при выборе автомобиля, который будет соответствовать индивидуальным вкусам клиента, а также его планируемому использованию.
В рамках стремления Ferrari к инновациям и расширению возможностей персонализации, после запуска модели Roma команда подразделения Allestimenti Speciali в течение двух лет работала в тесном взаимодействии с центром дизайна Ferrari над созданием новой палитры, изначально включающей 12 новых оттенков кожи, а затем 12 новых расцветок Alcantara®. Они стали доступными для всех моделей после расширения каталога Allestimenti Speciali Ferrari в прошлом году. А после дебюта в Purosangue теперь для всех моделей Ferrari доступна новейшая экологичная Alcantara® и палитра немеркнущих оттенков, вдохновленных пейзажами самых знаковых итальянских мест, таких как Амальфитанское побережье, озеро Комо, итальянские Альпы и лазурные моря Сардинии.
Кроме того, важно отметить, что последняя версия Alcantara® на 68% состоит из переработанного полиэстера, который производится в Европе, сертифицирован и к тому же получен из собранных, очищенных и регенерированных отходов. Помимо того, что Alcantara® играет ключевую роль в стремлении Ferrari использовать и разрабатывать новые материалы, она помогает сделать процесс производства более устойчивым, а также снизить его воздействие на окружающую среду. А это очень положительная тенденция.
Но вернемся к той уникальной опции собственного выбора интерьера. Вариантов большое множество, и вы можете настроить салон своего Ferrari с помощью обширной гаммы и комбинации цветов. Новые цвета Alcantara®, разумеется, могут быть интегрированы в существующую палитру Ferrari или комбинироваться с широким выбором вариантов кожи. В качестве альтернативы можно использовать одинаковый цвет во всем салоне, но с разной текстурой, что позволит создать красивое и убедительное сочетание.
Для более требовательных клиентов Центр дизайна Ferrari может предоставить рекомендации по оптимальному сочетанию цветов в интерьере, а в многочисленных шоу-румах Ferrari по всему миру клиенты могут получить помощь специалистов по персонализации.
Хотя принятие окончательного решения может занять некоторое время, а доступные комбинации цветов и материалов могут показаться бесконечными, окончательным результатом всегда будет автомобиль, который внутри так же красив, как и снаружи.