Автосалон Будущего
Теперь Sa.Mo.Car Roma стал первым в мире дилерским центром, который внедрил новый фирменный стиль Ferrari, задав образец для автосалонов Ferrari будущего, сочетая неподвластную времени элегантность с современным стилем.
Обновленное пространство было официально открыто 20 мая. На церемонии открытия вместе с Джованни Малаго присутствовал главный директор Ferrari по маркетингу и коммерции Энрико Гальера.
Концепция базируется на трех ключевых принципах: уникальность впечатлений, чувство сопричастности и взаимодействие между физическими и цифровыми элементами. Прежде всего, новая планировка создает зону общего пользования, в которой клиент находится в центре внимания.
Гости автосалона Sa.Mo.Car сначала входят через входную арку, напоминающую традиционные портики в стиле итальянской архитектуры, а затем попадают в современное, неподвластное времени пространство, чтобы открыть для себя ещё один традиционный элемент итальянской культуры - «пьяцца» (площадь). Это переговорная зона в центре выставочного зала, вдохновленная оживленными площадями итальянских городов, где клиенты могут расслабиться, выпить чашечку кофе и познакомиться с брендом.
Другие помещения включают в себя выделенные комнаты ожидания, специальную комнату для конфигурации и внешнюю демонстрационную зону автомобилей, где члены сообщества ферраристов могут пообщаться.
Как и прежде, клиенты могут прикоснуться к продукции Ferrari и посмотреть на неё своими глазами, чтобы помочь усовершенствовать технические характеристики своего автомобиля, от образцов краски до специальной кожи, но теперь этот процесс стал еще более интерактивным благодаря новым цифровым инструментам, среди которых клиентские конфигураторы.
По мере того как дилерский центр Sa.Mo.Car Roma, представляющий «Гарцующего жеребца», приближается к своему 70-летнему юбилею, он обновляется и готовится к новой захватывающей главе, давая возможность заглянуть в будущие автосалоны Ferrari по всему миру.