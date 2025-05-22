Страсть

Автосалон Будущего

Текст: Бен Барри

В эпоху бесконечных перемен дилер Sa.Mo.Car Roma всегда оставался константой для фанатов «Гарцующего жеребца» в центральной Италии и за ее пределами. Этот знаменитый автосалон был открыт семейством Винченцо Малаго на улице Пинчиана, 65 и стал первым официальным дилером Ferrari в 1957 году. Сегодня компания по-прежнему принадлежит семье Малаго, а сын Винченцо, Джованни Малаго, занимает пост президента.

Теперь Sa.Mo.Car Roma стал первым в мире дилерским центром, который внедрил новый фирменный стиль Ferrari, задав образец для автосалонов Ferrari будущего, сочетая неподвластную времени элегантность с современным стилем.

Представляя Ferrari в Риме с 1957 года, автосалон Sa.Mo.Car внедряет новый фирменный стиль Маранелло

Обновленное пространство было официально открыто 20 мая. На церемонии открытия вместе с Джованни Малаго присутствовал главный директор Ferrari по маркетингу и коммерции Энрико Гальера.

Концепция базируется на трех ключевых принципах: уникальность впечатлений, чувство сопричастности и взаимодействие между физическими и цифровыми элементами. Прежде всего, новая планировка создает зону общего пользования, в которой клиент находится в центре внимания.

Гости автосалона Sa.Mo.Car сначала входят через входную арку, напоминающую традиционные портики в стиле итальянской архитектуры, а затем попадают в современное, неподвластное времени пространство, чтобы открыть для себя ещё один традиционный элемент итальянской культуры - «пьяцца» (площадь). Это переговорная зона в центре выставочного зала, вдохновленная оживленными площадями итальянских городов, где клиенты могут расслабиться, выпить чашечку кофе и познакомиться с брендом.

Piazza — это сердце нового Sa.Mo.Car, пространство, которое приглашает посетителей в мир Ferrari, и где клиенты могут отдохнуть

Другие помещения включают в себя выделенные комнаты ожидания, специальную комнату для конфигурации и внешнюю демонстрационную зону автомобилей, где члены сообщества ферраристов могут пообщаться.

Как и прежде, клиенты могут прикоснуться к продукции Ferrari и посмотреть на неё своими глазами, чтобы помочь усовершенствовать технические характеристики своего автомобиля, от образцов краски до специальной кожи, но теперь этот процесс стал еще более интерактивным благодаря новым цифровым инструментам, среди которых клиентские конфигураторы.

По мере того как дилерский центр Sa.Mo.Car Roma, представляющий «Гарцующего жеребца», приближается к своему 70-летнему юбилею, он обновляется и готовится к новой захватывающей главе, давая возможность заглянуть в будущие автосалоны Ferrari по всему миру.

