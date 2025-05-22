Автосалон Будущего

Обновленное пространство было официально открыто 20 мая. На церемонии открытия вместе с Джованни Малаго присутствовал главный директор Ferrari по маркетингу и коммерции Энрико Гальера.

Концепция базируется на трех ключевых принципах: уникальность впечатлений, чувство сопричастности и взаимодействие между физическими и цифровыми элементами. Прежде всего, новая планировка создает зону общего пользования, в которой клиент находится в центре внимания.

Гости автосалона Sa.Mo.Car сначала входят через входную арку, напоминающую традиционные портики в стиле итальянской архитектуры, а затем попадают в современное, неподвластное времени пространство, чтобы открыть для себя ещё один традиционный элемент итальянской культуры - «пьяцца» (площадь). Это переговорная зона в центре выставочного зала, вдохновленная оживленными площадями итальянских городов, где клиенты могут расслабиться, выпить чашечку кофе и познакомиться с брендом.