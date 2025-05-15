Автомобили
Краска Rosso Racing: победный финиш
Название говорит само за себя: «Rosso Racing 2025». Одно только звучание этого слова заставляет сердце биться быстрее. Этот новый эксклюзивный цвет производитель из Маранелло предлагает клиентам всего модельного ряда (здесь представлен спайдер 12Cilindri), которые хотят, чтобы их автомобили «Гарцующего жеребца» в полной мере воплощали дух гоночного наследия Ferrari в Формуле-1 и гонках на выносливость.
Новый оттенок представлен в двух вариантах - opaco (матовый) и lucido (глянцевый). Первая отделка является одной из отделок нового болида SF-25 Формулы-1, возглавляемого в этом году Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном. Именно этот оттенок несет в себе всю ту страсть, которую ферраристы всего мира ассоциируют с «Гарцующим жеребцом». В свою очередь, отделка lucido - это отделка Ferrari 499P 2025 года выпуска, который уже успел заявить о себе благодаря фантастическому финишу команды Ferrari со счётом 1-2-3 в дебютной гонке на дистанции 1 812 км в Катаре. Цвет в обоих вариантах отделки доступен клиентам через отдел Special Equipment Ferrari.
Хотя специальные оттенки, вдохновленные Скудерией, уже выпускались для серийных автомобилей Ferrari в прошлом, например, «Rosso F1 - 75» 2022 года, который стал настоящим хитом, в этом году производитель из Маранелло впервые выпустил оттенок, который, благодаря слову «Racing» в названии, недвусмысленно отсылает к духу соревнований. И вдохновение налицо: насыщенный красный цвет болида SF-25 представляет собой идеальное сочетание прошлого, настоящего и будущего; это воплощение стиля, мощи и традиций. Темный матовый оттенок цвета «Rosso Racing 2025» автомобиля напоминает о десятилетиях гонок и берет свое начало в насыщенных тонах первых дней существования Скудерии; наклонная белая полоса является отличительной чертой, символизируя динамизм и взгляд в будущее. Глянцевая отделка модели 499P подчёркивает экстремальные характеристики автомобиля, который оптимизирован для обеспечения наилучшей видимости, особенно во время ночных гонок.
Новая специальная отделка opaco или lucido цвета «Rosso Racing 2025» позволит владельцам не только почувствовать, но и продемонстрировать свою страсть к Ferrari; они станут послами команд Скудерии и Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA, демонстрируя свою поддержку гоночным проектам производителя из Маранелло, где бы они ни находились. Но дело не только в цвете: клиенты также имеют возможность украсить свой автомобиль специальной ливреей, (изображенной на этих страницах), вдохновленной той, которую «носит» сам SF-25. Клиенты даже могут выбрать номер, который будет нанесен на капот автомобиля и на стойки дверей. Это может быть как номер «25», который явно отсылает к модели SF-25, так и любой другой номер, который пожелает клиент, например, его собственный гоночный номер, если он участвует в одной из программ Ferrari Corse Clienti.
Для самых страстных клиентов Ferrari есть дополнительная опция, которая привносит дух ливреи «Rosso Racing 2025» в кабины их автомобилей «Гарцующего жеребца». Владельцы могут заказать двухцветный интерьер с четким разделением салона на водительскую и пассажирскую зоны, усиливая у водителя ощущение нахождения за рулем одноместного болида Формулы-1. Водительская сторона выполнена в цвете «Rosso Giudecca», который присутствует на водительском сиденье, напольном коврике и дверной панели, а пассажирская сторона выполнена в черном цвете. Среди других особенностей - специальный порог кузова автомобиля SF-25 и эмблема с надписью между двумя сиденьями.
Клиенты, которые выбирают ливрею и специальные интерьеры, доступные через конфигуратор автомобиля, безусловно, являются поклонниками производительности. Они чувствуют, что в их жилах течёт гоночное наследие Скудерии и, находясь за рулем, хотят ощутить себя немного «пилотом». Суть в том, чтобы в полной мере воплотить гоночный дух Ferrari и подчеркнуть характеристики ДНК «Гарцующего жеребца». Другими словами, главное задать «настроение Manettino» на гоночный лад и позволить себе максимально испытать волнение и острые ощущения от вождения.