Краска Rosso Racing: победный финиш

Название говорит само за себя: «Rosso Racing 2025». Одно только звучание этого слова заставляет сердце биться быстрее. Этот новый эксклюзивный цвет производитель из Маранелло предлагает клиентам всего модельного ряда (здесь представлен спайдер 12Cilindri), которые хотят, чтобы их автомобили «Гарцующего жеребца» в полной мере воплощали дух гоночного наследия Ferrari в Формуле-1 и гонках на выносливость.

Новый оттенок представлен в двух вариантах - opaco (матовый) и lucido (глянцевый). Первая отделка является одной из отделок нового болида SF-25 Формулы-1, возглавляемого в этом году Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном. Именно этот оттенок несет в себе всю ту страсть, которую ферраристы всего мира ассоциируют с «Гарцующим жеребцом». В свою очередь, отделка lucido - это отделка Ferrari 499P 2025 года выпуска, который уже успел заявить о себе благодаря фантастическому финишу команды Ferrari со счётом 1-2-3 в дебютной гонке на дистанции 1 812 км в Катаре. Цвет в обоих вариантах отделки доступен клиентам через отдел Special Equipment Ferrari.