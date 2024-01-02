Дорожный Гоночный Автомобиль

Управлять автомобилем, предназначенным для гоночных трасс, на бездорожье – мечта многих. И если Ferrari о чем-то и мечтает, так это о том, чтобы воплотить мечты в реальность – и с новыми SF90 XX Stradale и SF90 XX Spider компания Ferrari воплотила свои самые смелые мечты с помощью одной новой концепции.
Эти новинки являются последними в благородной линейке автомобилей специальной серии, в которую входят автомобили Ferrari 599 GTO и 812 Competizione, каждый из которых создан для максимальной производительности. Каждый розыгрыш программы XX Programme Ferrari — это эксклюзивные гоночные машины, в том числе FXX-K Evo, созданные для самых опытных водителей-клиентов. Как видно из названий новых моделей, это автомобили ХХ с небольшим отличием: они разрешены к использованию на дорогах.
Отправной точкой стал SF90 Stradale, поднятый теперь на немыслимую высоту. И без того феноменальная мощность увеличена, поскольку двигатель V8 с турбонаддувом и три электродвигателя увеличивают мощность на 17 и 13 л.с. соответственно, приводя к невероятному результату в 1030 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 2,3 секунды. Не менее впечатляющим является и торможение благодаря тормозным дискам большего размера и новой системе ABS EVO.
Автомобиль SF90 XX Stradale создает «опыт гоночного автомобиля и уверенность в том, что его можно довести до предела, — объясняет руководитель отдела разработки водителей-испытателей Ferrari Раффаэле де Симоне. — Нет никакой задержки, а дополнительная функция ускорения имеет огромное значение». Эта совершенно новая функция логики управления обеспечивает кратковременный прирост мощности при выходе из поворотов на трассе.
Автомобиль SF90 XX Stradale с принципиально новым подходом к аэродинамике, обладает самыми высокими аэродинамическими характеристиками среди всех дорожных автомобилей Ferrari, имея вдвое большую прижимную силу, чем у базового автомобиля. Ключом к этому является заднее гоночное антикрыло, первое со времен культового Ferrari F50. Обеспечивающее огромную прижимную силу и сбалансированное новыми передними S-образными воздуховодами, оно позволяет герметизировать основание кузова для достижения максимальных аэродинамических характеристик. Новые настройки шасси включают систему Ferrari Dynamic Enhancer (2.0), а реакция рулевого управления улучшена до миллиметровой точности.
Гоночная форма подчеркивает аэродинамику и стиль: важный компонент производительности в автомобилях Ferrari. Объединение аэродинамических идеалов в целостный дизайн стало задачей команды центра Styling Center под руководством Флавио Манцони. «Мы уловили дух гоночных автомобилей во взаимодействии науки и искусства, — говорит он, — сочетая инновации, производительность и дизайн».
В версии XX подчеркивается молоткообразный дизайн передней части автомобиля SF90 Stradale с новой рельефной передней крышкой, а вид сбоку динамичный и клиновидный. Задняя часть полностью изменена: мощная, низкая и удлиненная, как у гоночного автомобиля, с двумя центральными выхлопными трубами и одной световой полосой. «Передние S-образные воздуховоды разделены на два элемента, которые выделены контрастным цветом, — поясняет Манцони. — Эта характерная окраска повторяется и в других частях автомобиля, таких как крышка двигателя, торцевые пластины заднего крыла и освещение салона».
Ещё одним примером являются «трёхжаберные» воздуховоды на передних и задних крыльях, которые обеспечивают лучшее охлаждение и предназначены для эталонных автомобилей специальной серии, включая Ferrari F12tdf. Среди других особенностей — полностью карбоновые дверные панели с вогнутыми углублениями, обшивка из алькантары и новое гоночное сиденье. В автомобиле SF90 Stradale установлено самое легкое дорожное автокресло от Ferrari с удобной регулируемой по наклону спинкой; а у SF90 XX Spider с открытой крышей убирающийся жесткий верх теперь выполнен из углеродного волокна.
Еще более сильные эмоции от вождения вызывают ощущение открытого воздуха и звук двигателя V8. Всего будет построено 799 экземпляров модели SF90 XX Stradale и 599 экземпляров спайдера SF90 XX Spider. Тем не менее, мы с сожалением вынуждены сообщить, что вы опоздали: каждый экземпляр уже нашел счастливого клиента.