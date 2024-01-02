Дорожный Гоночный Автомобиль

Управлять автомобилем, предназначенным для гоночных трасс, на бездорожье – мечта многих. И если Ferrari о чем-то и мечтает, так это о том, чтобы воплотить мечты в реальность – и с новыми SF90 XX Stradale и SF90 XX Spider компания Ferrari воплотила свои самые смелые мечты с помощью одной новой концепции.

Эти новинки являются последними в благородной линейке автомобилей специальной серии, в которую входят автомобили Ferrari 599 GTO и 812 Competizione, каждый из которых создан для максимальной производительности. Каждый розыгрыш программы XX Programme Ferrari — это эксклюзивные гоночные машины, в том числе FXX-K Evo, созданные для самых опытных водителей-клиентов. Как видно из названий новых моделей, это автомобили ХХ с небольшим отличием: они разрешены к использованию на дорогах.