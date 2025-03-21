«Ferrari на запястье»

Новое сотрудничество компаний Richard Mille и Ferrari привело к созданию уникальных часов, которые заново определили возможности хронометра и расширили границы дизайна. Вдохновленная общими ценностями производительности, совершенства и страсти к своему делу, новая модель часов RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari отдает дань уважения гоночной ДНК Маранелло и воплощает в жизнь стремление компании Richard Mille создавать уникальные изделия, каждое из которых является «гоночным автомобилем на запястье».
Новый механизм, созданный с нуля в течение трехлетнего процесса разработки, основан на органичном слиянии двух самых уникальных и знаменитых усложнений в мире часового искусства: великолепного турбийона и вершины воплощения сплит-хронографа с двойной секундной стрелкой, позволяющей фиксировать два временных отрезка одновременно. Это ключевая функция часов, предназначенных для гонщиков. Часы также отличаются исключительной легкостью и прочностью благодаря использованию таких передовых материалов, как титан и Carbon TPT® (Thin Ply Technology) - композитный материал, изготовленный из слоев углеродных нитей, которые переплетаются между собой, создавая легкие и прочные конструкции.
Новая модель часов RM 43-01 Ferrari, которая будет выпущена крайне ограниченной серией в 150 экземпляров - 75 из титана с микроструйной обработкой и 75 из Carbon TPT®, закрепляет уже сложившееся партнерство между производителем из Маранелло и компанией Richard Mille, и является продолжением предыдущего сотрудничества этих двух брендов, результатом которого стала модель RM UP-01 Ferrari, выпущенная в 2022 году. Новые часы, ставшие результатом углубленного творческого и технического сотрудничества швейцарской часовой компании и «Гарцующего жеребца», сочетают в себе тонкий, но динамичный набор визуальных и технических элементов, которые берут свое начало в беспрецедентной технологической вселенной автомобильного бренда. Действительно, при создании хронографа Центр стиля Ferrari сыграл важную роль, разработав различные ключевые элементы часов, от общей эстетики до таких деталей, как заводная головка, стрелки и ремешок с узором сидений Purosangue.
Металлическая отделка основания часов напоминает о промышленной точности деталей двигателя, отлитых в песчаные формы, а мосты с микроструйной обработкой напоминают матовые крышки двигателей Ferrari. Угловатые конструкции, украшенные рельефными выступами, контрастными тонами и крошечными Х-образными опорами, перемежающиеся золотыми винтами с шестигранной головкой, являются прямым отражением узоров, деталей и штампованных деталей, характерных для блоков и картеров двигателей Ferrari.
«Подобное сотрудничество основывается как на сходстве ценностей, так и на визуальном сходстве двигателя или компонентов Ferrari с элементами, используемыми в часах», - отмечает главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони, затем добавляет: «С точки зрения производительности, все, что имеет техническое назначение, также может быть и красивым. Концепция функциональной красоты - это то, что нам очень нравится».
Каждый элемент часов RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari - от микрокомпонентов до выбора материалов - рассматривался через призму производительности, как и каждый автомобиль Ferrari. Само собой разумеется, что каждое дизайнерское решение может повлиять на целостность и технические возможности конкретной детали. Обширные ударные испытания, моделирование и глубокие исследования позволили убедиться в том, что каждая деталь соответствует бескомпромиссным стандартам бренда Richard Mille. «Наша работа как производителей часовых механизмов становится все более научно обоснованной, что помогает нам создавать еще более долговечные компоненты, которые обеспечивают еще более высокие характеристики», - объясняет Сальвадор Арбона, технический директор компании Richard Mille.
Часы RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari - это настоящая дань уважения наследию Маранелло, сочетание культового дизайна и непревзойденных характеристик. Они представляют собой вершину синергии часового искусства и автомобилестроения, где эстетика идёт параллельно с функциональностью, а страсть движет инновациями.