«Ferrari на запястье»

«Подобное сотрудничество основывается как на сходстве ценностей, так и на визуальном сходстве двигателя или компонентов Ferrari с элементами, используемыми в часах», - отмечает главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони, затем добавляет: «С точки зрения производительности, все, что имеет техническое назначение, также может быть и красивым. Концепция функциональной красоты - это то, что нам очень нравится».

Каждый элемент часов RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari - от микрокомпонентов до выбора материалов - рассматривался через призму производительности, как и каждый автомобиль Ferrari. Само собой разумеется, что каждое дизайнерское решение может повлиять на целостность и технические возможности конкретной детали. Обширные ударные испытания, моделирование и глубокие исследования позволили убедиться в том, что каждая деталь соответствует бескомпромиссным стандартам бренда Richard Mille. «Наша работа как производителей часовых механизмов становится все более научно обоснованной, что помогает нам создавать еще более долговечные компоненты, которые обеспечивают еще более высокие характеристики», - объясняет Сальвадор Арбона, технический директор компании Richard Mille.

Часы RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari - это настоящая дань уважения наследию Маранелло, сочетание культового дизайна и непревзойденных характеристик. Они представляют собой вершину синергии часового искусства и автомобилестроения, где эстетика идёт параллельно с функциональностью, а страсть движет инновациями.