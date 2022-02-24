812 Competizione, последняя ограниченная серия Ferrari, представляет собой идеальное сочетание дорожных спортивных автомобилей производителя из Маранелло и не имеющей себе равных гоночной родословной марки, сложившейся за последние семь десятилетий успеха на лучших трассах в мире.
После презентации автомобиля на знаменитой трассе Фьорано и североамериканского дебюта в Индианаполисе потребовалась более камерная встреча. На помощь пришел парк автоспорта Palmer Motorsports Park. Вырубленная в вершине холма в лесах Массачусетса трасса Палмер напоминает о более ранней эпохе, когда здесь находился гоночный трек, препятствовавший ее строительству в 2015 году.
812 Competizione представляет собой значительно больше, чем просто эволюцию 812 Superfast
Трасса извивается на протяжении 3,7 км, чередуя в одном круге четырнадцать поворотов и подъемы и спуски с перепадом высоты почти 60 метров. О необычной конструкции трассы красноречиво говорят каменистые скалы, подступающие прямо к краю дорожного полотна, где закрытые шинами бетонные барьеры отделяют трек от обрывистых спусков в долину внизу. На первую половину круга приходится извилистый подъем на склон холма, а вторая половина отличается крутыми поворотами в лучших традициях трассы Лагуна Сека.
Заднее стекло представляет собой алюминиевую поверхность с характерными вихревыми генераторами для улучшения аэродинамики
Мы выходим на трассу в свежий осенний день. Помимо нескольких сотрудников администрации трассы, никто не видит происходящих событий, но слышит их, конечно же, вся округа. Пробудившись с рыком, 812 Competizione требует лишь небольшого воздействия, чтобы незамедлительно развить максимальные 9500 об/мин.
Ускорение неумолимо нарастает от оборотов холостого хода до красной отметки на тахометре, резко приближая горизонт к водителю. Это одновременно брутальные и возвышенные ощущения. Брутальные в своем неистовстве и силе, но в то же время возвышенные в своей плавной непринужденности. Для создания таких впечатлений от вождения были использованы новые ингредиенты, но рецепт остался классическим и был лишь обновлен для современных вкусов.
Задний спойлер выше и шире, чем на 812 Superfast, что увеличивает прижимную силу на заднюю ось; охлаждению тормозов способствуют специальные суппорты Aero
Центральный передний двигатель V12 с углом развала 65 градусов сочетается с современными материалами и технологиями, такими как титановые шатуны и распределительные валы, балансировка которых была переосмыслена. Давно ушли в прошлое старые карбюраторы, замененные на системы зажигания с мониторингом ионного тока, которые оперативно оптимизируют момент зажигания. Выхлопные системы с прямыми трубами уступили место коллекторам замысловатой конструкции, сажевым фильтрам и выхлопным трубам, расположенным на виду. Конечный результат кажется нам знакомым, но в то же время экзотическим, брутальным и вместе с тем изысканным. Никогда красная отметка на тахометре не достигалась так быстро и так эффектно.
Прямые отрезки на трассе Палмер совсем не длинные и зачастую даже не особенно прямые, но соблазн подтолкнуть машину к пределу ее возможностей, особенно пролетая с опущенными окнами мимо расположенных рядом скал, непреодолим.
Прямоугольный выпускной патрубок и диффузор являются характерными элементами задней части автомобиля
Но всего 3,7 километра асфальта, четырнадцать требующих виртуозности поворотов и 830 л. с. под рукой делают вождение все более похожим на стремительное прохождение одного поворота за другим по мере того, как трасса извивается и петляет вверх и вниз по склону холма. На этих захватывающих дух шпильках и больших участках торможения 812 Competizione подтверждает, что она не просто колыбель для великолепного двигателя: этот автомобиль представляет собой значительно больше, чем просто эволюцию 812 Superfast.
Как и все спортивные модели Ferrari, эта машина была разработана для успешного преодоления всех вызовов, которые ей может бросить гоночная трасса. Полностью обновлена система охлаждения тормозов, переосмыслена аэродинамика как верхней, так и нижней части кузова. Система подруливания задних колес, позаимствованная у 812 Superfast, также обновлена, чтобы обеспечить независимое движение каждого из четырех колес; кроме того, в 812 Competizione впервые используется система Side Slip Control 7.0.