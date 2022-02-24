Но всего 3,7 километра асфальта, четырнадцать требующих виртуозности поворотов и 830 л. с. под рукой делают вождение все более похожим на стремительное прохождение одного поворота за другим по мере того, как трасса извивается и петляет вверх и вниз по склону холма. На этих захватывающих дух шпильках и больших участках торможения 812 Competizione подтверждает, что она не просто колыбель для великолепного двигателя: этот автомобиль представляет собой значительно больше, чем просто эволюцию 812 Superfast.





Как и все спортивные модели Ferrari, эта машина была разработана для успешного преодоления всех вызовов, которые ей может бросить гоночная трасса. Полностью обновлена система охлаждения тормозов, переосмыслена аэродинамика как верхней, так и нижней части кузова. Система подруливания задних колес, позаимствованная у 812 Superfast, также обновлена, чтобы обеспечить независимое движение каждого из четырех колес; кроме того, в 812 Competizione впервые используется система Side Slip Control 7.0.