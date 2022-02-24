Автомобили

Модель 812 Competizione, созданная искусными мастерами производителя из Маранелло, представляет собой купе специальной серии с бескомпромиссными возможностями, вдохновленное гоночными автомобилями Ferrari
Текст Джеффри Гросбарда
Фотографии Энтона Уоттса

812 Competizione, последняя ограниченная серия Ferrari, представляет собой идеальное сочетание дорожных спортивных автомобилей производителя из Маранелло и не имеющей себе равных гоночной родословной марки, сложившейся за последние семь десятилетий успеха на лучших трассах в мире. 

 

После презентации автомобиля на знаменитой трассе Фьорано и североамериканского дебюта в Индианаполисе потребовалась более камерная встреча. На помощь пришел парк автоспорта Palmer Motorsports Park. Вырубленная в вершине холма в лесах Массачусетса трасса Палмер напоминает о более ранней эпохе, когда здесь находился гоночный трек, препятствовавший ее строительству в 2015 году. 

812 Competizione представляет собой значительно больше, чем просто эволюцию 812 Superfast

Трасса извивается на протяжении 3,7 км, чередуя в одном круге четырнадцать поворотов и подъемы и спуски с перепадом высоты почти 60 метров. О необычной конструкции трассы красноречиво говорят каменистые скалы, подступающие прямо к краю дорожного полотна, где закрытые шинами бетонные барьеры отделяют трек от обрывистых спусков в долину внизу. На первую половину круга приходится извилистый подъем на склон холма, а вторая половина отличается крутыми поворотами в лучших традициях трассы Лагуна Сека. 

 

Заднее стекло представляет собой алюминиевую поверхность с характерными вихревыми генераторами для улучшения аэродинамики

Мы выходим на трассу в свежий осенний день. Помимо нескольких сотрудников администрации трассы, никто не видит происходящих событий, но слышит их, конечно же, вся округа. Пробудившись с рыком, 812 Competizione требует лишь небольшого воздействия, чтобы незамедлительно развить максимальные 9500 об/мин. 

 

Ускорение неумолимо нарастает от оборотов холостого хода до красной отметки на тахометре, резко приближая горизонт к водителю. Это одновременно брутальные и возвышенные ощущения. Брутальные в своем неистовстве и силе, но в то же время возвышенные в своей плавной непринужденности. Для создания таких впечатлений от вождения были использованы новые ингредиенты, но рецепт остался классическим и был лишь обновлен для современных вкусов. 

Задний спойлер выше и шире, чем на 812 Superfast, что увеличивает прижимную силу на заднюю ось; охлаждению тормозов способствуют специальные суппорты Aero

Центральный передний двигатель V12 с углом развала 65 градусов сочетается с современными материалами и технологиями, такими как титановые шатуны и распределительные валы, балансировка которых была переосмыслена. Давно ушли в прошлое старые карбюраторы, замененные на системы зажигания с мониторингом ионного тока, которые оперативно оптимизируют момент зажигания. Выхлопные системы с прямыми трубами уступили место коллекторам замысловатой конструкции, сажевым фильтрам и выхлопным трубам, расположенным на виду. Конечный результат кажется нам знакомым, но в то же время экзотическим, брутальным и вместе с тем изысканным. Никогда красная отметка на тахометре не достигалась так быстро и так эффектно. 

 

 

Прямые отрезки на трассе Палмер совсем не длинные и зачастую даже не особенно прямые, но соблазн подтолкнуть машину к пределу ее возможностей, особенно пролетая с опущенными окнами мимо расположенных рядом скал, непреодолим. 

Прямоугольный выпускной патрубок и диффузор являются характерными элементами задней части автомобиля

Но всего 3,7 километра асфальта, четырнадцать требующих виртуозности поворотов и 830 л. с. под рукой делают вождение все более похожим на стремительное прохождение одного поворота за другим по мере того, как трасса извивается и петляет вверх и вниз по склону холма. На этих захватывающих дух шпильках и больших участках торможения 812 Competizione подтверждает, что она не просто колыбель для великолепного двигателя: этот автомобиль представляет собой значительно больше, чем просто эволюцию 812 Superfast. 


Как и все спортивные модели Ferrari, эта машина была разработана для успешного преодоления всех вызовов, которые ей может бросить гоночная трасса. Полностью обновлена система охлаждения тормозов, переосмыслена аэродинамика как верхней, так и нижней части кузова. Система подруливания задних колес, позаимствованная у 812 Superfast, также обновлена, чтобы обеспечить независимое движение каждого из четырех колес; кроме того, в 812 Competizione впервые используется система Side Slip Control 7.0.

 

Список доработок и модификаций, внесенных в конструкцию автомобиля мастерами производителя из Маранелло, действительно значителен, но радость от вождения остается неизменной. Прямые отрезки никогда не будут достаточно длинными, чтобы в полной мере насладиться совершенством двигателя V12 Competizione 812, но, может быть, суть не в этом. Возможно, все дело в драматическом напряжении момента, будь то стремительное прохождение поворотов на гоночной трассе Палмер или молниеносное переключение передач по дороге домой с трека после целого дня невероятного вождения.