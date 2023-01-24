Вспоминая Джанни Аньелли

Если бы не Адвокат Аньелли, возможно, сегодня компания Ferrari уже не была бы гордостью Италии. Она была бы американской, французской, а может быть даже китайской, как это случилось со многими производителями автомобилей в старой Европе. Джанни Аньелли, 20-я годовщина смерти которого приходится на 24 января, был клиентом, партнером, а затем владельцем Ferrari, но прежде всего он всегда был большим поклонником Скудерии и любопытным коллекционером ее автомобилей.
Без соглашения от 18 июня 1969 года, о котором было объявлено три дня спустя, Ferrari вряд ли смогла бы развить свою мечту в то, чем она стала после размещения акций сначала на Уолл-стрит, а затем на Пьяцца Аффари.
В тот день компания Fiat решила помочь компании Ferrari, став партнером с долями 50% на 50%, с гарантией стать владельцем 90 процентов акций в день смерти командора.
Джанни Аньелли беседует с Энцо Феррари: хотя они оба были глубоко увлечены своими компаниями, они никогда не спорили о бизнесе
Адвокат всегда был влюблен в компанию Ferrari и в её автомобили. Они были изготовлены почти по индивидуальному заказу. Можно сказать, что единичные автомобили были изобретены им. Несколько лет назад некоторые из его Ferrari были выставлены в музее Энцо Феррари в Модене. Пример его эстетического вкуса и любви к бренду. Все началось с модели 166 ММ. Ее элегантность настолько очаровала Адвоката на Туринском автосалоне 1948 года, что он захотел заказать ее по индивидуальному дизайну зеленого и синего цвета, с салоном, сделанным также по индивидуальному проекту. Это был его первый внесерийный автомобиль, сделанный в Маранелло. Первая Barchetta в истории. Затем, в 1952 году, он совместил в своём Ferrari 212 Inter «семейный» синий цвет (Blu 456) с кремовым оттенком крыши (Bianco Magnolia) и добавил две мощные фары, позволявшие насладиться скоростью даже в ночное время.
Если модель ему нравилась, Адвокат изготавливал ее по индивидуальному заказу. В 1955 году он установил драгоценный хронограф в центральный тоннель модели 375 America, созданной дизайнером Баттиста Пининфарина, а затем в 1959 году настала очередь 400 Superamerica, уникального экземпляра, оформленного Пининфарина, который дал Ferrari новый стилистический подход по сравнению с прошлым.
Время от времени он требовал довольно серьезных вмешательств, когда, например, в середине 1980-х годов, он заказал Testarossa Spider с некоторыми причудливыми деталями, такими как капот двигателя новой формы и специальные цвета: открывающийся верх кремового цвета Bianco Magnolia, серая ливрея в оттенке Nürburgring, синяя отделка салона. Он придал индивидуальность также и F40, который он заказал в 1989 году, обтянув сиденья черной тканью и установив электронное сцепление Valeo. Но Адвокат умел быть и щедрым. В 2000 году Аньелли доверил кузовному ателье Pininfarina проект еще более экстремального автомобиля в кузове типа «баркетта», который был изготовлен в единственном экземпляре. Это был его свадебный подарок Луке ди Монтедземоло. Единственный Ferrari, который бывший президент до сих пор держит в своем гараже.
Соглашение о слиянии Fiat и Ferrari было заключено в 1969 году, и обе стороны согласились, что приобретение должно быть основано не на деньгах, а на творчестве и возможностях
Адвокат Аньелли выдвигал самые странные требования к дорожным автомобилям, но не осмеливался что-либо говорить об управлении командой. Он следил за ней, часто садился в свой вертолет и лично летал смотреть испытания, тренировки перед гран-при. Он разговаривал с техниками, гонщиками, шутил с журналистами, но никогда не осмеливался давать советы. Команда Ferrari, пока Энцо был жив, никогда не была такой, как «Ювентус». «Мой отец был впечатлен силой, способностями и деловой хваткой Джанни Аньелли, - вспоминает Пьеро Феррари, вице-президент компании. - Между ними возникло естественное взаимопонимание, которое укреплялось годами, пока в 1969 году не было заключено окончательное соглашение, положившее начало одному из самых прочных партнерств в автомобильном мире. Я был с отцом в тот исторический день, когда имел удовольствие познакомиться с Адвокатом. Мы уже тогда почувствовали, что рядом с Fiat нашей компании обеспечено непрерывное развитие».
Аньелли и его компания Fiat гарантировали Феррари будущее. Они избавили его от финансовых проблем, направляя его изобретательность в другие области. Fiat и Аньелли были лучшими партнерами, каких предприятие в Маранелло могло себе только пожелать. Они знали и уважали друг друга - два фактора, которые обычно не сопутствуют приобретению. За соглашением 1969 года стояла скорее дружеская, чем экономическая мотивация.
Некоторые из эффектных автомобилей были созданы Ferrari для Джанни Аньелли в тесном сотрудничестве с ним. Среди них F40, сине-зеленый 166 MM и синий 212 Inter 1952 года выпуска
После ухода Энцо Феррари в августе 1988 года компания Fiat стала основным акционером Ferrari, оставив Пьеро 10% акций компании. Из Турина уже начали приезжать ведущие менеджеры, и со временем отношения с Адвокатом Аньелли усилились, оставляя за ним последнее слово, даже при выборе гонщиков, как в случае, когда его одобрение стало решающим для привлечения Михаэля Шумахера.
Однажды он сказал: "Да кто такой этот Шумахер? Будет ли это стоить тех денег, которые он просит за то, чтобы сесть за руль Ferrari?". Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что он стоил всех тех денег. Именно 20 лет назад Шуми вывел на чемпионат мира болид F2003 GA, где GA означало Джанни Аньелли. Посвящение, которое тогдашний президент Лука ди Монтедземоло решил сделать Адвокату, который всегда был намного больше, чем просто владелец.