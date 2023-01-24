Вспоминая Джанни Аньелли

Адвокат всегда был влюблен в компанию Ferrari и в её автомобили. Они были изготовлены почти по индивидуальному заказу. Можно сказать, что единичные автомобили были изобретены им. Несколько лет назад некоторые из его Ferrari были выставлены в музее Энцо Феррари в Модене. Пример его эстетического вкуса и любви к бренду. Все началось с модели 166 ММ. Ее элегантность настолько очаровала Адвоката на Туринском автосалоне 1948 года, что он захотел заказать ее по индивидуальному дизайну зеленого и синего цвета, с салоном, сделанным также по индивидуальному проекту. Это был его первый внесерийный автомобиль, сделанный в Маранелло. Первая Barchetta в истории. Затем, в 1952 году, он совместил в своём Ferrari 212 Inter «семейный» синий цвет (Blu 456) с кремовым оттенком крыши (Bianco Magnolia) и добавил две мощные фары, позволявшие насладиться скоростью даже в ночное время.

Если модель ему нравилась, Адвокат изготавливал ее по индивидуальному заказу. В 1955 году он установил драгоценный хронограф в центральный тоннель модели 375 America, созданной дизайнером Баттиста Пининфарина, а затем в 1959 году настала очередь 400 Superamerica, уникального экземпляра, оформленного Пининфарина, который дал Ferrari новый стилистический подход по сравнению с прошлым.



Время от времени он требовал довольно серьезных вмешательств, когда, например, в середине 1980-х годов, он заказал Testarossa Spider с некоторыми причудливыми деталями, такими как капот двигателя новой формы и специальные цвета: открывающийся верх кремового цвета Bianco Magnolia, серая ливрея в оттенке Nürburgring, синяя отделка салона. Он придал индивидуальность также и F40, который он заказал в 1989 году, обтянув сиденья черной тканью и установив электронное сцепление Valeo. Но Адвокат умел быть и щедрым. В 2000 году Аньелли доверил кузовному ателье Pininfarina проект еще более экстремального автомобиля в кузове типа «баркетта», который был изготовлен в единственном экземпляре. Это был его свадебный подарок Луке ди Монтедземоло. Единственный Ferrari, который бывший президент до сих пор держит в своем гараже.