Наследие Энцо

Если рассматривать этот рост как пропорцию, то можно сказать, что 3:13 221 = 20 000:860 000.

Это означает следующее. В 1947 году производственная площадь только что созданной компании Ferrari составляла 20 000 квадратных метров, а из мастерских вышли три автомобиля: два Ferrari 125 S (самый первый автомобиль, созданный в Маранелло) и прототип 159 S.

В настоящее время завод занимает площадь уже в 40 раз больше, около 860 тысячи квадратных метров, а в прошлом году было выпущено 13 221 автомобиль.

Разумеется, мы играем с цифрами, но реальность такова, что Ferrari выросла во всех отношениях, включая и количество сотрудников, которых на момент основания было всего 140, а сейчас их около 5 тысяч.