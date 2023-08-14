Наследие Энцо

Если рассматривать этот рост как пропорцию, то можно сказать, что 3:13 221 = 20 000:860 000.
Это означает следующее. В 1947 году производственная площадь только что созданной компании Ferrari составляла 20 000 квадратных метров, а из мастерских вышли три автомобиля: два Ferrari 125 S (самый первый автомобиль, созданный в Маранелло) и прототип 159 S.
В настоящее время завод занимает площадь уже в 40 раз больше, около 860 тысячи квадратных метров, а в прошлом году было выпущено 13 221 автомобиль.
Разумеется, мы играем с цифрами, но реальность такова, что Ferrari выросла во всех отношениях, включая и количество сотрудников, которых на момент основания было всего 140, а сейчас их около 5 тысяч.
Свою первую заявку на выдачу разрешения на строительство Энцо Феррари подаёт в 1942 году, начиная строить в военные годы первые промышленные здания за историческим входом с улицы Абетоне. В 1947 году эти помещения, изначально предназначенные для изготовления металлорежущих станков, были переоборудованы для производства автомобилей.
Это привело к необходимости расширения и создания новых пространств. Из года в год будут строиться литейные цеха, производственные линии, цеха по сборке двигателей, логистика, помещения для испытаний, модельные цеха, офисы для сотрудников и все, что сделает Ferrari одной из самых передовых компаний.
В 1972 году была открыта трасса Фьорано, в 1978 году была произведена первая внутренняя покраска, а в 1983 году подразделение Gestione Sportiva переносится на трассу и размещается в сооружениях, построенных для этой цели.
После смерти Энцо Феррари 14 августа 1988 года, стала пророческой фраза, которой 18 февраля того же года, в свой последний девяностый день рождения, он приветствовал своих сотрудников, призывая их верить в того, кто придет после.
И, действительно, с девяностых годов Ferrari начинает крупное расширение. В 1993 году был построен новый литейный цех и цех «Compositi e Meccanica GeS».
А начиная с 1997 года, на протяжении почти десятилетия, будут строиться здания, спроектированные крупными архитектурными бюро: цех аэродинамической трубы Ренцо Пиано, Nuova Meccanica Марко Висконти, Центр разработки продукта Массимилиано Фуксаса и новые производственные линий Жана Нувеля.
Следующая значимая творческая волна начинается в 2015 году с открытием новой штаб-квартиры подразделения GeS. Затем будут открыты новый Центр стиля (2018 г.), Технический центр (2019 г.), Симулятор (2020 г.) и новая штаб-квартира GT Sports Activities на трассе Фьорано (2021 г.).
В данный момент все с нетерпением ждут открытия электронного сооружения, которое запланировано примерно через год, где будут производиться наши эксклюзивные электродвигатели, которые можно увидеть только на автомобиле Ferrari.
На новой площади разместятся другие ключевые производственные здания, такие как покрасочный цех, что позволит нам предложить более высокий уровень персонализации, являющейся главным трендом в мире роскоши.