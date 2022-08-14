Картина, как говорится, стоит тысячи слов, но новый специальный портрет, который чтит память Энцо Феррари, можно измерить годами и их 75, если быть точным.

По правде говоря, наследие Энцо уходит корнями гораздо глубже, чем модель 125 S с 1,5-литровым двигателем V12, который 75 лет назад провозгласил о появлении «Гарцующего жеребца». Гоночная ДНК Ferrari выкована в печи чемпионатов на выносливость на рубеже прошлого века, грандиозных событий, таких как тысячемильная гонка по Италии «Mille Miglia»и сицилийская «Targa Florio», которая требовала от гонщиков объехать весь остров с головокружительной скоростью.