Картина, как говорится, стоит тысячи слов, но новый специальный портрет, который чтит память Энцо Феррари, можно измерить годами и их 75, если быть точным.
По правде говоря, наследие Энцо уходит корнями гораздо глубже, чем модель 125 S с 1,5-литровым двигателем V12, который 75 лет назад провозгласил о появлении «Гарцующего жеребца». Гоночная ДНК Ferrari выкована в печи чемпионатов на выносливость на рубеже прошлого века, грандиозных событий, таких как тысячемильная гонка по Италии «Mille Miglia»и сицилийская «Targa Florio», которая требовала от гонщиков объехать весь остров с головокружительной скоростью.
Посмотрите, как портрет оживает под руками главного дизайнера Ferrari Флавио Манцони
Участвуя в таких соревнованиях в качестве гонщика, Энцо Феррари первым знал, что требуется для создания автомобиля, способного выиграть чемпионат. В конечном итоге он привёз свой значительный опыт с собой в Маранелло, чтобы создать свое наследие.
Сегодня специальный портрет, созданный руководителем отдела дизайна Ferrari Флавио Манцони, посвящен годовщине кончины Энцо Феррари, запечатлев те великолепные первые дни гоночной храбрости и амбиций.
Флавио Манцони работает над особым портретом Энцо Феррари
Портрет сопровождается уникальным фильмом, который рассказывает замечательную историю о том, как Манцони подошел к такой деликатной теме, а также рисунками, фотографиями и другими деталями, которые он использовал в качестве вдохновения для создания идеального решения отдать дань уважения этому легендарному человеку.