Одна только организация мероприятия ошеломляет. Более 144 автомобилей (рекорд в истории гонки Cavalcade) со всех уголков земного шара прибыли в Монако, второе самое маленькое по величине суверенное государство в мире после Ватикана, чтобы принять участие в недельной гонке в стремлении преодолеть дистанцию в 1225 км, находясь за рулём почти 24 часа.
Посмотрите самую большую гонку Ferrari Cavalcade вдоль Итальянской и Французской Ривьеры
Первоначально запланированная на 2020 год, но отложенная из-за пандемии, гонка Cavalcade была разработана таким образом, чтобы команды (прилетевшие из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии) могли открыть для себя как можно больше красивых итальянских и французских Ривьер, в числе которых Лазурный берег, Ривьера ди Поненте, альпийские перевалы и восхитительные внутренние районы Италии и Франции.
Каждый день во время своего пятидневного приключения, отправляясь из Монако, Кавалькада двигалась по узким дорогам княжества и открывала для себя потрясающие горные пейзажи
Княжество Монако, где находится одна из старейших трасс Гран-при в мире (гонка проходит по узким улочкам с 1929 года), не впервые слышит оркестровые звуки двигателя Ferrari, однако видеть 144 автомобиля Ferrari, отправляющихся со скоростью три машины в минуту, было впечатляюще даже по меркам монегасских стандартов.
Ежедневные этапы вели команды из знаменитого отеля Hôtel De Paris, построенного в 1864 году, по извилистым дорогам княжества налево во Францию или направо в Италию. В первый день машины проехали вдоль сверкающего Средиземного моря в древнеримский город Сан-Ремо, а затем повернули вглубь страны и поднялись на 547 метров над уровнем моря к знаменитому святилищу Викофорте для автомобильной выставки в историческом центре. Оттуда, как и каждый вечер, команды возвращались в Монако, чтобы поделиться за ужином своими историями и волшебными моментами.
Рекордное в истории гонки Cavalcade Riviera количество «Гарцующих жеребцов» - 144 машины - преодолели в 2022 году более 1225 км
После путешествия по итальянскому побережью второй день был посвящен Лазурному берегу, начиная с традиционной поездки из Монако в Сен-Тропе и заканчивая возвращением оттуда по высоким извилистым дорогам и горным туннелям, соединяющим внутренние районы Прованса.
На третий день все 144 автомобиля преодолели 370 км туда и обратно из Монако во Францию, проехав между перевалами Приморских Альп, а затем пересекли границу с Италией на горнолыжном курорте Изола 2000 и по сельской местности Пьемонта вернулись обратно в Монако.
Впечатляющее зрелище 144 автомобилей Ferrari, отправляющихся в путешествие со скоростью три машины в минуту
Если каждый день автомобили преодолевали в среднем 350 км, то заключительный день стал более неспешным — всего 140 км, что позволило каждой команде испытать легендарный Туринский перевал, труднопроезжую дорогу с крутым поворотом длиной 1607 метров, которая включена в ралли Монте-Карло. Вереница машин завершила свое путешествие грандиозным парадом в Монако и заключительным показом на площади Казино, затем команды присоединились к принцу Монако Альберту на аперитив перед долгожданным гала-ужином с благотворительным аукционом.
К проведённому во время гала-ужина аукциону в поддержку образовательных проектов для нуждающихся по согласованию с правительством Монако, также присоединилась госпожа Изабель Бонналь, начальник Управления национального образования молодежи и спорта.
В нынешнем году, наряду с местом на Cavalcade 2023, а также выставленными на аукцион памятными вещами Ferrari, была предоставлена эксклюзивная возможность впервые прокатиться на новом Ferrari Purosangue, который появится позже в этом году, и написать об этом опыте в официальном журнале Ferrari. Это идеальное завершение незабываемой недели.