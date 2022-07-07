Княжество Монако, где находится одна из старейших трасс Гран-при в мире (гонка проходит по узким улочкам с 1929 года), не впервые слышит оркестровые звуки двигателя Ferrari, однако видеть 144 автомобиля Ferrari, отправляющихся со скоростью три машины в минуту, было впечатляюще даже по меркам монегасских стандартов.

Ежедневные этапы вели команды из знаменитого отеля Hôtel De Paris, построенного в 1864 году, по извилистым дорогам княжества налево во Францию или направо в Италию. В первый день машины проехали вдоль сверкающего Средиземного моря в древнеримский город Сан-Ремо, а затем повернули вглубь страны и поднялись на 547 метров над уровнем моря к знаменитому святилищу Викофорте для автомобильной выставки в историческом центре. Оттуда, как и каждый вечер, команды возвращались в Монако, чтобы поделиться за ужином своими историями и волшебными моментами.