Солнечные лучи

Тур разработан таким образом, чтобы свести вместе Ferrari и самую лучшую архитектуру, музыку, еду и напитки, которые может предложить Италия. Водители проезжали через деревни, площади и холмистую сельскую местность в сопровождении традиционных квартетов, делая многочисленные остановки на кофе и обед на фоне невероятных видов. Всё это перемежалось с контролем времени и отметками, чтобы вознаградить за точное вождение.

В этом году тур начался в отеле Bulgari с аккредитации и технического инструктажа перед ужином с ранним отходом ко сну. На следующее утро автобусы-шаттлы доставили участников на виллу Боргезе для отбытия в 8:30 утра. Каждую минуту отправлялось по три машины.

В первый день были преодолены 425 км, требующие большого напряжения. Маршрут пролегал на восток от Рима, прежде чем повернуть на юг в сторону Фьюджи, чтобы там выпить кофе и продемонстрировать автомобили, а затем отправиться в Монтекассино и пообедать в Аббатстве ди Монтекассино, самом известном монастыре Италии, расположенном высоко на зеленых холмах.