Солнечные лучи

Под тёмно-синим небом и под великолепный саундтрек собственных двигателей V12 и V8 собрались «Гарцующие жеребцы», которые съехались со всего мира, чтобы принять участие в четырехдневной программе Ferrari Cavalcade 2023, которая стартует на знаменитой вилле Боргезе в Риме и включает в себя 1 265 км захватывающего путешествия.
Разнообразная линейка автомобилей Кавалькады, являющаяся истинным воплощением креативного и разнообразного портфолио современных моделей марки, включает в себя все: от спидстеров Ferrari Monza SP1 и SP2 до разных Ferrari LaFerrari, Roma и Ferrari Portofino, включая GTC4Lusso.
Посмотрите, как огромная коллекция современных суперкаров Ferrari собирается для участия в программе Ferrari Cavalcade 2023 Roma
Тур разработан таким образом, чтобы свести вместе Ferrari и самую лучшую архитектуру, музыку, еду и напитки, которые может предложить Италия. Водители проезжали через деревни, площади и холмистую сельскую местность в сопровождении традиционных квартетов, делая многочисленные остановки на кофе и обед на фоне невероятных видов. Всё это перемежалось с контролем времени и отметками, чтобы вознаградить за точное вождение.
В этом году тур начался в отеле Bulgari с аккредитации и технического инструктажа перед ужином с ранним отходом ко сну. На следующее утро автобусы-шаттлы доставили участников на виллу Боргезе для отбытия в 8:30 утра. Каждую минуту отправлялось по три машины.
В первый день были преодолены 425 км, требующие большого напряжения. Маршрут пролегал на восток от Рима, прежде чем повернуть на юг в сторону Фьюджи, чтобы там выпить кофе и продемонстрировать автомобили, а затем отправиться в Монтекассино и пообедать в Аббатстве ди Монтекассино, самом известном монастыре Италии, расположенном высоко на зеленых холмах.
Ferrari, представленные в Кавалькаде, безусловно, привлекли внимание публики во время тура, включая модели Daytona SP3, SF90 Stradale, Roma и многие другие
Покой древнего аббатства был короткой передышкой от оглушительного рева автомобилей Daytona SP3 и 812 Competizione Aperta, прибывших из Италии, Швейцарии, Дании и Франции. После обеденного перерыва автомобили отправились в потрясающий сад Джардино ди Нинфа, оазис спокойствия, а затем вернулись в Рим как раз к очередному аперитиву на террасе отеля Bulgari.
Второй день был чуть менее трудным - 320 км по маршруту, который вел Кавалькаду на север от Рима в Капраролу, с кофе на вилле Фарнезе и восхитительным обедом в Орвието, в древнем Палаццо дель Капитано дель Пополо. Водители заказали прохладительные напитки, в то время как их Ferrari 812 Superfast и спайдеры F8 стояли на городской площади, демонстрируя впечатляющий дизайн и инженерные разработки Ferrari.
Ежедневно отправляясь из Рима, Кавалькада прокладывала себе путь через захватывающую итальянскую сельскую местность, поднимаясь к горным хребтам и останавливаясь на Pratica di Mare, авиабазе, идеально подходящей для испытаний на ускорение
После обеда путешествие продолжилось по холмам сельской местности Тосканы, с остановкой на послеобеденный кофе в Тускании, еще одним контролем времени с отметкой и завершающим этапом обратно в Рим, чтобы успеть к ужину в городской галерее современного искусства.
Пятничный тур пролегал в горный район к северо-востоку от Рима, чтобы погрузиться глубоко в природу, вдали от суетливой толпы.
После утренней остановки на кофе в Челано кавалькада понеслась в Национальный парк Гран-Сассо с его заснеженными вершинами и лугами с полевыми цветами, чтобы пообедать в Фонте Ветика, пока группа спайдеров Ferrari 488 Pista Spider сверкала на солнце кузовами. Затем было увлекательное возвращение в город, чтобы переодеться для коктейля и ужина в Римском аквариуме.
Четвертый и последний день стал одним из самых увлекательных маршрутов автомобильного тура и во многих отношениях захватывающей кульминацией мероприятия, со сложными серпантинами и возможностью изучить некоторые характеристики управляемости и трансмиссии автомобилей вдали от дорог общего пользования.
В строю, готовые отправиться в путь, или же на открытой дороге, огромное количество присутствующих «Гарцующих жеребцов» стало незабываемым зрелищем как для участников, так и для зрителей
День начался с выезда всех автомобилей и соответствующего эмоционального шествия по историческому центру Рима. Три часа спустя гонщики оказались в разительном контрасте на авиабазе Pratica di Mare с длинным участком асфальта, который оказался идеальным для испытания на ускорение и демонстрации коллективной мощи Кавалькады.
Тур завершился в тот же вечер торжественным ужином для всех участников в Санто-Спирито в Сассии. Это позволило подвести итоги волнующего, необыкновенного приключения, сравнить отзывы о моделях и запечатлеть поистине жизнеутверждающие воспоминания.