Карлос Сайнс недавно совершил путешествие в прошлое на совершенно особой машине времени Ferrari 412 P, которая была недавно отреставрирована подразделением Ferrari Classiche.
Место проведения было столь же особенным, поскольку гонка проходила на трассе Фьорано, которой в этом году исполняется полвека. Этот особый болид 412 P испытал свой наивысший момент славы около 55 лет назад, что полностью соответствует нынешнему гоночному номеру Карлоса.
Посмотрите, как звезда Ferrari Формулы-1 Карлос Сайнс пилотирует потрясающий 412 P по трассе Фьорано
В 1967 году в гонке "24 часа Дайтоны" трио Ferrari плотным строем пересекло финишную черту, и эта машина под управлением Педро Родригеса и Жана Гише пришла третьей.
Чистая победа на подиуме стала решительным ответом марки из Маранелло на победу компании Ford в прошлогодней гонке "24 часа Ле-Мана". Болид 412 P под управлением Лоренцо Бандини и Криса Амона первым пересек линию, а другой претендент производителя под управлением Майка Паркса и Людовико Скарфиотти финишировал вторым, опередив этот особый автомобиль, управляемый Родригесом-Гише.
Этот особый болид 412 P был третьим из трех Ferrari, финишировавших в плотном строю на знаменитой гонке «24 часа Дайтоны» 1967 года
Он был приведён командой NART (North American Racing Team), которой руководил североамериканский импортер Ferrari Луиджи Чинетти.
Ближе к концу гонки команда созвонилась с Маранелло, и было решено прибегнуть к рекламному трюку. Три автомобиля пересекли финишную линию одновременно, образовав наконечник стрелы. Это было просто потрясающе, и на следующий день попало на страницы спортивных газет по всему миру.
Карлос Сайнс был в восторге от своего опыта вождения 412 P, сказав, что «он полностью отличается от всех тех автомобилей, которыми я управлял до сегодняшнего дня»
«Это было очень волнительно, - сказал Карлос, как только вышел из машины. - Я никогда раньше не управлял ни одним спортивным прототипом, не говоря уже об автомобилях той эпохи, и он действительно полностью отличается от всех тех автомобилей, которыми я управлял до сегодняшнего дня. Только Ferrari может позволить вам испытать нечто подобное».
Спасибо, Карлос, за то, что вернул нас в 5 февраля, 55 лет назад.