Карлос Сайнс недавно совершил путешествие в прошлое на совершенно особой машине времени Ferrari 412 P, которая была недавно отреставрирована подразделением Ferrari Classiche.

Место проведения было столь же особенным, поскольку гонка проходила на трассе Фьорано, которой в этом году исполняется полвека. Этот особый болид 412 P испытал свой наивысший момент славы около 55 лет назад, что полностью соответствует нынешнему гоночному номеру Карлоса.