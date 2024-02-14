Качество гарантировано

Текст: Кевин Бакли / Фотографии: Джулиано Корен



«Стояло лето. Было жарко, и мне просто хотелось ездить с открытым верхом», - вспоминает Франко Мантелласси. «Не то чтобы я прямо решил иметь свой первый в жизни Ferrari», - признается он. Но потом он его увидел: великолепный Ferrari California 2015 в ливрее Grigio Silverstone, стоящий у местного дилерского центра в Прато в Тоскане.

Отказавшись от годичной очереди на покупку новой модели, он остановил свой выбор на подержанном автомобиле. «И тем летом я влюбился в него. Он был прекрасен!» - вспоминает он с восторгом.