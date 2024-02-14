Качество гарантировано

«Стояло лето. Было жарко, и мне просто хотелось ездить с открытым верхом», - вспоминает Франко Мантелласси. «Не то чтобы я прямо решил иметь свой первый в жизни Ferrari», - признается он. Но потом он его увидел: великолепный Ferrari California 2015 в ливрее Grigio Silverstone, стоящий у местного дилерского центра в Прато в Тоскане.
Отказавшись от годичной очереди на покупку новой модели, он остановил свой выбор на подержанном автомобиле. «И тем летом я влюбился в него. Он был прекрасен!» - вспоминает он с восторгом.
То лето положило начало отношениям с «Гарцующим жеребцом», которые Франко называет «la mia passione infinita! (моя бесконечная страсть)». Непрекращающийся с тех пор роман стал поводом для создания великолепной коллекции, в которую теперь входят автомобили SF90 Spider, Monza SP2, Ferrari 488 Pista, 812 Competizione A и Ferrari Daytona SP3.
Франко настаивает: «Хотя с тех пор все мои машины были абсолютно новыми, подержанные автомобили - это отличный способ войти в мир Ferrari. Но надо сказать, что я никогда бы не купил подержанный автомобиль без сертификата одобрения».
Этот желанный документ выдается только после комплексного анализа всех аспектов автомобиля техническими специалистами программы, которые гарантируют, что каждая деталь соответствует оригинальным спецификациям.
Возможно, первоначальное знакомство Франко с Ferrari California было во многом обусловлено случайностью, но он признается, что «всегда любил Ferrari».
Его трудовая деятельность была неразрывно связана с текстильной компанией «Manteco» из Тосканы, основанной его отцом около восьмидесяти лет назад, в тот же период середины 1940-х годов, когда молодой Энцо Феррари основал свою собственную фирму.
После преждевременной кончины отца Франко в середине 60-х годов, молодому студенту пришлось бросить почти законченную учёбу в университете, чтобы возглавить компанию. С тех пор она превратилась в ведущего итальянского производителя текстиля премиум-класса, специализирующегося на кашемире и чистой шерсти.
В детстве отец всегда позволял Франко ощупывать ткани, развивая его тактильное восприятие. «Мир тканей - это непрерывный поиск чего-то прекрасного, - говорит он. - Чтобы оценить ткань, её нужно почувствовать и прикоснуться к ней».
Это чувственное восприятие свидетельствует и о его любви к Ferrari. «Двигатели, красота дизайна машин - это то, что проникает в меня, - восторгается он с неподдельной страстью в голосе. - Начиная с Пининфарины и заканчивая Флавио Манцони, дизайн Ferrari - это итальянское совершенство, приближающееся к шедеврам искусства».
Однако Франко - не просто трепетный наблюдатель своей коллекции. «Нет, машиной нужно управлять! - настаивает он. - Автомобиль становится автомобилем только тогда, когда на нем ездишь. А не тогда, когда его держишь под стеклом. Вы должны получать от него удовольствие. Это как текстиль: если вы не держите ткань в руках, как вы сможете ее почувствовать? То же самое и с машиной».
Верный своему слову, Франко принял участие в Кавалькаде Монцы 2022 года, а в 2023 году участвовал в Cavalcade International в Марокко, а также в гонке Ferrari Tribute to Targa Florio, приехав на Сицилию на своем красном Ferrari 488 Pista. Он и его жена Патриция увезли домой два трофея, несмотря на то, что в последний момент ему пришлось перерегистрироваться в качестве «гостя», поскольку в свои восемьдесят пять лет он немного превысил возрастной ценз. И когда в июне этап гонки «Mille Miglia» проходил через Тоскану, он не смог удержаться от неофициального участия в ней на своем спайдере SF90 Spider, проехав от Сиены до Абетоне-Пьеве-Пелаго и повторив прошлогодний подвиг на своём автомобиле Monza. «Вы должны получать удовольствие от автомобиля», - повторяет он, широко и приветливо улыбаясь.
Стремление в погоне за красотой привело к тому, что компания «Manteco» расширилась и теперь производит около восьми миллионов метров престижного текстиля в год. Не в силах удержаться от аналогии с автомобилем, Франко говорит: «Это все равно, что проезжать с материалом ежедневно пятьдесят километров». Очевидно, что Ferrari проходит через его жизнь точно так же, как и тонкие нити Manteco, производству которых он посвятил всего себя.