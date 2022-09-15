Для проведения встречи требовалось нейтральное место, поскольку ни одна из сторон не хотела уступать так сказать «домашнего преимущества», но в самих переговорах не было никакой враждебности; оба очень уважительно относились к достижениям и потенциалу друг друга.

Встреча прошла настолько хорошо, что было заключено историческое соглашение, по которому с этого момента Pininfarina будет отвечать за все аспекты дизайна Ferrari. Сам Серджо помнит, как на обратном пути они говорили о том, что будет дальше.

Он говорит: «Там были Энцо Феррари, мистер Гардини из Ferrari, мой отец и я. Отец сказал мне: «Ты займёшься Ferrari». Я спросил: «Что?», а он сказал: «Ты займёшься всем: дизайном, планированием, стоимостью, производством». Я был ещё молодым, только что закончил учёбу».

В конце концов в 1961 году Серджо унаследовал компанию от своего отца, и мало кто мог себе представить, что благодаря огромному инженерному мастерству Ferrari и чувственным линиям, созданным Pininfarina, появится серия по-настоящему культовых автомобилей.