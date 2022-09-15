Сотрудничество с Ferrari началось в 1951 году со встречи между великим Энцо Феррари и основателем известной автомобильной и кузовостроительной фирмы Battista Pininfarina. Переговоры по обсуждению возможного сотрудничества проходили на нейтральной территории, в маленьком ресторане в городке Тортона, который находился на полпути между Моденой и Турином, где соответственно базировались эти компании.
Встречу организовал 25-летний сын Баттисты Серджо, не подозревая о том, как принятое в результате решение повлияет на его собственную жизнь.
Баттиста Фарина и сын Серджо Пининфарина сидят по обе стороны от Энцо Феррари на ужине в 1962 году. Серджо взял в свои руки семейную компанию за год до этого события
Для проведения встречи требовалось нейтральное место, поскольку ни одна из сторон не хотела уступать так сказать «домашнего преимущества», но в самих переговорах не было никакой враждебности; оба очень уважительно относились к достижениям и потенциалу друг друга.
Встреча прошла настолько хорошо, что было заключено историческое соглашение, по которому с этого момента Pininfarina будет отвечать за все аспекты дизайна Ferrari. Сам Серджо помнит, как на обратном пути они говорили о том, что будет дальше.
Он говорит: «Там были Энцо Феррари, мистер Гардини из Ferrari, мой отец и я. Отец сказал мне: «Ты займёшься Ferrari». Я спросил: «Что?», а он сказал: «Ты займёшься всем: дизайном, планированием, стоимостью, производством». Я был ещё молодым, только что закончил учёбу».
В конце концов в 1961 году Серджо унаследовал компанию от своего отца, и мало кто мог себе представить, что благодаря огромному инженерному мастерству Ferrari и чувственным линиям, созданным Pininfarina, появится серия по-настоящему культовых автомобилей.
250 GT Berlinetta является одним из самых дорогих и востребованных автомобилей в мире
Ближе к концу 1950-х годов была представлена удивительная Ferrari 250 GT Berlinetta, и практически невозможно вообразить, какое впечатление произвёл дизайн, когда появилась эта модель. Достаточно сказать, что это было похоже на прибытие автомобиля из космоса.
Под капотом находился разработанный дизайнером Коломбо 3-литровый двигатель V12, который выдавал около 280 лошадиных сил и разгонял автомобиль до 62 миль в час всего за семь секунд. И это в 1959 году.
Еще один огромный скачок вперед произошел в 1968 году, когда на Парижском автосалоне был представлен 365 GTB/4 Daytona, автомобиль, который, по общему мнению, произвел революцию в дизайне Ferrari. Исчезла знаменитая овальная решетка радиатора, ставшая отличительной чертой «Гарцующего жеребца», вместо этого дизайнеры Pininfarina сосредоточились на аэродинамике, а фары разместили под прямоугольными крышками.
С течением времени можно было наблюдать, как развивался язык дизайна с каждой потрясающей моделью; здесь можно увидеть 365 GTB4 Daytona, 512 BB и 550 Maranello
1970-е годы ознаменовались большим количеством технических инноваций с точки зрения дизайна Pininfarina и инженерных разработок Ferrari, и модель 512 BB 1976 года выпуска не стала исключением. Примечательно, что впервые на Ferrari было замечено ставшее культовым расположение задних фар с двумя круглыми линзами по обе стороны автомобиля. Нижняя панель из стекловолокна часто окрашивалась в черный цвет, контрастируя с классическим «rosso» верхней части.
Однако именно в следующем десятилетии была выпущена модель, которая по-настоящему изменила представление о том, как может выглядеть спортивный автомобиль. Есть легенда, а есть ещё и Ferrari Testarossa. Один из самых узнаваемых дизайнов Pininfarina, это был автомобиль, который хотели купить взрослые, а дети хотели иметь его на стене своей спальни. Впоследствии он стал самым успешным автомобилем из когда-либо созданных Ferrari.
В 1997 году модель 550 Maranello стала флагманским автомобилем Ferrari, а его дизайн настолько хорошо выдержал испытание временем, что многие называют его одним из самых красивых автомобилей Pininfarina даже спустя 25 лет.
Прекрасная F12berlinetta стала еще одним скачком в инновационном дизайне: на этой модели Ferrari впервые использовала светодиодные фары, которые придавали автомобилю уникальный вид
Успешные модели продолжали появляться и в 2000-е годы, например, F430 был поистине великолепным автомобилем, в дизайне которого были использованы черты суперкара Ferrari Enzo с задними фонарями и кожухом двигателя, а также элементы классических гоночных моделей F1 60-х годов.
Настоящий скачок вперед произвела модель F12berlinetta 2012 года, потрясающе выглядящая машина с новым двигателем V12, установленным спереди, с рабочим объёмом 6,3-литров и мощностью 730 лошадиных сил. Разработанный дизайнерами Pininfarina в тандеме с Центром стиля Ferrari, в то время это был самый аэродинамически эффективный автомобиль, когда-либо выпущенный в Маранелло.