Видение компании Ferrari по отношению к модели Daytona SP3 заключалось в том, чтобы создать неразрывную связь между водителем и машиной. Совершенный, человекоориентированный, интуитивный. Этот совершенно неповторимый автомобиль представляет собой возврат к аналоговым ощущениям.
Взаимодействие возникает в тот самый момент, когда вы смотрите на автомобиль. Как и всегда стиль Ferrari является неотъемлемой частью его производительности. Найдите скрытую дверную ручку, откройте двустворчатую дверь и проскользните внутрь мимо ветрового стекла в стиле Ле-Мана. В автомобиле высотой всего 1, 142 миллиметра ощущение такое, как будто вы практически сидите на земле.
Уютно устроившись в облегающем водительском сиденье, которое закреплено непосредственно на шасси из углеродного волокна, вы мгновенно почувствуете, что сели в гоночный автомобиль. Это ощущение усиливается, когда вы настраиваете педальный блок в соответствии с рамой с помощью переключателя, расположенного на сиденье.
Ferrari Daytona SP3 черпает свое вдохновение из гоночных спортивных моделей Ferrari 1960-х годов, таких как 330 P3/P4 и 412 P
Интуитивная связь начинается в тот самый момент, когда вы запускаете двигатель V12. Находясь всего в нескольких сантиметрах за вашей спиной, вы ощущаете его пульсацию через сиденье, как будто он является физической частью вас самих. Эти вибрации ощущает не только ваше тело, но и уши. Сенсационный атмосферный двигатель V12 812 Competizione претерпел разнообразные усовершенствования, причем звук является одним из наиболее важных. Звук движения внутренних механических деталей, цепей, винтиков, клапанов, поршней создаёт ощущение почти живого существа. Нажмите на сверхточный привод дроссельной заслонки, и вы услышите звук уникально разработанного воздухозаборника и выхлопной системы, - дерзкий, энергичный, полный перспектив.
Международная гоночная трасса Муджелло стала идеальным фоном для динамичного дебюта последней модели Ferrari Icona
Само собой разумеется, что Daytona SP3 обладает поистине экстремальной производительностью. Силовая установка V12 с отдачей 840 лс является самой мощной из когда-либо произведенных компанией Ferrari. Рекордное соотношение мощности к весу и показатели ускорения говорят сами за себя: разгон от 0-100 км/ч за 2,85 секунды и от 0-200 км/ч всего за 7,4. Но что для вас, как для водителя, действительно важно, так это постоянно растущая кривая мощности, бесконечный крутящий момент, способность двигателя раскручиваться до 9 500 оборотов в минуту.
Тем не менее, несмотря на то, что вождение болида Daytona SP3 ощущается чуть ли не на физическом уровне, все в нем даёт понять, что именно вы контролируете ситуацию. Последняя версия Ferrari SSC 6.1 с контролем бокового скольжения включает в себя, впервые в варианте V12 со средне-задним расположением двигателя, систему управления Ferrari Dynamic Enhancer (FDE). Когда вы переключаете поворотный переключатель Manettino в режим «Race» или «CT-Off», система FDE умело использует тормозные суппорты для управления углом рыскания автомобиля во время вождения на пределе, что делает управление автомобилем более предсказуемым и интересным.
Внутри и снаружи каждый элемент Ferrari Daytona SP3 направлен на то, чтобы доставлять удовольствие
Тщательно откалиброванное рулевое управление усиливает это ощущение, опять же обеспечивая непосредственную физическую связь. Поскольку ваши ноги фактически находятся впереди передних колес, вы очень хорошо чувствуете каждое движение. Шины Pirelli P Zero Corsa также играют свою роль: они разработаны специально для модели Daytona SP3, чтобы обеспечить идеально сбалансированную производительность как в сухих, так и во влажных условиях. Что касается тормозов, включающих огромные тормозные диски шириной 398 миллиметров спереди и 380 миллиметров сзади, они с вакуумным усилителем вместо электрического управления, также в духе прошлого.
Рекордное соотношение мощности к весу и показатели ускорения говорят сами за себя: разгон от 0-100 км/ч за 2,85 секунды и от 0-200 км/ч всего за 7,4
Мы передаём слово руководителю отдела по разработке тест-драйвера Ferrari Раффаэле де Симоне, чтобы он подвёл итог своего пребывания на гоночной трассе Mugello International. «Было здорово пилотировать болид Daytona SP3 в Муджелло. Демонстрируя на трассе непосредственную связь, существующую между болидом Daytona SP3 и культовыми спортивными моделями Ferrari, я испытал два особенных контрастных чувства: благодарность и гордость. Благодарность за то, что смог снова прожить ту знаменитую победу на гонке Daytona 24 Hours, как если бы я был там. И гордость быть знаменосцем для нынешнего поколения Ferrari. В Муджелло болиды 330 P3/P4, 330 P4 и 412 P находились всего в нескольких метрах от меня, но я считаю, что они каждый день находятся у нас за спиной, подталкивая нас к достижению всё более высоких пределов, точно также, как это делали наши предшественники в Дейтоне в феврале 1967 года».