Видение компании Ferrari по отношению к модели Daytona SP3 заключалось в том, чтобы создать неразрывную связь между водителем и машиной. Совершенный, человекоориентированный, интуитивный. Этот совершенно неповторимый автомобиль представляет собой возврат к аналоговым ощущениям.

Взаимодействие возникает в тот самый момент, когда вы смотрите на автомобиль. Как и всегда стиль Ferrari является неотъемлемой частью его производительности. Найдите скрытую дверную ручку, откройте двустворчатую дверь и проскользните внутрь мимо ветрового стекла в стиле Ле-Мана. В автомобиле высотой всего 1, 142 миллиметра ощущение такое, как будто вы практически сидите на земле.

Уютно устроившись в облегающем водительском сиденье, которое закреплено непосредственно на шасси из углеродного волокна, вы мгновенно почувствуете, что сели в гоночный автомобиль. Это ощущение усиливается, когда вы настраиваете педальный блок в соответствии с рамой с помощью переключателя, расположенного на сиденье.