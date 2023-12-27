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Страсть

Версия Пьеро Феррари

Правда и «поэтическая лицензия» в фильме об Энцо
Как правило, когда исторический или биографический фильм выходит на экраны, возникают сомнения или обнаруживаются несоответствия. Многие задаются вопросом «а так ли это было на самом деле?», другие выражают гранитную уверенность в том, что данный эпизод был придуман из воздуха.

Так случилось и с фильмом Ferrari режиссера Майкла Манна, в котором снялись Адам Драйвер, Шейлин Вудли и Пенелопа Крус, который рассказывает всего об одном годе жизни основателя компании: 1957.

Посмотрите, как Пьеро Феррари со своей уникальной проницательностью рассказывает о предыстории и правде нового фильма Майкла Манна    

Это был захватывающий и трагический год, год триумфа и смерти, год, в котором были обнаружены скрытые истины и заложены основы будущей компании Ferrari. Очевидно, что для того, чтобы вместить столь разнообразные и сложные темы в фильм продолжительностью чуть более двух часов, потребовалось некоторое форсирование событий. И наоборот, некоторые моменты, которые могут показаться зрителю невероятными, абсолютно соответствуют реальности. Покидая зал, можно задаться вопросом, например, насколько Энцо был циничен или каковы были его реальные отношения с пилотами, клиентами и сотрудниками.

Сиро Сбрачи на своем Ferrari 500 TRC на гонке «Mille Miglia» 1957 года; Вольфганг фон Трипс, Альфонсо де Портаго и Питер Коллинз на гонке «12 часов Себринга» 1957 года; Ferrari 315 S во время гонки «12 часов Себринга», которую Луиджи Муссо и Альфонсо де Портаго привезли домой на 12-м месте; Энцо Феррари и Фанхио во время тестов Гран-при Италии; Де Портаго и Коллинз, спринт перед началом гонки

Мы получили эту привилегию. Возможность узнать «правду» у того, кто не только сотрудничал со сценарием, но и больше и лучше других знает Ferrari, поскольку он был главным героем ее истории.

Это Пьеро Феррари, сын Энцо.

В этом видеоинтервью он рассказывает о закулисье и небольших поэтических лицензиях фильма. Как например, автограф, который двенадцатилетний мальчик просит у отца.

27 dicembre, 2023