Версия Пьеро Феррари

Это был захватывающий и трагический год, год триумфа и смерти, год, в котором были обнаружены скрытые истины и заложены основы будущей компании Ferrari. Очевидно, что для того, чтобы вместить столь разнообразные и сложные темы в фильм продолжительностью чуть более двух часов, потребовалось некоторое форсирование событий. И наоборот, некоторые моменты, которые могут показаться зрителю невероятными, абсолютно соответствуют реальности. Покидая зал, можно задаться вопросом, например, насколько Энцо был циничен или каковы были его реальные отношения с пилотами, клиентами и сотрудниками.
Мы получили эту привилегию. Возможность узнать «правду» у того, кто не только сотрудничал со сценарием, но и больше и лучше других знает Ferrari, поскольку он был главным героем ее истории.
Это Пьеро Феррари, сын Энцо.
В этом видеоинтервью он рассказывает о закулисье и небольших поэтических лицензиях фильма. Как например, автограф, который двенадцатилетний мальчик просит у отца.