Версия Пьеро Феррари

Как правило, когда исторический или биографический фильм выходит на экраны, возникают сомнения или обнаруживаются несоответствия. Многие задаются вопросом «а так ли это было на самом деле?», другие выражают гранитную уверенность в том, что данный эпизод был придуман из воздуха.





Так случилось и с фильмом Ferrari режиссера Майкла Манна, в котором снялись Адам Драйвер, Шейлин Вудли и Пенелопа Крус, который рассказывает всего об одном годе жизни основателя компании: 1957.