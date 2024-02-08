Рождение суперкара или иконы производительности

Ferrari GTO стал первым современным суперкаром, выпущенным ограниченным тиражом. Этот уникальный тип автомобиля строго ограничен в объёме, но не имеет никаких ограничений по мощности и скорости. Это самый быстрый и эффектный автомобиль на дороге.

Несмотря на то, что быстрые автомобили с ограничением объема двигателя, безусловно, были доступны задолго до выпуска Ferrari GTO в 1984 году, ни один из них не задал шаблон для современного суперкара ограниченного выпуска, и это доказывает то, что существует рынок для мелкосерийных автомобилей, обладающих экстремальными характеристиками и стилем. И как только Ferrari GTO занял эту нишу, автопроизводитель из Маранелло продолжил удовлетворять потребности клиентов, стремящихся к большему.