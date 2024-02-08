Рождение суперкара или иконы производительности

Ferrari GTO стал первым современным суперкаром, выпущенным ограниченным тиражом. Этот уникальный тип автомобиля строго ограничен в объёме, но не имеет никаких ограничений по мощности и скорости. Это самый быстрый и эффектный автомобиль на дороге.
Несмотря на то, что быстрые автомобили с ограничением объема двигателя, безусловно, были доступны задолго до выпуска Ferrari GTO в 1984 году, ни один из них не задал шаблон для современного суперкара ограниченного выпуска, и это доказывает то, что существует рынок для мелкосерийных автомобилей, обладающих экстремальными характеристиками и стилем. И как только Ferrari GTO занял эту нишу, автопроизводитель из Маранелло продолжил удовлетворять потребности клиентов, стремящихся к большему.
В 1987 году появился Ferrari F40, за которым, в свою очередь, последовали Ferrari F50, Ferrari Enzo и Ferrari LaFerrari. Серия Icona , представленная в 2018 году моделями Monza SP1 и Monza SP2, поддерживает направление суперкара в модельном ряду Ferrari, демонстрируя передовые инженерные разработки и дизайн, который отсылает к легендарным автомобилям «Гарцующего жеребца» и в то же время смотрит в будущее дизайна высокопроизводительных автомобилей, а также гарантирует эксклюзивность.
В отличие от первого Ferrari GTO 1960-х годов, Ferrari GTO 1980-х годов был гораздо более известен как дорожный автомобиль, нежели как гоночный. Но его истоки частично можно проследить на гоночных трассах. Ассоциация FIA, руководящий орган автоспорта, только представила новые правила группы B, регулирующие гонки спортивных автомобилей, и Ferrari GTO был разработан в соответствии с ними. Эти правила предусматривали минимальный производственный тираж в 200 автомобилей (было выпущено 272 Ferrari GTO) и максимальный объем двигателя 4,0 литра. В случае наличия турбокомпрессора применялась формула эквивалента 1.4. Таким образом, двигатель с турбонаддувом Ferrari GTO имел объём 2,85 л. Но не успел Ferrari GTO в гневе развернуться, как FIA изменила правила. В результате, вместо этого Ferrari GTO стал величайшим дорожным суперкаром своего времени.
Не менее важный, чем его ожидаемое мастерство на треке, автомобиль Ferrari GTO также стал результатом желания Энцо Феррари поднять планку производительности своих спортивных автомобилей. Ferrari GTO был значительно быстрее, чем современный серийный Ferrari Testarossa. Максимальная скорость составляла более 300 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал менее пяти секунд.
Кроме того, это был первый дорожный автомобиль Ferrari с турбонаддувом, не считая Ferrari 208 GTB, продававшегося только в Италии. Двигатель Ferrari GTO был основан на 3,0-литровом четырехцилиндровом двигателе V8, используемом в автомобилях Ferrari 308GTB и Mondial, но значительно модифицированном. Он имел две турбины и развивал мощность в 400 л.с., что делало его самым мощным дорожным автомобилем, производимым Ferrari в то время.
Ferrari GTO также был технически продвинутым, как и неизменно все суперкары Ferrari, и мог похвастаться изготовленным на заказ трубчатым стальным шасси и легким кузовом из композитного стекловолокна для снижения веса. Хвостовая часть и задняя перегородка были изготовлены из кевлара, высокопрочного и очень легкого синтетического волокна, в результате чего максимальная сухая масса составила всего 1160 кг. Как и следовало ожидать, эта передовая композитная технология была в основном работой британского инженера Формулы-1, а именно доктора Харви Постлетуэйта, тогдашнего технического директора Ferrari.
Ferrari GTO был представлен на Женевском автосалоне в 1984 году, вызвав всеобщее восхищение, и почти сразу же был распродан, что является убедительным доказательством наличия рынка для этого нового поколения эксклюзивных, сверхбыстрых автомобилей. Я был там и хорошо это помню. Однако впереди ждал еще более особенный опыт – вождение первого Ferrari GTO, который был доставлен в Великобританию, из Маранелло в Лондон, в 1985 году.
Автомобиль был куплен британским дилером Ferrari, и я сопровождал его в поездке. К моему большому счастью, он позволил мне большую часть путешествия вести автомобиль. Мы забрали его в гараже в Маранелло, напротив офиса Энцо Феррари.
Так началось чудесное и незабываемое путешествие по Европе. На мой взгляд, Ferrari GTO является одним из самых красивых Ferrari. И как человек, которому посчастливилось управлять большинством автомобилей из Маранелло, я считаю его одним из самых лучших в управлении. Он обладал потрясающей производительностью, без злости и агрессии, присущей некоторым конкурирующим суперкарам, а также имел приятное рулевое управление, прекрасное переключение передач и превосходное качество езды на скорости.
Мы благоразумно поехали домой «медленным» путем, избегая автострад и автомагистралей, выбирая проселочные дороги, известные своими пейзажами и привлекательностью для водителей. Нам потребовалось три дня, хотя ехали мы не медленно.
Как и во всех великих путешествиях, важен был сам путь, а не пункт назначения. До сих пор это, наверное, самая приятная поездка в моей жизни.