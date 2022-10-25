Богатый пантеон автомобильной истории включает в себя несколько названий, которые приобретают неповторимую популярность среди автолюбителей. Testa Rossa является одним из таких. Вскоре после своего появления в 1957 году оригинальный автомобиль Ferrari 250 Testa Rossa стал иконой дизайна благодаря своим поразительно обтекаемым линиям и длинным изогнутым "понтонным крыльям", нависающими над колесными арками.

Оснащенный 12-цилиндровым двигателем объемом 2953 куб. см, разработанным Джоакино Коломбо и доработанным не кем иным, как инженером Карло Кити, болид 250 Testa Rossa добился огромных успехов в гонках. Его богатый послужной список насчитывает восемнадцать международных побед, завоёванных в течение пяти лет до 1963 года на гонках от Ле-Мана до Себринга и на сицилийской гонке «Targa Florio».