Богатый пантеон автомобильной истории включает в себя несколько названий, которые приобретают неповторимую популярность среди автолюбителей. Testa Rossa является одним из таких. Вскоре после своего появления в 1957 году оригинальный автомобиль Ferrari 250 Testa Rossa стал иконой дизайна благодаря своим поразительно обтекаемым линиям и длинным изогнутым "понтонным крыльям", нависающими над колесными арками.
Оснащенный 12-цилиндровым двигателем объемом 2953 куб. см, разработанным Джоакино Коломбо и доработанным не кем иным, как инженером Карло Кити, болид 250 Testa Rossa добился огромных успехов в гонках. Его богатый послужной список насчитывает восемнадцать международных побед, завоёванных в течение пяти лет до 1963 года на гонках от Ле-Мана до Себринга и на сицилийской гонке «Targa Florio».
Testa Rossa J на три четверти меньше оригинальной модели 250 Testa Rossa, полностью электрическая, выпущена ограниченной серией всего в 299 экземпляров
С тех пор название Testa Rossa украшало различные модели, но особенно выделяется изящный оригинал 1957 года. Именно поэтому его последняя версия Ferrari Testa Rossa J представляет большой интерес для энтузиастов и коллекционеров Ferrari. Размером три четверти от оригинала, эта младшая версия с электрическим приводом является удивительно точной копией культового гоночного автомобиля, разработанного Скальетти, а ее эксклюзивность усиливается тем, что она выпущена ограниченной серией всего в 299 экземпляров.
Для создания этой коллекционной модели Ferrari объединилась с известными специалистами по "младшим братьям" автомобилей, компанией The Little Car Company из Оксфордшира, Англия. На кожаном сиденье автомобиля помещается один взрослый и один подросток, а быстросъемное рулевое колесо Nardi облегчает доступ в кабину. Эти удобные для подростков функции могут создать коллекционеров будущего, которые будут передавать своё удовольствие от вождения от поколения к поколению.
Детали автомобиля тщательно воссозданы с помощью отделов Ferrari Centro Stile и Classiche
Центр Centro Stile в Маранелло руководил работой над ливреей и пропорциями автомобиля, в то время как отдел Classiche погрузился в свои уникальные архивы, чтобы предоставить оригинальные чертежи 1957 года, на основе которых было построено шасси и другие компоненты.
Для изготовления кузова - длиной 3,1 метра и шириной 1,1 метра - был использован алюминий ручной ковки, а краска идентична той, что используется для нынешних дорожных автомобилей Ferrari. Официальный испытательный трек во Фьорано использовался для разработки подвески, которая оснащена изготовленными на заказ пружинами и демпферами Bilstein. Его педали заимствованы у нынешнего Tributo F8, а двенадцатидюймовые проволочные колеса сделаны вручную.
Несмотря на то, что Testa Rossa J не разрешена для использования на дорогах общего пользования, она развивает скорость 60 км/ч, в то время как педали позаимствованы у Tributo F8. Даже краска идентична той, что используется на современных моделях Ferrari
Несмотря на то, что он не разрешен для использования на дорогах общего пользования, современный младший брат поворотного переключателя Manettino предлагает четыре режима работы: Novice, Comfort, Sport и Race. Три батареи, установленные спереди, производят 12 кВт, обеспечивая максимальную скорость около шестидесяти километров в час. Чтобы обеспечить подлинную управляемость и безопасность даже для менее опытного водителя-подростка, эта замечательная копия имеет ту же геометрию рулевого управления и подвески, что и ее старший брат.
Эта копия автомобиля может быть выполнена по индивидуальному заказу. Центр «Centro Stile» в Маранелло, используя архивы отдела Classiche, предлагает около четырнадцати легендарных цветов и дюжину оттенков кузова. Коллекционеры могут экспериментировать с цветовыми комбинациями в онлайн-конфигураторе, чтобы насладиться творением своей мечты Ferrari Testa Rossa J.