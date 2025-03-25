Автомобили
Лучший из лучших
Премия Peninsula Classics Best of the Best собрала вместе девять избранных победителей конкурсов за последние 12 месяцев. Быть просто приглашенным - это уже большая честь. Победитель займёт место среди величайших классических автомобилей. В этом году в роскошном отеле The Peninsula Paris победу одержал Ferrari 250 LM, кропотливо отреставрированный подразделением Ferrari Classiche.
«Для меня большая честь получить эту выдающуюся награду, - говорит его владелец Крис Кокс. - Мне доставляет огромную радость демонстрировать автомобиль с такой богатой историей на крупнейших мировых конкурсах, а быть выбранным на премию The Peninsula Classics Best of the Best - это высшая честь, которой может удостоиться коллекционер автомобилей».
Впервые представленный на Парижском автосалоне в 1963 году, автомобиль Ferrari 250 LM был создан на основе среднемоторного гоночного прототипа 250 P с открытым салоном, который был заключён в кузов берлинетты, разработанный Pininfarina, и вручную отделанный кузовостроителем Scaglietti. Абсолютная победа над гоночными прототипами в гонках «24 часа Ле-Мана» 1965 года подчеркнула поразительные возможности этого легального гоночного автомобиля.
Обладатель премии «Лучший из лучших», 13-й из всего лишь 32 выпущенных экземпляров, этот автомобиль был поставлен новым британскому дистрибьютору Maranello Concessionaires в октябре 1964 года. В 1965-1967 годах автомобиль побеждал в гонках в Брэндс-Хэтч, Снеттертоне и Сильверстоуне, в 1966 году участвовал в «24 часах Дайтоны», а в 1968 году - в «24 часах Ле-Мана».
В 2018 году известный коллекционер Крис Кокс приобрел шасси под номером 6053, а затем в 2021 году подверг его комплексной реставрации в подразделении Ferrari Classiche. Великолепный, выкрашенный в цвет Rosso Cina с обивкой из ткани Bleu Cloth, по-прежнему оснащенный 3,3-литровым двигателем V12 и трансмиссией, с которыми он участвовал в соревнованиях в Ле-Мане, этот знаменитый Ferrari 250 LM стал лучшим на выставке Cavallino Classic Concorso d'Eleganza в 2024 году.
Эта победа проложила путь к приглашению на премию Peninsula Classics Best of the Best, где авторитетное жюри - Жан Тодт, Ральф Лорен и Джей Лено - объявило шасси под номером 6053 лучшим из лучших.
«Победивший Ferrari 250 LM 1964 года - это не просто потрясающий автомобиль, - сказал Кристиан Филиппсен, соучредитель премии The Peninsula Classics Best of the Best. - Это одна из самых революционных моделей Ferrari, с богатой соревновательной историей и невероятным происхождением. Мы очень рады удостоить легенду автоспорта такого уровня звания «Лучший из лучших» этого года».