Отдавая дань уважения гонке «Targa»

Парад Ferrari Tribute посвящен этой замечательной старой автогонке, которая была основана в 1906 году, принимала этап Чемпионата мира по гонкам на спорткарах с 1955 по 1973 год и была отменена в 1977 году по соображениям безопасности (спустя 20 лет после того, как другая великая гонка спортивных автомобилей в Италии «Mille Miglia» была также прекращена по соображениям безопасности).

«Гарцующий жеребец» имеет особенно богатую историю участия в гонке «Targa Florio». Он является семикратным победителем. В последний раз победу одержал Артуро Мерцарио в 1972 году за рулем 312PB. Первая победа Скудерии на 166 S была одержана еще в 1948 году, всего через год после рождения Ferrari как производителя спортивных автомобилей. (На следующий год гонщик Клементе Биондетти снова выиграет). Широко известная победа была в 1961 году, которую одержал новаторский 246 SP. Это был первый спортивный автомобиль Ferrari с расположением двигателя в середине.