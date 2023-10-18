Отдавая дань уважения гонке «Targa»

«Targa Florio» признана старейшей и самой сложной гонкой спортивных автомобилей в мире. Её маршрут пролегал по дорогам общего пользования Сицилии и вокруг острова, включая пугающий и впечатляющий горный массив Мадоние. Дороги с перепадом высот 1100 метров были опасными и часто с плохим покрытием. Здесь соревновались и побеждали такие герои, как Тацио Нуволари, Стирлинг Мосс, Пьеро Таруффи и местная легенда Нино Ваккарелла.
Парад Ferrari Tribute посвящен этой замечательной старой автогонке, которая была основана в 1906 году, принимала этап Чемпионата мира по гонкам на спорткарах с 1955 по 1973 год и была отменена в 1977 году по соображениям безопасности (спустя 20 лет после того, как другая великая гонка спортивных автомобилей в Италии «Mille Miglia» была также прекращена по соображениям безопасности).
«Гарцующий жеребец» имеет особенно богатую историю участия в гонке «Targa Florio». Он является семикратным победителем. В последний раз победу одержал Артуро Мерцарио в 1972 году за рулем 312PB. Первая победа Скудерии на 166 S была одержана еще в 1948 году, всего через год после рождения Ferrari как производителя спортивных автомобилей. (На следующий год гонщик Клементе Биондетти снова выиграет). Широко известная победа была в 1961 году, которую одержал новаторский 246 SP. Это был первый спортивный автомобиль Ferrari с расположением двигателя в середине.
Парад Ferrari Tribute проходил вместе с гонкой «Targa Florio Classica» и был предназначен для исторических автомобилей, выпущенных до 1977 года. Кроме того, предусмотрена категория «Targa Florio Legend» (для автомобилей 1978-90 годов выпуска) и класс Gran Turismo (для GT, выпущенных начиная с 1991 года).
Парад Ferrari Tribute предназначен для владельцев автомобилей «Гарцующего жеребца», выпущенных с 1991 года. Возраст заявленных автомобилей варьировался от 812 Competizione Aperta 1991 года до двух SF90 Stradale 2023 года. В соревновании приняли участие почти 80 автомобилей «Гарцующего жеребца» из Японии, Кореи и ОАЭ. В их число входили Ferrari 488 Pista, Ferrari 812 Superfast, 812 GTS, купе Roma, Ferrari F8 Tributo и 296 GTB.
Хотя возрожденная гонка «Targa Florio» представляет собой гонку, соответствующую всем правилам, чистая скорость уже не имеет значения. В отличие от оригинальных героев, участники получают возможность насладиться дорогами, живописными сицилийскими пейзажами и вкусной едой. А также они могут пройти по следам настоящих легенд автоспорта.
В этом году мероприятие, теперь уже традиционно, началось и завершилось в Палермо, в его знаменитом университете. Проведя в четверг 12 октября собрание с целью проверки и гала-ужин, мероприятие началось на следующее утро. Участники проехали вглубь страны по великолепным живописным дорогам к западному побережью Сицилии и пообедали на знаменитой винодельне Cantine Florio в Марсале, производящей самое известное в мире вино Марсала. Винодельня была основана Винченцо Флорио, дедушкой основателя гонки «Targa Florio». После обеда участники поехали обратно в Палермо через Трапани и Чинизи по живописным прибрежным дорогам.
После прекрасного этапа в 338 км первого дня второй день обещал еще больше. Этап протяженностью 234 км был назван «Circuito delle Madonie», и участники проехали по самым знаменитым горным дорогам оригинальной гонки. Мимо старых зданий трассы, мимо граффити, прославляющих до сих пор великих гонщиков, на дорогах, которыми пользуются Нуволари и Мосс, участники проверяли свои навыки вождения и контроля времени.
Гала-ужин в Палермо в субботу вечером стал прекрасным завершением 572-километровой дани памяти великим гонщикам и легендарной гонке, которая никогда не будет забыта.