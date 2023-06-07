Необыкновенная книга

Гонка «24 Heures du Mans», как она правильно называется, в этом году отмечает свое столетие. Многие считают её величайшей гонкой в мире, максимальным взаимодействием инженерной мысли в автоспорте и человеческой выносливости. Безусловно, 100-летие — это важная веха.
Но в этом году гонка несёт в себе еще одну огромную эмоциональную нагрузку: после 50-летнего перерыва Ferrari в рамках долгожданной рекламной кампании возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA высшего уровня с совершенно новым автомобилем Ferrari 499P.
В то время как эта машина и команда компании, которым выпала честь участвовать в гонке, уже пишут новую историю, сейчас самое подходящее время заглянуть в историю Ferrari в этой феноменальной отрасли автоспорта. Итак, предлагаем вашему вниманию новую большую книгу под названием «Ferrari Endurance».
С чего же начать? Это официальное издание Ferrari, разработанное специальной командой из Маранелло с доступом ко всем ключевым исходным материалам. Она изготовлена в соответствии с теми же строгими стандартами, что и дорожные автомобили Ferrari.
Футляр из углеродного волокна изготовлен с использованием тех же композитных материалов, что и последние гиперкары Ferrari, а сама книга переплетена в алюминий и выпущена ограниченным тиражом всего 99 пронумерованных экземпляров, а эксклюзивное предисловие написано председателем совета директоров Джоном Элканном
Книга имеет необычный формат. Цель состояла в том, чтобы создать книгу, которая представляла бы собой произведение искусства или своего рода скульптуру. Книга «Ferrari Endurance» - очень большого размера, напечатана на бумаге высшего качества и имеет инновационный и технически сложный алюминиевый переплет. Но главным элементом является футляр, в котором она хранится.
Разработанный креативным директором Джоэлом Бергом, который также курировал визуальное направление издания, он изготовлен из углеродного волокна и производится по тем же спецификациям, что и композиты, которые используются в кузовах гиперкаров Ferrari и автомобилей серии Icona. Таким образом, он легкий, но имеет жесткую структуру и обладает тактильными и техническими характеристиками, которые редко можно увидеть в книге.
Имеется дополнительный штрих: футляр для хранения книги оснащён отверстием для доступа воздуха, похожим по форме на воздуховод NACA, расположенный по бокам Ferrari 512 BB. Футляр окрашен в тот же цвет Rosso Corsa, что и многие из самых известных гоночных автомобилей Ferrari, а сзади нанесена трафаретная надпись «Prova». Как самостоятельный объект, книга «Ferrari Endurance» является обязательным атрибутом любого серьезного поклонника бренда.
Необходимо, однако, отметить, что для того, чтобы правильно разместить книгу, вам понадобится нечто большее, чем обычный журнальный столик. (Обратите внимание также на нумерацию страниц книги; 312 страниц - это дань уважения модели 312 PB, которая подтвердила приверженность Ferrari гонкам на выносливость, выиграв 10 гонок и доминируя в сезоне 1972 года.)
Исторические гоночные Ferrari, представленные в книге, многочисленны: от 166 MM Луиджи Чинетти до 312 PB, разработанного Мауро Форгьери, до Daytona SP3, устрашающе мощного гиперкара V12, который отдал дань уважения знаменитому финишу 1-2-3 Daytona в далеком 1967 году
Излишне говорить, что история Ferrari в гонках на выносливость столь же убедительна. Редактор книги — журналист, писатель и телеведущий Джейсон Барлоу, перед которым стояла увлекательная, хотя и сложная задача, изучить великие моменты, людей и автомобили, которые выделяют Ferrari как одного из ключевых участников гонок на выносливость. Первая победа Ferrari в Ле-Мане пришлась на 1949 год, всего через два года после того, как Энцо Феррари начал производить автомобили под своим именем.
Эта победа была достигнута благодаря Луиджи Чинетти, который практически в одиночку управлял своей 166-миллиметровой Barchetta (его штурман чувствовал себя плохо большую часть гонки). Оттуда до модели 312 PB, отметив такие автомобили, как 375 Plus, Ferrari 250 Testa Rossa, Ferrari 250 GTO, 330 P3/4 и многие другие… Книга «Ferrari Endurance» охватывает все это, демонстрируя наиболее важные автомобили на роскошных, потрясающих фотографиях. Трудно поверить, что всего 25 лет отделяют миниатюрный Ferrari 166 MM от неукрощённого 312 PB.
Расцвет Ferrari в 50-х и 60-х годах неразрывно связан с великими достижениями компании в гонках на выносливость, причём не только в Ле-Мане, но и в бесчисленных гонках по всему миру. Ferrari стала чрезвычайно желанным брендом для подрастающего поколения гонщиков-любителей, чьи подвиги на трассах страны отразились в эволюции выдающихся дорожных автомобилей Ferrari – не только в Европе, но и в США.
Футляр оснащён отверстием для доступа воздуха, похожим по форме на воздуховод NACA, расположенный по бокам Ferrari 512 BB
Книга «Ferrari Endurance» — это также история невероятно смелых гонщиков, которые участвовали в гонках на этих автомобилях в эпоху, когда безопасность не была первостепенной задачей. В книге также упоминаются многие команды и отдельные лица, которые не дали угаснуть пламени после того, как Ferrari отказалась от участия в гонках на выносливость высшего уровня в 1973 году, чтобы сосредоточиться на Формуле-1.
Другие основные моменты включают в себя главу о последнем автомобиле Icona, Ferrari Daytona SP3, сфотографированном эксклюзивно на знаменитой трассе Нюрбургринг, рассказ очевидца о дебюте суперкара 499P в первой гонке сезона WEC 2023 в Себринге, а также потрясающую полную каталогизацию всех побед Ferrari в гонках на выносливость с 1947 по 2022 год.
Первое издание в карбоновом футляре выпущено тиражом всего в 99 пронумерованных экземпляров. Не пропустите.