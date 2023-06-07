Необыкновенная книга

Гонка «24 Heures du Mans», как она правильно называется, в этом году отмечает свое столетие. Многие считают её величайшей гонкой в мире, максимальным взаимодействием инженерной мысли в автоспорте и человеческой выносливости. Безусловно, 100-летие — это важная веха.

Но в этом году гонка несёт в себе еще одну огромную эмоциональную нагрузку: после 50-летнего перерыва Ferrari в рамках долгожданной рекламной кампании возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA высшего уровня с совершенно новым автомобилем Ferrari 499P.

В то время как эта машина и команда компании, которым выпала честь участвовать в гонке, уже пишут новую историю, сейчас самое подходящее время заглянуть в историю Ferrari в этой феноменальной отрасли автоспорта. Итак, предлагаем вашему вниманию новую большую книгу под названием «Ferrari Endurance».

С чего же начать? Это официальное издание Ferrari, разработанное специальной командой из Маранелло с доступом ко всем ключевым исходным материалам. Она изготовлена в соответствии с теми же строгими стандартами, что и дорожные автомобили Ferrari.