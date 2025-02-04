Новые иконы V12

Традиции порождают инновации. Инновации меняют традиции. Таково взаимодействие факторов прогресса на протяжении всей истории. В моделях 12Cilindri и спайдер 12Cilindri компания Ferrari вновь подтверждает свою неутомимую храбрость, представляя смелые, инновационные новинки, которые переосмысливают конструкцию 12-цилиндрового двигателя, центрально расположенного в передней части, история которой восходит к моменту зарождения бренда в 1947 году. Потрясение от новизны ощутимо в новых купе и спайдере Ferrari.

Название 12Cilindri отражает суть его конструкции: великолепный двигатель V12. Цифры впечатляют: мощность 830 HP, лучшая в своем классе удельная мощность 128 HP на литр, предельные обороты 9500 об/мин. Но ощущения от вождения автомобиля с двигателем V12 — это не только цифры, но и эмоции. Чувство бесконечного ускорения, симфоническое крещендо звукового эффекта, непрерывный поток энергии.