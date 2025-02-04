Новые иконы V12

Традиции порождают инновации. Инновации меняют традиции. Таково взаимодействие факторов прогресса на протяжении всей истории. В моделях 12Cilindri и спайдер 12Cilindri компания Ferrari вновь подтверждает свою неутомимую храбрость, представляя смелые, инновационные новинки, которые переосмысливают конструкцию 12-цилиндрового двигателя, центрально расположенного в передней части, история которой восходит к моменту зарождения бренда в 1947 году. Потрясение от новизны ощутимо в новых купе и спайдере Ferrari.
Название 12Cilindri отражает суть его конструкции: великолепный двигатель V12. Цифры впечатляют: мощность 830 HP, лучшая в своем классе удельная мощность 128 HP на литр, предельные обороты 9500 об/мин. Но ощущения от вождения автомобиля с двигателем V12 — это не только цифры, но и эмоции. Чувство бесконечного ускорения, симфоническое крещендо звукового эффекта, непрерывный поток энергии.
При этом двигатель V12 дарит уникальные ощущения от вождения уже при 2500 об/мин, когда достигается 80 процентов максимального крутящего момента, а новая система Aspirated Torque Shaping обеспечивает оптимальный отклик на крутящий момент. Не менее радует и восьмиступенчатая коробка передач с уменьшенным временем переключения передач, передаточными числами, рассчитанными на максимальное ускорение, и длинной восьмой передачей, идеально подходящей для путешествий.
На этих дорогах совершенно новое шасси 12Cilindri просто блистает. Колесная база короче на 20 мм, чем у автомобиля 812 Superfast, что позволяет совершать резкую смену направления движения. Каждое заднее колесо может вращаться независимо, поэтому на низких скоростях маневренность исключительная, а на более высоких скоростях прохождение поворотов происходит быстрее и точнее. Специальные новые шины на 21-дюймовых дисках улучшают динамику вождения, топливную экономичность и комфорт при движении.
На крутых поворотах шестипозиционный датчик шасси 6D быстро и эффективно передает данные в контроллеры, а система контроля бокового скольжения (SSC) 8.0 управляет всем этим. Новая система автоматического торможения с ABS Evo обеспечивает невероятную тормозную мощность и модуляцию педали. Еще одним новшеством являются активные аэродинамические задние закрылки, которые могут переключаться между конфигурациями с низким лобовым сопротивлением и высокой прижимной силой, обеспечивая до 50 кг дополнительной прижимной силы.
Компания Ferrari смело представила одновременно обе модели: 12Cilindri и спайдер 12Cilindri. Каждая из них имеет свою индивидуальность, но обе выражают чистые, геометрические, мускулистые формы. У купе заднее стекло имеет форму дельтавидного крыла, а у спайдера 12Cilindri мускулистые задние обтекатели придают силуэту чёткость.
12Cilindri — это автомобиль, который может похвастаться полным спектром талантов: высокопроизводительный спортивный автомобиль, роскошный автомобиль класса Gran Turismo, звезда уникального эффектного дизайна. Благородная линейка Ferrari V12 окончательно переосмыслена и обновлена в моделях 12Cilindri и спайдер 12Cilindri. Перед нами новые иконы? Вне всяких сомнений.