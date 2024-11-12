Новое поколение мощности

Захватывающие дух пейзажи Майорки и разнообразные маршруты, от узких горных серпантинов с крутыми поворотами до прибрежных троп с видом на море и сельских дорог, обсаженных оливковыми деревьями, делают остров идеальным местом для живописных и контрастных путешествий. А поскольку крупнейший остров Балеарского архипелага также является процветающим центром для основателей и предпринимателей, он стал идеальным местом для проведения первого Ferrari Next Generation Tour - мероприятия по вождению, специально разработанного для молодого поколения владельцев Ferrari.
Отражая особый дух острова и новых поколений, тур создал динамичное силовое поле между моментами спокойствия в оздоровительном центре Es Racó d'Artà и яркими моментами в колонне автомобилей Ferrari. Кулинарные заведения на лоне природы контрастировали с оживленными пляжными клубами. В целом, это идеальное сочетание впечатлений от езды в глуши, неспешной жизни и динамичного вождения.
В качестве примера можно привести три предпринимательские пары, все в возрасте до 40 лет, которые открыли двери своих удаленных жилищ. Иногда буквально в полях. Каждая встреча с ними была настолько аутентичной и непринужденной, как будто вы были давно знакомы, и отличалась глубоким пониманием качества и красоты местных особенностей.
Процессия «Гарцующих жеребцов» сделала первую остановку в тихой мастерской художника, расположенной в живописной деревне Йорнет. Здесь, в залитом светом творческом убежище, расположенном в историческом месте, где кормили ягнят, собравшимся ферраристам была представлена серия картин из семи частей, в которых в современной экспрессионистской манере исследовались многослойные состояния, на которые влияет дофамин. Гости с удовольствием ознакомились с этой серией и получили возможность пообщаться с художником в его прекрасной студии под аккомпанемент живой гитарной музыки.
Следующей остановкой на маршруте по Майорке стала ремесленная винокурня в Льюкмайоре, где владельцы приветствовали группу Ferrari в своем заведении и рассказали о своем предпринимательском начинании и создании джина из местных ингредиентов - ягод можжевельника в качестве основы. Движимые глубокой страстью, они превратили в жизнь то, что начиналось как побочный бизнес, а их ремесленные творения, отдающие дань уважения уникальности и простоте Средиземноморья, превратились в джины, отмеченные наградами.
Изысканная кухня может быть превосходной, но доводилось ли вам когда-нибудь совершать кулинарное путешествие посреди виноградника под руководством шеф-повара, прошедшего обучение у Мишлена? Представьте себе это, включая длинный общий стол с семейными блюдами, приготовленными из сезонных местных продуктов. Это скрытое от посторонних глаз место в Льюби отправило поклонников Ferrari и их гостей в путешествие по богатой вкусами Майорке. Его адрес был раскрыт только после бронирования.
На протяжении этого уникального путешествия вас всегда окружал аурообразный «Гарцующий жеребец», создавая неповторимые ощущения во время езды. Это было настолько особенное чувство, что его невозможно передать словами. Это был опыт, который нужно прочувствовать по-настоящему. Предупреждение: подобные поездки могут вызвать привыкание, поскольку каждый тур так же уникален, как и его местоположение и сообщество, которые он посещает.