Новое поколение мощности

Отражая особый дух острова и новых поколений, тур создал динамичное силовое поле между моментами спокойствия в оздоровительном центре Es Racó d'Artà и яркими моментами в колонне автомобилей Ferrari. Кулинарные заведения на лоне природы контрастировали с оживленными пляжными клубами. В целом, это идеальное сочетание впечатлений от езды в глуши, неспешной жизни и динамичного вождения.

В качестве примера можно привести три предпринимательские пары, все в возрасте до 40 лет, которые открыли двери своих удаленных жилищ. Иногда буквально в полях. Каждая встреча с ними была настолько аутентичной и непринужденной, как будто вы были давно знакомы, и отличалась глубоким пониманием качества и красоты местных особенностей.