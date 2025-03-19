Поскольку автомобильный мир ищет новые способы увеличения мощности и повышения эффективности, принудительная индукция, несомненно, является одним из лучших способов достижения этой цели.

История Ferrari в области турбонаддува обширна и увлекательна. И как часто это бывает, она началась в Формуле-1. Когда в 1977 году появился турбонаддув, он оказался проблемным, капризным и даже стал источником некоторых шуток на пит-лейне. Но вскоре автомобили с турбонаддувом начали побеждать, и Энцо Феррари назначил Николу Матерацци, итальянского «Мистера Турбо» после его работы в Lancia и Osella, ответственным за разработку следующего поколения автомобилей Скудерии Феррари Формулы-1. Он усовершенствовал несколько агрессивный Ferrari 126 C 1981 года, но настоящего успеха команда добилась, завоевав титулы конструкторов в 1982 и 1983 годах.

К этому моменту турбонаддув уже начал приобретать серьезную популярность за пределами автоспорта. Ferrari не стала исключением. Однако её первый дорожный автомобиль с турбонаддувом стал отдельным случаем. Модель 208 GTB Turbo появилась в 1982 году в ответ на дополнительный налог, взимаемый итальянскими властями с двигателей объемом свыше 2,0 литров. Благодаря турбонаддуву Ferrari 208 GTB выжимает мощность 220 HP из своего двигателя объемом 1991 куб.см. Было выпущено всего несколько экземпляров этого автомобиля, поэтому сейчас он имеет статус определенного раритета.