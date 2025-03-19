Поскольку автомобильный мир ищет новые способы увеличения мощности и повышения эффективности, принудительная индукция, несомненно, является одним из лучших способов достижения этой цели.
История Ferrari в области турбонаддува обширна и увлекательна. И как часто это бывает, она началась в Формуле-1. Когда в 1977 году появился турбонаддув, он оказался проблемным, капризным и даже стал источником некоторых шуток на пит-лейне. Но вскоре автомобили с турбонаддувом начали побеждать, и Энцо Феррари назначил Николу Матерацци, итальянского «Мистера Турбо» после его работы в Lancia и Osella, ответственным за разработку следующего поколения автомобилей Скудерии Феррари Формулы-1. Он усовершенствовал несколько агрессивный Ferrari 126 C 1981 года, но настоящего успеха команда добилась, завоевав титулы конструкторов в 1982 и 1983 годах.
К этому моменту турбонаддув уже начал приобретать серьезную популярность за пределами автоспорта. Ferrari не стала исключением. Однако её первый дорожный автомобиль с турбонаддувом стал отдельным случаем. Модель 208 GTB Turbo появилась в 1982 году в ответ на дополнительный налог, взимаемый итальянскими властями с двигателей объемом свыше 2,0 литров. Благодаря турбонаддуву Ferrari 208 GTB выжимает мощность 220 HP из своего двигателя объемом 1991 куб.см. Было выпущено всего несколько экземпляров этого автомобиля, поэтому сейчас он имеет статус определенного раритета.
Матерацци также руководил разработкой двигателя для его преемника GTB Turbo, мощность которого была увеличена до 254 HP.
Но он более известен своей работой над двумя автомобилями Ferrari гораздо более высокого уровня. Первым из них стал Ferrari GTO 1984 года выпуска. Это всего лишь второй автомобиль Ferrari, который носит эту почетную эмблему. Он также имел два турбокомпрессора, соединенных с двигателем V8 объемом 2855 куб. см (довольно компактным и для того времени, и для сегодняшнего дня), который был установлен продольно посередине шасси. Пара промежуточных охладителей охлаждала наддувочный воздух, и в результате достигалась мощность 400 HP.
Его преемник, Ferrari F40, был завершен командой разработчиков чуть больше чем за год и появился в 1987 году. Его 2,9-литровый двигатель V8 развивал 478 лошадиных сил, во многом благодаря двум турбинам IHI. В то время турбояма была неизбежным следствием этой технологии; турбина использует давление выхлопных газов для вращения и нагнетания сжатого воздуха во впускной коллектор, и этот процесс может занять несколько секунд. Результатом, как видно на примере Ferrari F40, было ощущение надвигающейся бури, за которой следовало ошеломляющее ускорение.
После длительного перерыва в 2014 году Ferrari вернулась к использованию турбонаддува, первоначально на модели Ferrari California T. Инженеры из Маранелло считали, что технология достигла нового уровня развития, и были уверены, что классические черты Ferrari — мгновенный отклик дроссельной заслонки, плавная подача мощности на всех оборотах, характерный саундтрек — можно объединить с дополнительной топливной экономичностью и снижением выбросов, которые обеспечивает турбонаддув. Новый 3,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами стал настоящим открытием. Мощность автомобиля Ferrari California T выросла на 70 HP, а крутящий момент на 49 процентов по сравнению с атмосферным двигателем V8 его предшественника.
Ferrari 488 GTB позволил ещё больше увеличить производительность двигателя: его выходная мощность в 670 HP показывала, как далеко продвинулись технологии с момента появления Ferrari F40 в конце восьмидесятых. Более того, время отклика дроссельной заслонки составляло всего 0,8 секунды.
Как инженерам Ferrari удалось этого добиться? Благодаря использованию компактных двухспиральных турбин, которые включались почти мгновенно, так что прежняя задержка была практически незаметна. Гармоники нового двигателя V8, без сомнения, были другими, но по-прежнему отчетливо звучали благодаря плоскому коленчатому валу и выхлопной системе с патрубками одинаковой длины. Вал на шарикоподшипниках соединял колеса турбины для уменьшения трения; сами турбинные колеса имели девять лопастей для уменьшения противодавления и увеличения мощности.
Завоевав множество наград, 3,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом продолжил свое развитие, позволив выпустить великолепные модели Ferrari 488 Pista и Ferrari F8 Tributo. К этому времени он развивал мощность 720 HP при 8000 об/мин, а такие технологии, как система управления наддувом, позволили двигателю имитировать кривую крутящего момента атмосферного двигателя. Это также придало ему «управляемость»: отклик был невероятным даже на пятой передаче. Воздухозаборник F8 был позаимствован у гоночного автомобиля Challenge, продолжая взаимодействие дороги и трассы, которое было отличительной чертой Ferrari с самого первого дня.
Автомобиль SF90 поднял планку еще выше: его 4,0-литровый двигатель V8 оснащался турбонаддувом с электронным управлением перепускными клапанами, а также доработанными впуском и выпуском, что обеспечивало выходную мощность ДВС до 769 HP (1000 HP с учетом электрической мощности).