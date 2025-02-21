Великий технический директор Скудерии Феррари покойный Мауро Форгьери экспериментировал с полуавтоматической коробкой передач еще в 1979 году. В ней использовалась гидравлическая система высокого давления, а испытывал её ни кто иной, как Жиль Вильнев. Несмотря на то, что он проехал 100 кругов по трассе Фьорано, знаменитый франко-канадский гонщик предпочёл чистоту обычной механической коробки передач.
Когда Ferrari представила автоматическую коробку передач на болиде 640 Формулы-1 1989 года, ее техническая смелость была вознаграждена победой в дебютной гонке, на открывающем сезон Гран-при Бразилии. Не всегда все шло гладко, но к середине девяностых все команды на трассе стали использовать схожую схему. Это стало одним из величайших событий, изменивших правила игры в истории Формулы-1.
Вскоре Ferrari начала экспериментировать с аналогичной по принципу системой для использования в дорожных автомобилях. В ранних вариантах использовалось автоматическое сцепление с электронным управлением электромеханического исполнительного механизма. Эта система была установлена на модели Mondial T, примерно на последних 100 автомобилях, сошедших с конвейера в 1992 году.
Инженер Паоло Мартинелли осознал потенциал системы и впоследствии адаптировал автомобиль таким образом, чтобы она могла задействовать как коробку передач, так и сцепление. Когда в 1994 году Мартинелли возглавил разработку двигателя в команде Формулы-1, его место занял коллега Клаудио Ломбарди, расширив команду за счет исследователей из Fiat Group и партнера в области электроники Magneti Marelli. Также были привлечены специалисты по программному обеспечению из расположенного неподалеку Болонского университета.
Модель 355 F1 (1997) стала первым дорожным автомобилем, в котором использовалась новая система, представленная в рамках серии обновлений середины жизненного цикла этого самого популярного Ferrari. Учитывая, насколько захватывающей была шестиступенчатая механическая коробка передач, появление двух подрулевых лепестков на рулевой колонке и исчезновение традиционного рычага с H-образной схемой многие восприняли с подозрением, а некоторые - с откровенной враждебностью. Всегда так было: люди в равной степени радуются переменам и в то же время опасаются их, что подтверждают нынешние дебаты об искусственном интеллекте.
Фактически, сама коробка передач осталась прежней, разница заключалась в электрогидравлической системе, которая приводила в действие переключение передач, а не в том, что левая нога водителя нажимала на педаль сцепления. Форма рычагов была окончательно утверждена после целенаправленной работы команды эргономистов из Делфтского университета. Рычаги коробки передач были специально увеличены в размерах, не мешая при этом обзору дисплея приборов, и закреплены на рулевой колонке так, чтобы водитель мог легко и безопасно пользоваться ими независимо от степени блокировки.
Через несколько лет все высокопроизводительные автомобили перешли на эту полуавтоматическую систему. Она позволяла значительно ускорить переключение передач (150 м/с), повысить вовлеченность и концентрацию внимания водителя, а также выдерживать более высокий крутящий момент. На самом деле это была автоматизированная механическая коробка передач, а не автомат, и автомобиль лучше реагировал на управление так же, как и с обычной коробкой передач.
С тех пор ситуация значительно изменилась: благодаря развитию программного обеспечения и технологий время переключения сократилось настолько, что 30 лет назад в это было бы просто трудно поверить. И Ferrari стала в этом первой.