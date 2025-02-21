Великий технический директор Скудерии Феррари покойный Мауро Форгьери экспериментировал с полуавтоматической коробкой передач еще в 1979 году. В ней использовалась гидравлическая система высокого давления, а испытывал её ни кто иной, как Жиль Вильнев. Несмотря на то, что он проехал 100 кругов по трассе Фьорано, знаменитый франко-канадский гонщик предпочёл чистоту обычной механической коробки передач.

Когда Ferrari представила автоматическую коробку передач на болиде 640 Формулы-1 1989 года, ее техническая смелость была вознаграждена победой в дебютной гонке, на открывающем сезон Гран-при Бразилии. Не всегда все шло гладко, но к середине девяностых все команды на трассе стали использовать схожую схему. Это стало одним из величайших событий, изменивших правила игры в истории Формулы-1.

Вскоре Ferrari начала экспериментировать с аналогичной по принципу системой для использования в дорожных автомобилях. В ранних вариантах использовалось автоматическое сцепление с электронным управлением электромеханического исполнительного механизма. Эта система была установлена на модели Mondial T, примерно на последних 100 автомобилях, сошедших с конвейера в 1992 году.