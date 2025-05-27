Mythbusters: поворотный переключатель Manettino

Рулевое колесо оказалось практически не поддающимся усовершенствованию, как в качестве главного элемента автомобиля, так и в качестве устройства управления им. Однако стремление компании Ferrari к инновациям привело к значительным изменениям в человеко-машинном интерфейсе (HMI) её автомобилей, и не в последнюю очередь это касается функциональности рулевого колеса.

Как и в случае с современными Ferrari, Формула-1 здесь играет решающую роль. Было время, когда рулевое колесо выполняло только одну функцию, хотя с годами его диаметр и материал, из которого оно было изготовлено, менялись. Взгляните на фотографии, скажем, Хосе Фройлана Гонсалеса за рулем своего Ferrari 375 — автомобиля, на котором он одержал первую победу Скудерии в Формуле-1 в 1951 году. А теперь на Жиля Вильнева за рулем болида 126C 30 лет спустя, и станет очевидно, насколько далеко все продвинулось. Рулевое колесо современного автомобиля Формулы-1 само по себе является усовершенствованным компьютером, обеспечивающим контроль над множеством параметров двигателя, настройками баланса тормозов, временем прохождения круга и многим, многим другим.