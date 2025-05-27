Автомобили
Mythbusters: поворотный переключатель Manettino
Рулевое колесо оказалось практически не поддающимся усовершенствованию, как в качестве главного элемента автомобиля, так и в качестве устройства управления им. Однако стремление компании Ferrari к инновациям привело к значительным изменениям в человеко-машинном интерфейсе (HMI) её автомобилей, и не в последнюю очередь это касается функциональности рулевого колеса.
Как и в случае с современными Ferrari, Формула-1 здесь играет решающую роль. Было время, когда рулевое колесо выполняло только одну функцию, хотя с годами его диаметр и материал, из которого оно было изготовлено, менялись. Взгляните на фотографии, скажем, Хосе Фройлана Гонсалеса за рулем своего Ferrari 375 — автомобиля, на котором он одержал первую победу Скудерии в Формуле-1 в 1951 году. А теперь на Жиля Вильнева за рулем болида 126C 30 лет спустя, и станет очевидно, насколько далеко все продвинулось. Рулевое колесо современного автомобиля Формулы-1 само по себе является усовершенствованным компьютером, обеспечивающим контроль над множеством параметров двигателя, настройками баланса тормозов, временем прохождения круга и многим, многим другим.
Ferrari Enzo (2002-2004) стал первым серийным автомобилем Ferrari, который по-настоящему углубил эту связь. Несмотря на в целом минималистский подход, на внешнюю и внутреннюю эстетику модели Ferrari Enzo сильное влияние оказала Формула-1. Рулевое колесо автомобиля стало шаблоном того, что должно было произойти в последующие 20 с лишним лет. Тщательно вырезанные кнопки с фиксатором для больших пальцев были расположены на одном уровне с индикаторами, а на слегка удлинённой секции по обе стороны руля располагались три кнопки поменьше. Они регулировали отображение информации на ЖК-дисплее приборной панели, высоту дорожного просвета передней части автомобиля, настройки амортизаторов, систему контроля тяги и выбор передачи заднего хода. Это было интуитивно понятно в использовании и воплощало эргономический принцип «руки на руле, глаза на дороге». С тех пор он является нашим руководящим принципом.
Иногда автомобили эволюционируют, но порой происходит качественный скачок. Когда в 2004 году появился Ferrari F430, он имел несколько существенных усовершенствований. Пожалуй, самым важным стало внедрение электронно-управляемого дифференциала с гидравлическим приводом (сокращенно E-Diff), который отслеживал данные с датчиков, измеряющих угол поворота рулевого колеса, величину рыскания и скорость вращения отдельных колес, что произвело революцию в динамических характеристиках автомобиля.
Но механизм, с помощью которого Ferrari предоставила водителю доступ к новой производительности автомобиля, был столь же гениальным. Поворотный переключатель Manettino (маленький рычажок) - небольшой анодированный переключатель в виде ромба, расположенный на нижней правой части руля, который обеспечивал пять различных динамических настроек. К ним относятся жесткость амортизаторов и время переключения полуавтоматической коробки передач. Но это также дало водителю еще более широкие возможности управления системами контроля тяги и устойчивости, а также поведением электронного дифференциала. Символ «снег/лёд» и «плохое сцепление/мокрая дорога» указывал на то, что все включено, обеспечивая водителю максимальную защиту с помощью различных электронных систем безопасности. Помимо этого предусмотрены режимы Sport, Race и CST, последний из которых при нажатии оказывал небольшое тактильное воздействие на палец, подтверждая тем самым, что водитель готов освоить все возможности управления автомобилем без какой-либо электронной помощи.
С тех пор поворотный переключатель Manettino стал неотъемлемой частью рулевого колеса каждого автомобиля Ferrari. Кажущийся обманчиво простым, он представляет собой весьма эффективный пример автомобильной эргономики. Последнее поколение рулевых колес Ferrari стало намного сложнее и теперь сочетает в себе более тонкую тактильную чувствительность с тактильными ощущениями от Манеттино. Гибридные модели Ferrari, такие как 296 GTB и SF90, должны соответствовать постоянно расширяющейся функциональности, не в последнюю очередь потому, что программное обеспечение этих автомобилей на порядок сложнее, чем у Ferrari F430. На модели 296, например, поворотный переключатель Manettino управляет шестью настройками: «Wet» — для максимальной устойчивости, «Sport» — для динамичного вождения, «Race» — для спортивного вождения, «CT выключен» - для максимального удовольствия от вождения, «ESC выключен» — для экстремального вождения. Или вы можете нажать на «ромб», чтобы изменить настройки подвески.
Залогом успеха модели 296 является полная гармонизация сложных систем, управляющих ею. Манеттино — это ключ ко всей магии автомобиля.