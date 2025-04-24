Все это естественным образом отразилось на модели Ferrari LaFerrari, дебютировавшей на том же шоу три года спустя. Хотя главным героем стал атмосферный двигатель V12 объемом 6,2 литра, электромотор нового автомобиля мощностью 163 HP был техническим чудом и обеспечивал эффективность и крутящий момент близкие к уровню Формулы-1. Он крепился к задней части коробки передач с помощью комплекта шестерён, а два электрических инвертора были установлены на верхней части корпуса трансмиссии. Второй вспомогательный электродвигатель заменил обычный генератор переменного тока, что позволило сэкономить вес и уменьшить массу.

Высоковольтный аккумуляторный блок состоял из 120 элементов, разделенных на восемь модулей, и был собран гоночным подразделением Формулы-1. Агрегат был помещён в кевларовую оболочку и изолирован от кабины стеклянным слоем. Эти инверторы и два преобразователя постоянного тока управляли подачей электроэнергии; результатом стала плавная интеграция между двигателем внутреннего сгорания и электромотором.

Обладая мощностью 963 HP, Ferrari LaFerrari превзошел все обычные параметры производительности, а благодаря гибридной системе он мог разгоняться с 70 до 120 км/ч в два раза быстрее, чем Ferrari Enzo (3,4 секунды по сравнению с 7,2 секундами). Мгновенный отклик был столь же впечатляющим. При разгоне с 2500 об/мин на четвертой передаче потребовалось всего 0,1 секунды, чтобы выйти на 90 процентов полной мощности. Вот это и есть то, что называется чувствительностью.