Mythbusters: Первый двигатель V12 Ferrari

В 1946 году Энцо Феррари начал собирать старых друзей и устанавливать контакты, впервые приступив к созданию автомобильной и автогоночной компании под своим собственным именем. Джоакино Коломбо приехал в Модену, несмотря на то, что в то время он всё ещё работал в Alfa Romeo.
После того, как Феррари изложил свой план по созданию 1,5-литрового двигателя, он спросил Коломбо, как тот будет действовать дальше. «По моему мнению, вы должны сделать 12-цилиндровый двигатель», — ответил он. На что Энцо Феррари ответил: «Дорогой Коломбо, ты читаешь мои мысли...»
В то время автомобили с 12 цилиндрами были не редкостью, но эти мощные двигатели, как правило, использовались в роскошных люксовых или гоночных автомобилях. Действительно, Энцо Феррари позже вспоминал о том, как в годы своей юности, во время Второй мировой войны, слышал двигатель Packard V12.
Наличие такого количества цилиндров в двигателе объемом всего 1,5 литра сделало Ferrari прогрессивной, а в глазах некоторых, даже эксцентричной. «Я дал шанс четырёх, шести и восьмицилиндровым двигателям, — позже вспоминал Энцо Феррари. — Я подвергся серьёзной критике; мне предсказывали, что я сам навлеку на себя крах, поскольку эксперимент был слишком дерзким и самонадеянным. Но наш 12-цилиндровый двигатель оказался венцом моих амбиций».
Коломбо решил, что этот новый агрегат должно быть «сверхквадратным»; другими словами, диаметр цилиндра будет больше хода поршня. Это позволило бы увеличить обороты за счет снижения частоты вращения поршня, что уменьшило бы нагрузку на коленвал. В его конструкции использовался один верхний распределительный вал, приводящий в действие клапаны на каждом блоке. Он начал зарисовывать свои первоначальные мысли на бумаге в 1945 году, в саду своей сестры во время ferragosto, традиционного летнего праздника в Италии.
Пятиступенчатая коробка передач была разработана также старым другом Коломбо Анджело Нази, и секретная работа Ferrari теперь была подкреплена приходом великого Аурелио Лампреди, работающего вместе с Джузеппе Буссо. Оба они имели значительный опыт работы с авиационными двигателями, а так называемые «тонкостенные» подшипники, которые они использовали на двигателе, хорошо зарекомендовали себя в авиастроении.
Прототип первого Ferrari был испытан без кузова 12 марта 1947 года. Франко Кортезе был первым, кто несколько месяцев спустя участвовал в гонке с новым двигателем и заметил, что его высокие обороты означают, что за рулём «нужно было работать головой... и не сводить глаз с тахометра».
Феррари, конечно, позже прославился тем, что его клиенты платили за двигатель, а остальное предоставлялось бесплатно. Эта идея зародилась ещё в самом начале существования его компании. «Энцо Феррари, по крайней мере на тот момент, считал, что двигатель - это 100 процентов автомобиля, — отметил Карло Феличе Бьянки Андерлони, который, в частности, наблюдал за работой компании Touring Superleggera, разработавшей кузов для модели 166-ММ. — Лишь позднее он отдал ему 50 процентов».