Mythbusters: Первый двигатель V12 Ferrari

В 1946 году Энцо Феррари начал собирать старых друзей и устанавливать контакты, впервые приступив к созданию автомобильной и автогоночной компании под своим собственным именем. Джоакино Коломбо приехал в Модену, несмотря на то, что в то время он всё ещё работал в Alfa Romeo.

После того, как Феррари изложил свой план по созданию 1,5-литрового двигателя, он спросил Коломбо, как тот будет действовать дальше. «По моему мнению, вы должны сделать 12-цилиндровый двигатель», — ответил он. На что Энцо Феррари ответил: «Дорогой Коломбо, ты читаешь мои мысли...»

В то время автомобили с 12 цилиндрами были не редкостью, но эти мощные двигатели, как правило, использовались в роскошных люксовых или гоночных автомобилях. Действительно, Энцо Феррари позже вспоминал о том, как в годы своей юности, во время Второй мировой войны, слышал двигатель Packard V12.