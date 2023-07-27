Мой повседневный Ferrari: Шабир Наваб

Шабир Наваб — счастливчик. И он это знает. Его речь мило приправлена частыми напоминаниями о собственной удаче. В разговоре он не похож на бухгалтера. Дружелюбный, самокритичный, доброжелательный, он с улыбкой демонстрирует свой энтузиазм по поводу ежедневного вождения своих автомобилей.
«Каждый раз, когда я утром завожу свою Ferrari, я говорю себе: «Шабир, какой ты счастливчик! — говорит он с некоторым волнением. — Я благодарю Бога, что смог добиться такого успеха, который позволил мне иметь эту машину». Его не очень крупная бухгалтерская фирма в Бирмингеме имеет международную клиентуру, специализирующуюся в сфере здравоохранения. «Мне всегда нравились машины, — говорит он. Его первым Ferrari был Portofino, который сразу же стал «повседневным автомобилем». Затем появился Roma, который за первый год проехал около 18 000 миль, прежде чем был неохотно продан, уступив место нынешнему 296 GTB, на котором Шабир ежедневно проезжает по улицам второго по величине города Англии.
Он ездит на нем каждый день в офис, который находится рядом с крикетной площадкой Эдгбастона. «Я езжу на нем в супермаркет и заезжаю в школу. У меня нет никаких угрызений совести по поводу его использования», — с энтузиазмом говорит он. На автомобильных сиденьях теперь написано имя его шестилетнего сына Амира. «Он называет его «машиной Амира». «Теперь он никогда не позволит мне продать его», — говорит Наваб, громко смеясь.
296 GTB (2000 миль за два месяца) теперь соперничает за внимание городских водителей с недавно приобретенным SF90 Stradale, в то время как, по его словам, «812 GTS обеспечивает исключительный простор, когда я еду по автомагистрали в Лондон». «Отдача» — это главное. «Брумми» уже 37 лет, Наваб родом из Индии, жил в Малави, и его фонд Хафса финансирует детские дома в Бангладеше, школы в Индии и продовольственные программы на Мадагаскаре. «Знаете, я руководствуюсь тем, что сказала мне мама, когда я стал успешным: «Шабир, — сказала она, — помни, ты не сможешь взять это с собой».
Но когда местный имам предложил ему привезти одну из своих машин на пятничную молитву к мечети, он поначалу занервничал. «Я даже спросил, всё ли будет в порядке с машиной. Имам сказал, чтобы я не волновался. Он был прав.
Я припарковал автомобиль рядом с мечетью, там было триста человек. Они были просто молодцы. Я позволил им сфотографироваться, и мы поболтали о машине. Позже имам поблагодарил меня. Он сказал: «Шабир, ты вдохновляешь этих детей, показываешь им, что они тоже могут многого добиться в жизни. Что они могут быть успешными, как и ты».
Посещение мечети убедило его в том, что в подобных случаях нужно делиться. «Знаете, я смотрю на это так: если вы заказываете Ferrari, какой смысл просто смотреть на него в своём гараже и вывозить только по выходным?»
Какие три слова приходят на ум, когда он заводит ее утром? Он делает паузу, запрокидывает голову и смотрит в потолок, затем отвечает: «Благодарю Бога! Я знаю, это всего лишь два слова, но этого достаточно! «Благодарю Бога».