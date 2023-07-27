Мой повседневный Ferrari: Шабир Наваб

Шабир Наваб — счастливчик. И он это знает. Его речь мило приправлена частыми напоминаниями о собственной удаче. В разговоре он не похож на бухгалтера. Дружелюбный, самокритичный, доброжелательный, он с улыбкой демонстрирует свой энтузиазм по поводу ежедневного вождения своих автомобилей.

«Каждый раз, когда я утром завожу свою Ferrari, я говорю себе: «Шабир, какой ты счастливчик! — говорит он с некоторым волнением. — Я благодарю Бога, что смог добиться такого успеха, который позволил мне иметь эту машину». Его не очень крупная бухгалтерская фирма в Бирмингеме имеет международную клиентуру, специализирующуюся в сфере здравоохранения. «Мне всегда нравились машины, — говорит он. Его первым Ferrari был Portofino, который сразу же стал «повседневным автомобилем». Затем появился Roma, который за первый год проехал около 18 000 миль, прежде чем был неохотно продан, уступив место нынешнему 296 GTB, на котором Шабир ежедневно проезжает по улицам второго по величине города Англии.