Мой повседневный Ferrari: Сара Укар

Вряд ли найдется много владельцев Ferrari с более подходящим именем, чем Сара Укар. Бывший финансовый директор из Памплоны, переехавшая в Соединенные Штаты, а затем в Женеву, «мама двоих детей», она является живым свидетельством внутренней страсти, которую может вызвать Ferrari.
«Я даже не знала, что Ferrari выпускает такие машины», — обезоруживающе говорит она, вспоминая как впервые увидела Ferrari GTC4Lusso, плавно проезжающий мимо по французской автомагистрали. Во время восхитительного тест-драйва по террасному винограднику Лаво, известному как «Ла Корниш», между Лозанной и Монтрё, она по уши влюбилась в свой серый Ferrari GTC4Lusso с шоколадным салоном. И сегодня она полностью наслаждается эмоциями, которые вызывает в ней этот автомобиль.
«В нем есть все, что я хотела, — говорит она, и ее лицо озаряется неподдельным восторгом, когда она описывает ощущения от вождения своего Grand Tourer с двигателем V12. — Им очень легко управлять. Вы можете получить массу удовольствия. Он мощный, но в то же время очень надёжный и очень устойчивый».
При это она подчёркивает: «В первую очередь он был нужен для моей семьи. У меня двое детей-подростков: Люкен и Шанталь. Он сразу же стал моим повседневным автомобилем». У мужа Шона есть доступ? «Конечно, но только когда я в отъезде и не пользуюсь им». Она описывает свою будничную жизнь на Ferrari: «Я заезжаю за детьми в школу, езжу в торговый центр, на спортивную тренировку, за пивом». За пивом? «Конечно, вы знали, что в кузов GTC4Lusso помещается семь бочонков пива?» - спрашивает она. Вы не найдете этого в рекламных проспектах.
«Смотрите», — восклицает она, с энтузиазмом показывая изображение на своем мобильном телефоне. Grand Tourer действительно доверху набит большими стальными пивными бочонками. «Я даже езжу на местный завод по переработке отходов», — добавляет она, лукаво посмеиваясь. Достаточно взглянуть на одометр, чтобы понять масштабы ее ежедневного пробега. 109 000 километров гладких швейцарских дорог, пройденных с тех пор, как она приобрела свой автомобиль два с половиной года назад.
«У него есть передний подъем, — с энтузиазмом говорит она. — Это очень удобно, когда я навещаю друзей, так как к их гаражам ведет крутой подъезд». Очень практично. Чрезвычайно повседневная поездка. Когда она ещё подростком жила в Барселоне, страсть её отца к Гран-при привила ей любовь к автоспорту. Позже она стала горнолыжницей элитного уровня и откровенно признается: «Да, прилив адреналина, который я получаю от вождения своего Lusso, заменяет то волнение, которое я испытывала раньше, когда каталась на лыжах».
Без повреждения колен, добавляет она, смеясь. Она моет свою машину вручную почти каждый день. «Это помогает узнать каждый её дюйм, — утверждает она. — Дело в том, что я очень горжусь ею и хочу, чтобы она всегда выглядела как можно лучше». И снова, обожающая улыбка выдаёт глубокую эмоциональную привязанность. «Да, для меня машина - это живое существо, это почти как езда на лошади». Двигатель V12 превращает машину в мощное животное.
«Да, я всегда говорю, что она и красавица, и чудовище», — гордо говорит она. С этими словами она хватает ключ и мчится за своим сыном-подростком, чтобы забрать его со станции, независимо от того, нужна ему эта поездка или нет. Радостная улыбка снова расползается по её счастливому лицу.