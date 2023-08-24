Мой повседневный Ferrari: Сара Укар

«В нем есть все, что я хотела, — говорит она, и ее лицо озаряется неподдельным восторгом, когда она описывает ощущения от вождения своего Grand Tourer с двигателем V12. — Им очень легко управлять. Вы можете получить массу удовольствия. Он мощный, но в то же время очень надёжный и очень устойчивый».

При это она подчёркивает: «В первую очередь он был нужен для моей семьи. У меня двое детей-подростков: Люкен и Шанталь. Он сразу же стал моим повседневным автомобилем». У мужа Шона есть доступ? «Конечно, но только когда я в отъезде и не пользуюсь им». Она описывает свою будничную жизнь на Ferrari: «Я заезжаю за детьми в школу, езжу в торговый центр, на спортивную тренировку, за пивом». За пивом? «Конечно, вы знали, что в кузов GTC4Lusso помещается семь бочонков пива?» - спрашивает она. Вы не найдете этого в рекламных проспектах.